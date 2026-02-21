Prev
દુનિયાની પહેલી યૂટ્યૂબ ચેનલ, જેને પુરા કર્યા 100 મિલિયન સબ્સક્રાઇબર્સ, મળ્યું રેડ ડાયમંડ પ્લે બટન, Video પર આવે છે બિલિયનમાં વ્યુઝ

World First Channel: તમે 10-20-30-40 અને 50 મિલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ વાળી ઘણી YouTube ચેનલો જોઈ હશે, જેને તમે સબ્સ્ક્રાઇબ પણ કરી હશે, પરંતુ આજે અમે તમને વિશ્વની પહેલી YouTube ચેનલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેના 100 મિલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે અને તેને રેડ ડાયમંડ પ્લે બટન પણ મળ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:41 PM IST

દુનિયાની પહેલી યૂટ્યૂબ ચેનલ, જેને પુરા કર્યા 100 મિલિયન સબ્સક્રાઇબર્સ, મળ્યું રેડ ડાયમંડ પ્લે બટન, Video પર આવે છે બિલિયનમાં વ્યુઝ

World First Channel: અમે વાત કરી રહ્યા છીએ કે-પોપ ગર્લ ગ્રુપ "BLACKPINK" વિશે, જેના ચાહકો માટે આજે ખૂબ જ ખાસ દિવસ છે. વિશ્વભરના BLINKs જે ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે આખરે આવી ગઈ છે. જીસુ, જેની, લિસા અને રોઝનો સમાવેશ થતો આ ગ્રુપ, YouTube પર 100 મિલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સુધી પહોંચી ગયો છે. આ સાથે, BLACKPINK આ હાંસલ કરનારી પ્રથમ સત્તાવાર કલાકાર ચેનલ બની છે.

20 ફેબ્રુઆરીના રોજ, YouTube અને ગ્રુપે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર આ ખુશખબર શેર કરી. આ મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિને મેળવવા માટે, YouTube એ BLACKPINKને કસ્ટમ રેડ ડાયમંડ ક્રિએટર એવોર્ડથી નવાજ્યા છે, જે તેમના પ્રચંડ પ્રભાવ અને લોકપ્રિયતાની માન્યતા છે. પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું હતું કે, "BLINKs, તમે તે કર્યું. BLACKPINKને 100 મિલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સુધી પહોંચવા બદલ અભિનંદન. આ સમાચાર મળતાં ચાહકો ઉજવણીમાં ઉમટી પડ્યા છે.

ગીતના વિડિઓઝને મળે છે અબજો વ્યૂઝ 

BLACKPINK છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી YouTube પર સતત રેકોર્ડ બનાવી રહ્યું છે. તેમની ચેનલમાં નવ મ્યુઝિક વીડિયો છે, જેમાં દરેક પર એક અબજથી વધુ વ્યૂઝ છે. 'DDU-DU DDU-DU', 'Kill This Love', 'How You Like That', 'BOOMBAYAH' અને 'Pink Venom' જેવા ગીતો લોકોના પ્લેલિસ્ટમાં મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. વધુમાં, લિસા અને જેનીના સોલો ગીતો પણ એક અબજ વ્યૂઝને વટાવી ગયા છે.

 

24 કલાકમાં સૌથી વધુ જોવાયેલ સંગીત ડેબ્યુ

આ જૂથે 24 કલાકમાં YouTubeના સૌથી વધુ જોવાયેલ સંગીત ડેબ્યુમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. 'Pink Venom' ને તેના પહેલા દિવસે 90 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ મળ્યા હતા, જ્યારે 'How You Like That' ને 86 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ મળ્યા હતા. લિસાના સોલો ટ્રેક 'LALISA' એ પણ તેના રિલીઝના દિવસે રેકોર્ડ બનાવ્યો, પ્લેટફોર્મ પર જોરદાર ઓપનિંગ મેળવ્યું. એવોર્ડ પછી, YG એન્ટરટેઈનમેન્ટે BLACKPINKના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો શેર કર્યો છે.

ટૂંક સમયમાં રિલીઝ થનાર ત્રીજું મીની આલ્બમ

ચાર મેમ્બર લાલ હીરાનું પ્લે બટન પકડીને જોવા મળ્યા. તેમના ચહેરા પર તેમનો આનંદ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો હતો. ફોટામાં લખ્યું હતું, "આભાર, BLINKs." આ ગ્રુપે તેમના ચાહકોના પ્રેમ અને સમર્થન માટે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો અને આ સિદ્ધિ માટે તેમના ચાહકોને શ્રેય આપ્યો. આ સિદ્ધિ ત્યારે આવી છે જ્યારે BLACKPINK સંપૂર્ણ ટીમ તરીકે પરત ફરવા માટે તૈયાર છે. 16 શહેરોમાં 33 શો પૂર્ણ કર્યા પછી, તેઓ 27 ફેબ્રુઆરીએ તેમનું ત્રીજું મિની આલ્બમ, "DEADLINE" રિલીઝ કરશે.

