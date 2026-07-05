/બોલ્ડ અને ઇન્ટિમેટ સીન્સથી ભરેલી છે OTTની આ 5 સીરિઝ, બાળકોની સામે ભૂલથી પણ ન કરો પ્લે

Netflix Adult Web Series: જો તમે OTT પ્લેટફોર્મ Netflix પર જોવા માટે સામગ્રી શોધી રહ્યા છો, તો આજે અમે તમને પાંચ એવી સીરિઝ વિશે જણાવીશું જે તમે સપ્તાહના અંતે જોઈ શકો છો. જો કે, તમે આ પાંચ સીરિઝ તમારા આખા પરિવાર સાથે જોઈ શકશો નહીં. અમે આ એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે આ પાંચ સીરિઝમાં કેટલાક ખૂબ જ બોલ્ડ અને ઇન્ટિમેટ સીન છે. ચાલો તેમના વિશે વધુ જાણીએ.
લસ્ટ સ્ટોરી
લિસ્ટમાં પહેલું નામ " લસ્ટ સ્ટોરી " છે, જેના બે ભાગ છે. લસ્ટ સ્ટોરી 2 જૂન 2023માં OTT પ્લેટફોર્મ Netflix પર રિલીઝ થઈ હતી. આ સીરિઝમાં જાતીય સંબંધો, બોલ્ડ ચુંબન દ્રશ્યો અને ઉત્તમ સંવાદો છે. શ્રેણીની પહેલી સીઝન દર્શકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતી.
સેક્રેડ ગેમ્સ
નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીની શ્રેણી " સેક્રેડ ગેમ્સ " બીજા સ્થાને આવે છે. આ શ્રેણીમાં ઘણા બોલ્ડ સીન છે, જે દર્શકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. અનુરાગ કશ્યપ દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ શ્રેણીમાં ઘનિષ્ઠ દ્રશ્યો અને અપશબ્દોનો સમાવેશ થાય છે. આ શ્રેણી જોતા પહેલા તમારે ખાસ ગોપનીયતાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
યે કાલી કાલી આંખે
ત્રીજા સ્થાને "યે કાલી કાલી આંખે" સીરિઝ છે, જેમાં ઘણા બોલ્ડ દ્રશ્યો છે જે તમને દંગ કરી દેશે. આ સીરિઝ હાલમાં નેટફ્લિક્સ પર ઉપલબ્ધ છે. બાળકોની સામે આ શ્રેણી રમવાનું ટાળો.
ટૂથ ફેરી: વ્હેન લવ બાઇટ્સ
ચોથા સ્થાને 2023માં રિલીઝ થયેલી સીરિઝ "ટૂથ ફેરી: વ્હેન લવ બાઇટ્સ" છે. આ એક હોરર-રોમાન્સ શ્રેણી છે, જેમાં હોરર અને પુખ્ત વયના બંને સામગ્રી છે.
સીએ ટોપર
યાદીમાં છેલ્લો એપિસોડ "સીએ ટોપર" શ્રેણી છે. શરૂઆતમાં, આ શ્રેણી શૈક્ષણિક લાગે છે. જો કે, તેમાં કેટલીક બોલ્ડ અને પુખ્ત વયના લોકો માટે સામગ્રી છે. તમે આ પાંચેય શ્રેણીઓ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો. જો કે, તેમને જોતા પહેલા તમારે તમારી ગોપનીયતાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.