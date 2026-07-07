/વિવેક ઓબેરોયના મુશ્કેલ સમયમાં તારણહાર તરીકે આવ્યા હતા આ અભિનેતા, સલમાન ખાન સાથે ઝઘડા વચ્ચે કરી હતી મદદ

Vivek Oberoi Salman Khan Fight: વિવેક ઓબેરોયને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક લોબી દ્વારા બહિષ્કારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તે બહારનો નથી પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રીનો જ એક સભ્ય છે. વર્ષ 2000ની આસપાસ, કોઈ તેને પોતાની ફિલ્મોમાં લેવા તૈયાર નહોતું. તે મુશ્કેલ માનસિક તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તે સમયે, ઇન્ડસ્ટ્રીના એક અભિનેતાએ તેને મદદ કરી, તે લોબીની વિરુદ્ધ જઈને નહીં, પરંતુ તેને આવતી કેટલીક ઓફરો આપીને. આનાથી વિવેકને નોંધપાત્ર નાણાકીય અને માનસિક ટેકો મળ્યો. વિવેકે હવે પોડકાસ્ટમાં આ વિશે વાત કરી છે.
જ્યારે અક્ષયે વિવેકને ફોન કર્યો
મિર્ચી પ્લસ તરફથી વિવેક ઓબેરોયનો એક જૂનો ઇન્ટરવ્યુ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેમાં, તેણે ખુલાસો કર્યો કે તે સમયે તેને મદદ કરવા માટે આગળ આવનાર વ્યક્તિ અક્ષય હતો. વિવેકે કહ્યું કે, અક્ષય કુમાર એક સુપરસ્ટાર છે. તેણે એક દિવસ મને ફોન કરીને પૂછ્યું કે હું ક્યાં છું. મેં તેને કહ્યું કે હું ઘરે છું અને ખૂબ જ હતાશ છું. તે દોઢ કલાક પછી મારા ઘરે આવ્યો. તેણે કહ્યું કે તે બેસીને વાત કરવા માંગે છે. તેણે પૂછ્યું કે મને કઈ સમસ્યાઓ છે.
અક્ષયે કહ્યું કે, જુઓ, હું આ બધા વિશે કંઈ કરી શકતો નથી, પરંતુ હું ચોક્કસપણે તમને સકારાત્મક માનસિકતા મેળવવામાં મદદ કરી શકું છું. તેણે કહ્યું કે તેના ઘણા શો ચાલી રહ્યા છે. તેના ઘણા બ્લોકબસ્ટર ગીતો છે અને તે શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે. જો તે તેના વ્યસ્ત શેડ્યૂલને કારણે તે શો ન કરી શકે, તો તે મને મોકલશે. વિવેકે કહ્યું કે તે વિશ્વાસ કરી શકતો નથી કે તે તેની ભૂમિકાઓ છોડી દેશે.
કામ મળતું ન હતું
વિવેકે કહ્યું કે, તે તે કરવા માંગતો ન હતો અને મને તે કરવાનું કહ્યું. મોટી વાત શું છે? કોણ કોઈ માટે આવું કરે છે? વિવેકે સમજાવ્યું કે અક્ષયે તેને જે શો અને પ્રોજેક્ટ્સનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો તેનાથી તે સમયે તેને સારા પૈસા કમાવવામાં મદદ મળી હતી.
વિવેકે કહ્યું કે, તેની મદદથી, હું સ્ટેજ પર પાછો જવાનું શરૂ કર્યું. મેં શોમાં ચાહકો જોયા, તેઓ ઉત્સાહિત હતા, જેનાથી મને સારી અને સકારાત્મક લાગણી થઈ." મેં પૈસા પણ કમાયા. મારી હતાશા એ હતી કે હું ફિલ્મોમાં અભિનય કરી રહ્યો હતો, સફળતા મેળવી રહ્યો હતો અને પુરસ્કારો મેળવી રહ્યો હતો, છતાં મને કામની ઓફર કેમ ન મળી? બહિષ્કાર કેમ કરવામાં આવ્યો? વિવેકે સમજાવ્યું કે, તેણે એવું નહોતું કહ્યું કે તે મારી સાથે ઊભો રહેશે કે લોબી સાથે મારા માટે લડશે, તેણે મને એક સરળ, વ્યવહારુ ઉકેલ આપ્યો.
કારણ શું હતું?
સલમાન ખાન સાથેના બ્રેકઅપ પછી, વિવેક ઓબેરોય અને ઐશ્વર્યા રાય નજીક આવ્યા. વિવેક ઓબેરોયે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને સલમાન ખાન પર અનેક આરોપો લગાવ્યા. તેણે દાવો કર્યો કે સલમાન તેને મારી નાખવાની ધમકી આપી રહ્યો હતો અને દારૂ પીધા પછી તેને ફોન કર્યો હતો. આ ઝઘડો જાહેર થયા પછી, વિવેકની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ.