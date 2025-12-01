2025માં આ ચાર ગુજરાતી અને મરાઠી ફિલ્મોનો વાગ્યો ડંકો, જેમને ફક્ત બોલીવુડ જ નહીં પરંતુ સાઉથના દિગ્ગજોને પણ ચટાડી ધૂળ !
2025 Biggest Gujarati Movies: આ વર્ષે, 2025 માં અસંખ્ય થિયેટર રિલીઝ જોવા મળી. ગયા વર્ષની જેમ, નાના બજેટની ફિલ્મોએ ચાર્ટ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું. ત્રણ ગુજરાતી ફિલ્મોએ બોક્સ ઓફિસ દિગ્ગજોને પણ પાછળ છોડી દીધા. ચાલો તેમના વિશે વાત કરીએ.
2025 Biggest Gujarati Movies: વર્ષ 2025 સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ડિસેમ્બર, વર્ષનો છેલ્લો મહિનો શરૂ થઈ ગયો છે. આ વર્ષે ઘણી થિયેટર રિલીઝ થઈ. ઘણી ફિલ્મોને બોક્સ ઓફિસ પર સારો પ્રતિસાદ મળ્યો, પરંતુ ગયા વર્ષની જેમ, નાના બજેટની ફિલ્મોનો દબદબો રહ્યો. દક્ષિણ ભારતીય અને બોલિવૂડ ફિલ્મો વચ્ચે ઘણીવાર ટક્કર જોવા મળી છે, પરંતુ આ વખતે ગુજરાતી ફિલ્મોએ યાદીમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને બોક્સ ઓફિસની સૌથી મોટી દિગ્ગજોને પણ પાછળ છોડી દીધી છે.
- લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે
2025ની સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મોની યાદીમાં ટોચ પર ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે" છે, જેને વર્ષની સૌથી વધુ નફાકારક ફિલ્મ તરીકે ઓળખવામાં આવી રહી છે. આ 2 કલાક, 15 મિનિટની ફિલ્મ એક રિક્ષાચાલકની વાર્તા દર્શાવે છે. તે એક પૌરાણિક કથા પર આધારિત ફિલ્મ છે. IMDB મુજબ, તેનું બજેટ 50 લાખ રૂપિયા હતું, અને ફિલ્મનું વિશ્વવ્યાપી કલેક્શન 86.7 કરોડ રૂપિયા થયું અને લોકલ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 73.4 કરોડ રૂપિયા હતું. 50 લાખ રૂપિયાના બજેટ છતાં તેની કમાણી આશ્ચર્યજનક છે.
- દશાવતાર
આ યાદીમાં બીજું નામ 'દશાવતાર' છે, જે એક મરાઠી ફિલ્મ છે જેણે બોક્સ ઓફિસ પર ખૂબ જ સફળતા મેળવી હતી. આ ફિલ્મે હિન્દી અને દક્ષિણ ભારતીય બંને ફિલ્મોને પણ પાછળ છોડી દીધી. IMDB મુજબ, તેનું બજેટ ₹5 કરોડ હતું, પરંતુ તેની કમાણી આશ્ચર્યજનક હતી. ફિલ્મનું વિશ્વવ્યાપી કલેક્શન ₹27.8 કરોડ હતું, જ્યારે તેનું સ્થાનિક બોક્સ ઓફિસ નેટ કલેક્શન ₹23.5 કરોડ હતું. વધુમાં, IMDB દ્વારા તેને 7.8 રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.
- ચનિયા ટોલી
ગુજરાતી ફિલ્મ 'ચાનિયા ટોલી' 2025માં થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. IMDB મુજબ, તે 8 કરોડમાં તૈયાર થઈ હતી. ફિલ્મે સ્થાનિક બોક્સ ઓફિસ પર 17.3 કરોડ કલેક્શન કર્યા હતા, અને ફિલ્મે વિશ્વભરમાં 20.5 કરોડનો વ્યવસાય કર્યો છે.
- વશ લેવલ 2
વધુમાં, એક ગુજરાતી હોરર ફિલ્મે પણ બોક્સ ઓફિસ પર સારો દેખાવ કર્યો હતો. IMDB અનુસાર, ફિલ્મનું બજેટ 7 કરોડ હતું. તેનું વિશ્વવ્યાપી કલેક્શન 17.4 કરોડ હતું, જ્યારે તેનું સ્થાનિક બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 13.8 કરોડ હતું. IMDb દ્વારા તેને 7.3 કરોડનું રેટિંગ પણ આપવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મનો પહેલો ભાગ પણ ખૂબ જ સફળ રહ્યો હતો, અને તેને લોકો દ્વારા સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો.
એ નોંધવું જોઈએ કે 2025માં ગુજરાતી અને મરાઠી ફિલ્મોએ બોક્સ ઓફિસ પર મજબૂત કમાણી કરી હતી, જેમાં મોટા બજેટની હિન્દી અને દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મોને પણ પાછળ છોડી દીધી હતી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી, એવું જોવા મળ્યું છે કે નાના બજેટની ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે.
