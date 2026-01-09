3 કલાક 10 મિનિટની આ ભયાનક ફિલ્મ, જેણે પહેલા દિવસે રેકોર્ડ તોડ કમાણી કરી રચ્યો ઇતિહાસ, 'ધુરંધર'નો ઘમંડ મિનિટોમાં તૂટ્યો, જાણો
Box office Collection Day 1: 2026ની પહેલી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મની શોધમાં હતું. "21" ને મળેલા નબળા પ્રતિસાદ પછી, લોકોને પ્રભાસની હોરર કોમેડી "ધ રાજા સાબ" માટે ઘણી આશાઓ હતી. આ ફિલ્મ 9 જાન્યુઆરીએ વિશ્વભરમાં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મની જબરદસ્ત લોકપ્રિયતાને જોતાં, એવું અનુમાન કરવામાં આવ્યું હતું કે તે બોક્સ ઓફિસ પર એટલી બધી કમાણી કરશે કે તે "ધુરંધર" નો રેકોર્ડ મિનિટોમાં તોડી શકે છે. બરાબર એવું જ થયું.
Box office Collection Day 1: 2026ની 3 કલાક 10 મિનિટની મેગા-બજેટ, ટોપ-સ્ટારર ફિલ્મ "ધ રાજા સાબ" થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ. ચાહકો સવારથી જ ફિલ્મ જોયા પછી જ તેને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે. દિવસ પૂરો થાય તે પહેલાં, ફિલ્મને એટલો મોટો બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન મળ્યો કે તેણે અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો.
પહેલા દિવસે રેકોર્ડ તૂટ્યો
પ્રભાસની હોરર કોમેડીના ટ્રેલરને મળેલા જોરદાર પ્રતિસાદને પગલે, અભિનેતાના ચાહકો થિયેટરોમાં ઉમટી પડ્યા છે. પરિણામે, સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં ફિલ્મનું કલેક્શન એટલું મજબૂત છે કે નિર્માતાઓ ખુશ થઈ જશે.
ધુરંધરને પાછળ છોડી દીધું
સૅકનિલ્કના અહેવાલ મુજબ, ફિલ્મનું ઓપનિંગ ડે પર સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં કલેક્શન 32.49 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે, જે એક નોંધપાત્ર આંકડો છે. હજુ પણ ઘણા સાંજના શો બાકી છે. તેથી, એવો અંદાજ છે કે ફિલ્મ તેના પહેલા દિવસે લગભગ 40 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.
ઓપનિંગ ડે જમ્પ
આ આંકડા સાથે, ફિલ્મે રણવીર સિંહની "ધુરંધર" ને પાછળ છોડી દીધી છે, જે 2025ની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ છે. ફિલ્મનું ઓપનિંગ ડે કલેક્શન 28 કરોડ રૂપિયા હતું, જે "ધ રાજા સાબ" ના ઓપનિંગ ડેના આંકડા કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછું છે. આનો અર્થ એ છે કે ફિલ્મે પહેલા દિવસે આદિત્ય ધરની ફિલ્મને પાછળ છોડી દીધી છે અને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
ટૂંક સમયમાં બનશે 2026ની પહેલી બ્લોકબસ્ટર ?
ફિલ્મના ઝડપી કલેક્શનનું એક કારણ બોક્સ ઓફિસની ખાલી હોવું પણ છે. 1 જાન્યુઆરીએ મેગાસ્ટાર ફિલ્મ "21" રિલીઝ થઈ ત્યારથી, બોક્સ ઓફિસ પર એક મજબૂત ફિલ્મની રાહ જોવાઈ રહી હતી. પ્રભાસની ફિલ્મે આ રાહનો અંત લાવ્યો. પ્રભાસ ઉપરાંત, આ ફિલ્મમાં સંજય દત્ત, ઝરીના વહાબ, માલવિકા મોહનન અને રિદ્ધિ કુમાર પણ છે.
