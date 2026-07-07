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વિવેક ઓબેરોયના મુશ્કેલ સમયમાં તારણહાર તરીકે આવ્યા હતા આ અભિનેતા, સલમાન ખાન સાથે ઝઘડા વચ્ચે કરી હતી મદદ

Vivek Oberoi Salman Khan Fight: વિવેક ઓબેરોય સુરેશ ઓબેરોયનો પુત્ર છે, છતાં તેણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે સમયે, બધા તેનો બહિષ્કાર કરી રહ્યા હતા, પરંતુ એક અભિનેતા હતો જે તેની સાથે ઉભો રહ્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:47 PM IST
વિવેક ઓબેરોયના મુશ્કેલ સમયમાં તારણહાર તરીકે આવ્યા હતા આ અભિનેતા, સલમાન ખાન સાથે ઝઘડા વચ્ચે કરી હતી મદદ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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