શોલેના આ એક્ટરને તેના કામ માટે પૈસા નહીં, આપવામાં આવ્યું હતું ફ્રિજ, આજે પણ પોતાની પાસે રાખે છે આ લક્ઝરી વસ્તુ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentશોલેના આ એક્ટરને તેના કામ માટે પૈસા નહીં, આપવામાં આવ્યું હતું ફ્રિજ, આજે પણ પોતાની પાસે રાખે છે આ લક્ઝરી વસ્તુ

Sholay Actor: કલ્ટ ક્લાસિક ફિલ્મ શોલેના બધા જ પાત્રો હિટ રહ્યા હતા. પરંતુ આ એક અભિનેતાને ફિલ્મમાં કામ કરવા માટે મોટી રકમ નહીં, પણ રેફ્રિજરેટર માટે પૈસા મળ્યા હતા. આ તેમની ફી હતી. તે સમયે રેફ્રિજરેટરને ઊંચી કિંમત અને લક્ઝરી વસ્તુ માનવામાં આવતી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:43 PM IST
Sholay Actor: 15 ઓગસ્ટ, 1975ના રોજ રિલીઝ થયેલી અમિતાભ બચ્ચન અને ધર્મેન્દ્રની ફિલ્મ શોલેને હિન્દી સિનેમાની ઓળખ માનવામાં આવે છે. છેલ્લા 50 વર્ષોથી, આ ફિલ્મ તેની વાર્તા અને પાત્રો માટે યાદ કરવામાં આવે છે. જય, વીરુ, બસંતી, ગબ્બર, સાંભા અને કાલિયા પણ ખૂબ પ્રખ્યાત થયા હતા. 

આ ઉપરાંત, એક બીજું નાનું પાત્ર હતું જેના મૃત્યુથી થિયેટરમાં દર્શકોમાં આંસુ આવી ગયા હશે. આ પાત્ર 16 વર્ષના સચિન પિલગાંવકરે ભજવ્યું હતું. તેણે વૃદ્ધ અને અંધ એકે હંગલના પૌત્રની ભૂમિકા ભજવી હતી, જેને ગબ્બર મારી નાખે છે. આ ભૂમિકા ભજવવા માટે સચિનને ​​મળેલી ફી ખૂબ જ ખાસ હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

શોલે માટે ફી તરીકે રેફ્રિજરેટર મળ્યું

સચિન પિલગાંવકર 5 વર્ષની ઉંમરથી મરાઠી અને હિન્દી સિનેમામાં એક્ટિવ છે. તેમણે બાળપણમાં રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પણ જીત્યો હતો. સચિને શોલેમાં અહેમદની ભૂમિકા ભજવી હતી, જેને ગબ્બર મારી નાખે છે. આ નાની ભૂમિકા માટે, અભિનેતાને પૈસા નહીં પણ રેફ્રિજરેટર મળ્યું હતું. 

હકીકતમાં, 70ના દાયકામાં, રેફ્રિજરેટર રાખવું અથવા મેળવવું એ એક મોટી લક્ઝરી માનવામાં આવતી હતી. આજની બ્રાન્ડેડ કારની જેમ, તે દિવસોમાં પણ રેફ્રિજરેટર આપવામાં આવતા હતા. સચિનને ​​શોલે માટે ફી તરીકે રેફ્રિજરેટર મળ્યું હતું. 1975માં, એક મધ્યમ કદના રેફ્રિજરેટરની કિંમત 3,000થી 5,000 રૂપિયાની વચ્ચે હતી. તેથી, સચિન ઘરે પૈસા નહીં, રેફ્રિજરેટર લાવ્યો, જે આજે પણ તેની પાસે છે.

બે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો જીત્યા

સચિન 5 વર્ષની ઉંમરથી કામ કરી રહ્યો છે. 1963માં, તેમણે તેમની મરાઠી ફિલ્મ હા માજા માર્ગ એકલા માટે બાળ કલાકાર તરીકે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર જીત્યો હતો. 1971માં, તેમણે અજબ યુઝે સરકાર માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પણ જીત્યો. એક્ટિંગ સાથે, સચિને દિગ્દર્શન, ગાયન અને શોનું નિર્માણ પણ કર્યું છે.

સચિન મનોરંજન ઉદ્યોગમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ છે. તેમણે અમિતાભ બચ્ચન સાથે સત્તે પે સત્તા, બાલિકા વધૂ, આંખિયોં કે ઝરોખોં સે, જુદાઈ અને ગીત ગાતા ચલ જેવી પ્રશંસનીય ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે અને હજુ પણ અભિનયમાં એક્ટિવ રીતે સામેલ છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news