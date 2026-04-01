"ધુરંધર 2" ના "બડે સાહેબ"નું સત્ય... શું ખરેખર અંતિમ શ્વાસ લઈ રહ્યો છે અંડરવર્લ્ડનો સૌથી મોટો ચહેરો ? સામે આવ્યું હકીકત
Dhurandhar 2 Bade Sahab Truth: રણવીર સિંહની ફિલ્મ "ધુરંધર: ધ રીવેન્જ"માં "બડે સાહેબ" ને અંતિમ શ્વાસ લેતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે લોકોમાં પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. શું દાઉદ ઇબ્રાહિમ ખરેખર અંતિમ શ્વાસ લઈ રહ્યો છે? તાજેતરમાં, એક જાણીતા પત્રકારે આ વાતનો ખુલાસો કર્યો છે, અને તેમનું નિવેદન સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
Dhurandhar 2 Bade Sahab Truth: રણવીર સિંહ અને આદિત્ય ધારની ફિલ્મ "ધુરંધર: ધ રીવેન્જ" માં "બડા સાહેબ" ને તેમના પલંગ પર પડેલા, અંતિમ શ્વાસ લેતા દર્શાવવામાં આવ્યા ત્યારથી, લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે શું ફિલ્મના બડા સાહેબ ખરેખર દાઉદ ઇબ્રાહિમ છે, અને શું તે મૃત્યુ પામવાના છે કે પહેલાથી જ મૃત્યુ પામ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા અને ન્યૂઝ પ્લેટફોર્મ પર વિવિધ દાવાઓ ફરતા થયા છે. ફિલ્મના આ દ્રશ્યે લોકોની ઉત્સુકતા જગાવી છે, કારણ કે આ પહેલાં ક્યારેય કોઈએ આટલું સ્પષ્ટ ચિત્ર દર્શાવ્યું નથી.
આ દરમિયાન, પ્રખ્યાત લેખિકા અને પત્રકાર શીલા રાવલે એક અલગ દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો છે, જે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. તેણીએ જણાવ્યું હતું કે દાઉદની વર્તમાન સ્થિતિ વિશેના ઘણા દાવા ખોટા છે. દાઉદ સાથેની તેણીની છેલ્લી મુલાકાતને યાદ કરતા, શીલાએ સમજાવ્યું કે તેણીએ 2005માં તેના જીવનનું સત્ય જોયું હતું. તેણીના મતે, મીડિયા અને ફિલ્મો ઘણીવાર લોકો સમક્ષ વિકૃત વાર્તાઓ રજૂ કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા તદ્દન અલગ છે. આ મુલાકાત તેના માટે યાદગાર હતી, અને તેણીએ ઘણા અનુભવો શેર કર્યા.
શીલાએ 2005માં દાઉદ ઇબ્રાહિમને મળ્યા હતા
શીલાએ જણાવ્યું હતું કે તેમની સાથે તેમની છેલ્લી મુલાકાત 22 જુલાઈ, 2005ના રોજ થઈ હતી. આ મુલાકાત દુબઈની હયાત હોટેલમાં દાઉદની પુત્રી મહરૂહના લગ્ન સમારંભ દરમિયાન થઈ હતી. તે અંદર પ્રવેશવામાં સફળ રહી અને દાઉદ અને તેના પરિવારને નજીકથી જોયો.
તેના મતે, દાઉદ મીડિયા ફોટોગ્રાફ્સમાં જેવો દેખાય છે તેવો જ દેખાતો હતો, સિવાય કે ઉંમરને કારણે તેના વાળ થોડા પાતળા થઈ ગયા હતા. જ્યારે શીલાને ફિલ્મ 'ધુરંધર'માં દાઉદ જેવા પાત્રની સ્થિતિ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું.
હવે 70 વર્ષનો છે દાઉદ ઇબ્રાહિમ
તેણીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, તેની શ્રેષ્ઠ જાણકારી મુજબ, દાઉદ એકદમ સંપૂર્ણ છે. તેણીએ સમજાવ્યું કે જો 2005 પછી તેનો દેખાવ બહુ બદલાયો નથી, તો તે 2026માં લગભગ એવો જ રહેશે. તેણીએ જણાવ્યું હતું કે દાઉદ હવે લગભગ 70 વર્ષનો છે અને તેની ઉંમરને કારણે ભાગ્યે જ બહાર નીકળે છે.
શીલાએ એમ પણ કહ્યું હતું કે દાઉદ ઇબ્રાહિમની બહાર નીકળવાનો અભાવ બીમારીને કારણે નથી, પરંતુ એજન્સીઓથી બચવા માટે છે. તેણીએ જણાવ્યું હતું કે દાઉદ ઇબ્રાહિમ હજુ પણ જીવંત અને સ્વસ્થ છે. તેણીએ તાજેતરમાં એક સ્ત્રોત સાથે વાત કરી હતી, જેણે આ માહિતી આપી હતી.
દાઉદ ઇબ્રાહિમ હજુ પણ જીવંત અને સ્વસ્થ
જો કે, તેણીએ સ્વીકાર્યું કે જ્યારે સામાન્ય બીમારીઓ ઉંમર સાથે ઊભી થઈ શકે છે, ત્યારે આ એવી પરિસ્થિતિ નથી કે જ્યાં તે પથારીવશ હોય અથવા તેના અંતિમ દિવસોમાં હોય. શીલા રાવલે જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મ ધુરંધરને ફક્ત એક ફિલ્મ તરીકે જોવી જોઈએ. તેમાં દર્શાવવામાં આવેલી સામગ્રી સર્જનાત્મક સામગ્રી છે, જેનો હેતુ ફક્ત મનોરંજન માટે છે.
તેણીએ એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે જાસૂસી અને ગુના આધારિત ફિલ્મોનો ટ્રેન્ડ વધી રહ્યો છે, અને આવી સામગ્રીને હવે સિસ્ટમ તરફથી સમર્થન મળી રહ્યું છે. આ હકીકત માની અને ભય કે અફવાઓ ફેલાવીને દર્શકોને ગેરમાર્ગે દોરવા યોગ્ય નથી.
