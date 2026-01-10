'મિર્ઝાપુર ધ ફિલ્મ'માં ફરી જોવા મળશે આ પાત્ર, પહેલી સીઝનમાં થયું હતું મોત
Mirzapur The Film Update: તમે પહેલાથી જ જાણો છો કે મિર્ઝાપુર પર આધારિત એક ફિલ્મ બનવા જઈ રહી છે. પરંતુ આ ફિલ્મમાં એક પાત્રનું પાછુ આવશે જેનું સિઝન 1 માં મૃત્યુ થયું હતું. પાત્રે પોતે જ તેની વાપસીની જાહેરાત કરી છે.
Mirzapur The Film Update: મિર્ઝાપુર પર આધારિત એક ફિલ્મ બનવા જઈ રહી છે. ચાહકો આ ફિલ્મ માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. ફિલ્મનું નામ મિર્ઝાપુર ધ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ટૂંક સમયમાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. હવે, આ ફિલ્મ વિશે એક મોટી અપડેટ આવી છે. સિઝન 1માં મૃત્યુ પામેલા એક પાત્રનું પુનરાગમન થશે. પાત્રે પોતે જ તેની પરત ફરવાની જાહેરાત કરી છે.
સ્વીટી ગુપ્તા પરત આવશે
મિર્ઝાપુર ધ ફિલ્મમાં જે પાત્ર પરત ફરશે તેનું નામ સ્વીટી ગુપ્તા છે. સ્વીટી ગુપ્તાનું પાત્ર શ્રિયા પિલગાંવકર દ્વારા ભજવવામાં આવ્યું હતું. હવે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, શ્રિયા પિલગાંવકરે ખુલાસો કર્યો કે તે હાલમાં ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહી છે. ચાહકો આ સમાચાર સાંભળીને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે.
શ્રિયાએ એક મોટી અપડેટ પોસ્ટ શેર કરી
શ્રિયાએ બે ફોટા શેર કર્યા. આ ફોટા સાથે, શ્રિયાએ કેપ્શન લખ્યું, "8 વર્ષ પછી... અંદાજો લગાવો કે કોણ મૃત્યુમાંથી પાછું આવી રહ્યું છે. મિર્ઝાપુર ફિલ્મ. હાલમાં શૂટિંગ. જલ્દી મળીશું..."
સ્વીટી ગુપ્તાનું મૃત્યુ કેવી રીતે થયું?
શ્રિયાના પાત્રની વાત કરીએ તો, તેણીએ સ્વીટી ગુપ્તાનું પાત્ર ભજવ્યું. ચાહકોને શ્રિયા અને ગુડ્ડુ ભૈયાની પ્રેમકથા ખૂબ ગમી. મુન્ના ભૈયા તેમની પ્રેમકથામાં ખલનાયક હતા. મુન્ના ભૈયા સ્વીટીને પ્રેમ કરે છે, પરંતુ સ્વીટી ગુડ્ડુ ભૈયાને પસંદ કરે છે. સીઝન 1 ના અંતે, મુન્ના ભૈયા સ્વીટી ગુપ્તાને મારી નાખે છે. આ દ્રશ્ય પ્રસારિત થતાં ચાહકો ખૂબ નિરાશ થયા.
સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે શું કહ્યું?
શ્રિયા ફરી એકવાર ફિલ્મમાં જોવા મળશે, અને ચાહકો આ અંગે ખૂબ ઉત્સાહિત છે. એક યુઝરે શ્રિયાની પોસ્ટ પર લખ્યું કે, મને સ્વીટી ખૂબ જ ગમતી હતી... હું તેને સ્ક્રીન પર જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. બીજા યુઝરે લખ્યું કે, હવે થશે ભોકાલ. ત્રીજા યુઝરે લખ્યું કે, બુલેટ પ્રૂફ વેસ્ટ પહેરીને લગ્નમાં જાઓ અને બબલુ ભૈયાને સાથે ન લો.
