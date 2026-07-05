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બોલ્ડ અને ઇન્ટિમેટ સીન્સથી ભરેલી છે OTTની આ 5 સીરિઝ, બાળકોની સામે ભૂલથી પણ ન કરો પ્લે

Netflix Adult Web Series: આજકાલ, OTT પ્લેટફોર્મ પર અસંખ્ય ફિલ્મો અને સીરિઝો ઉપલબ્ધ છે, જેનો દર્શકો ખૂબ આનંદ માણી રહ્યા છે. પરંતુ આજે, અમે તમને પાંચ એવી સીરિઝ વિશે જણાવીશું જેમાં બોલ્ડ દ્રશ્યો છે. આ સીરિઝઓ જોતા પહેલા તમારે તમારી ગોપનીયતાનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 05, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:50 PM IST
બોલ્ડ અને ઇન્ટિમેટ સીન્સથી ભરેલી છે OTTની આ 5 સીરિઝ, બાળકોની સામે ભૂલથી પણ ન કરો પ્લે
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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