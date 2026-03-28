ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentગુજરાત ભાજપના એ સાંસદે એક સમયે હેમામાલિનીને મારી હતી 20 થપ્પડ, હિરોઈનનો ચહેરો થઈ ગયો હતો લાલચોળ, જાણો

ગુજરાત ભાજપના એ સાંસદે એક સમયે હેમામાલિનીને મારી હતી 20 થપ્પડ, હિરોઈનનો ચહેરો થઈ ગયો હતો લાલચોળ, જાણો

Entertainment News: રામાનંદ સાગરની રામાયણમાં રાવણની ભૂમિકા ભજવીને અતિ પ્રખ્યાત થયેલા અરવિંદ ત્રિવેદીએ એકવાર હમ તેરે આશિક હૈ ફિલ્મના સેટ પર હેમા માલિનીને 20 જોરદાર થપ્પડ મારી હતી અને તેમની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી. પ્રેમ સાગરે એક ઈન્ટરવ્યુંમાં આ કિસ્સો સંભળાવ્યો હતો. જાણી લો શું છે આ કિસ્સો
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:39 PM IST
  • રામાયણના રાવણે હેમા માલિનીને માર્યા હતા 20 લાફા
  • લાફા માર્યા બાદ તેમની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી 
  • ફિલ્મના સેટ પર હેમા માલિનીને 20 જોરદાર થપ્પડ મારી હતી 

Trending Photos

ગુજરાત ભાજપના એ સાંસદે એક સમયે હેમામાલિનીને મારી હતી 20 થપ્પડ, હિરોઈનનો ચહેરો થઈ ગયો હતો લાલચોળ, જાણો

Entertainment News: જ્યારે પણ અરવિંદ ત્રિવેદીની વાત આવે ત્યારે આપણા મગજમાં સૌથી પહેલાં જ રાવણનું કિરદાર મનમાં ઉપસી આવે. અરવિંદ ત્રિવેદી રામાયણમાં રાવણનું પાત્ર ભજવીને અમર થઈ ગયા છે. અરવિંદ ત્રિવેદી અતિ ઉમદા કલાકાર હતા. જેમને ગુજરાતી ફિલ્મ જગતમાં અનેક ફિલ્મો કરી છે. જેમાં તેઓ વિલનનો જ રોલ નિભાવતા હતા. અરવિંદ ત્રિવેદીને સૌથી મોટી ઓળખ એ ફિલ્મોએ નહીં પણ ટીવી સીરિયલ રામાયણમાં રાવણની ભૂમિકાએ આપી હતી. જોકે, એમના ફિલ્મી કેરિયરના કિસ્સાઓ ઘણા મશહૂર છે. 

એક એવો કિસ્સો છે જે તમે ભાગ્યે જ સાંભળ્યો હશો. આ એક ફિલ્મ હમ તેરે આશિક હૈ ફિલ્મ સાથે જોડાયેલો છે. આ ફિલ્મમાં હેમા માલિનીને થપ્પડ મારવા માટે અરવિંદ ત્રિવેદીને 20 રિટેક લેવા પડ્યા હતા. આ ફિલ્મ રામાનંદ સાગરના દીકરા પ્રેમ સાગરે ડિરેક્ટ કરી હતી. જેઓ હાલ આ દુનિયામાં નથી પણ થોડા વર્ષ પહેલાં એમને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યૂમાં હેમા માલિનીને થપ્પડ મારવાનો કિસ્સો તેમણે સંભળાવ્યો હતો. 

હમ તેરે આશિક હૈ 1979માં રિલિઝ થઈ હતી

આ ફિલ્મ ગુજરાતી પ્રેમ સાગરે ડિરેક્ટ કરી હોવાની સાથે તે 1979માં થિયેટરમાં આવી હતી. જેની સ્ટોરી તો રામાનંદ સાગરે જ લખી હતી. આ ફિલ્મમાં જિતેન્દ્ર, અરવિંદ ત્રિવેદી અને હેમા માલિની લીડ રોલમાં હતા. આ સિવાય અમજદ ખાન, સુજિત કુમાર, ઓમ શિવપુરી, રામ સેઠી, મેકમોહન અને શ્રીરામ લાગુ જેવા કલાકારો આ ફિલ્મનો હિસ્સો હતા. 

પ્રેમ સાગરે 2021માં ઈટાઈમ્સને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુંમાં અરવિંદ ત્રિવેદી સંલગ્ન ફિલ્મોના કેટલાક કિસ્સાઓ તેમને યાદ કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે મેં અરવિંદ ત્રિવેદીને ગુજરાતી થિયેટર માટે પસંદ કર્યા હતા. તેઓ એક શાનદાર એક્ટર હતા અને પોતાના ભાઈ ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદીનો પડછાયો બનીને જ રહી ગયા. ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી ગુજરાતી ફિલ્મના સુપરસ્ટાર હતા. 

હેમામાલિનીને થપ્પડ મારવા માટે લીધા હતા 20 ટેક

હેમા માલિની સ્ટારર આ હિન્દી ફિલ્મ હમ તેરે આશિક હૈમાં અરવિંદ ત્રિવેદીએ વિલનનો રોલ નિભાવ્યો હતો. ફિલ્મમાં એક સીન હતો. જેમાં અરવિંદ ત્રિવેદીએ હેમા માલિનીને એક થપ્પડ મારવાની હતી. આ સીન માટે તેઓએ 20 ટેક લીધા હતા. ત્યારે હેમા માલિની અને પ્રેમ સાગરે તેમને ભરોસો અપાવ્યો હતો કે તેઓ ભૂલી જાય કે સામે હેમા માલિની એક સ્ટાર હિરોઈન છે અને સીન પૂરો કરો. ત્યારે જઈને અરવિંદ ત્રિવેદીએ સીન કર્યો અને હેમામાલિનીને થપ્પડ મારી હતી. આ સમયે હેમા માલિનીના ચહેરોનો રંગ ઉડી ગયો હતો. 

હેમા માલિનીથી 10 વર્ષ મોટા પણ 8 વર્ષ બાદ આવ્યા હતા ફિલ્મોમાં

અરવિંદ ત્રિવેદીએ ફિલ્મોમાં એન્ટ્રી 1971માં લીધી હતી. જ્યારે હેમા માલિનીએ 1963માં ફિલ્મી દુનિયામાં પોતાનો પગદંડો જમાવી દીધો હતો. આ પ્રમાણે હેમા માલિની માલિની અરવિંદ ત્રિવેદીની સીનિયર હોવાની સાથે ત્યાં સુધી મોટી સ્ટાર હિરોઈન પણ હતી. જો કે, ઉમ્ર જોઈએ તો અરવિંદ ત્રિવેદી હેમા માલિનીથી 10 વર્ષ મોટા હતા. 

અરવિંદ ત્રિવેદીને તાંત્રિક વિદ્યા અને શિવ સ્ત્રોતનું હતું જ્ઞાન

અરવિંદ ત્રિવેદી એ માત્ર એક એક્ટર નહીં પણ સૌથી મોટા શિવ અને રામ ભક્ત પણ હતા. એમને સંસ્કૃતમાં આખો શિવ સ્ત્રોત મોંઢે યાદ હતો. જ્યારે અરવિંદ ત્રિવેદીને રામાયણમાં રાવણના રોલ માટે પસંદ કરાયા ત્યારે તેમને શિવ સ્ત્રોત સંભળાવીને લોકોને ચોંકાવી દીધા હતા. કહેવાય છે કે અરવિંદ ત્રિવેદીને તાંત્રિક વિદ્યાનું પણ સારું જ્ઞાન હતું. 

અરવિંદ ત્રિવેદીનું 2021માં થયું હતું નિઘન

અરવિંદ ત્રિવેદી હાલમાં દુનિયામાં નથી. 6 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ એમનું નિધન થઈ ગયું હતું. જેઓ લાંબા સમયથી બિમાર હતા અને શારીરિક સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં હતા. જો કે, અરવિંદ ત્રિવેદીની ઉંમર 82 વર્ષ હતી. તેઓ ભાજપના મેમ્બર હતા અને ગુજરાતના સાબરકાંઠામાં લોકસભાના સાંસદ હતા. 

ગુજરાતી થિયેટરથી શરૂ કર્યું હતું કરિયર

8 નવેમ્બર 1938માં મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોરમાં જન્મેલા અરવિંદ ત્રિવેદીને નાનપણથી અભિનયનો શોખ હતો. અભ્યાસ પૂરો કરતાની સાથે તેઓ થિયેટર સાથે જોડાઈ ગયા હતા. એ સમયે ગુજરાતી રંગમંચ સક્રિય હતો અને અરવિંદ ત્રિવેદીની સાથે સાથે એમના ભાઈ ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી પણ મોટા કલાકાર હતા. બંને ભાઈઓએ ભેગા મળીને ગુજરાતી થિયેટરમાં પોતાનો અલગ દબદબો ઉભો કર્યો હતો. આ સમયે કનોડિયા બેલડી પણ અતિ લોકપ્રિય હતી. 

અરવિંદ ત્રિવેદીએ લગભગ 300 ફિલ્મો કરી હતી, જેમાં હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષાની ફિલ્મો હતી. 1987માં રામાનંદ સાગરની રામાયણ માટે તેઓ એક સાધુના રોલ માટે ઓડિશન આપવા માટે ગયા હતા. જે સમયે એમના ડાયલોગ, એમનો અવાજ અને ચહેરા પરના હાવભાવ જોઈને રામાનંદ સાગરે એમને રાવણના કિરદાર માટે સિલેક્ટ કર્યા હતા. 

1991માં તેઓ ગુજરાત સાબરકાંઠામાંથી લોકસભાના સાંસદ બન્યા હતા. એમને ભાજપના સાંસદ બનીને 5 વર્ષ કામગીરી કરી હતી. તેઓને 2022માં સેન્સર બોર્ડના કાર્યકારી અધ્યક્ષ પણ બનાવાયા હતા. અરવિંદ ત્રિવેદીને ગુજરાત સરકાર તરફથી 7 વાર સર્વશ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો એવોર્ડ મળ્યો છે.

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

