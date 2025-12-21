Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

પાકિસ્તાન નેટફ્લિક્સ પર નંબર 1માં ટ્રેન્ડિંગ કરી રહી છે આ આ ભારતીય ફિલ્મ, ભારતમાં ₹17.5 કરોડની કરી કમાણી

Indian Film: પાકિસ્તાનમાં ટોપ 10માં એક ભારતીય ફિલ્મ ટ્રેન્ડિંગમાં છે. આ ફિલ્મે ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર 17.5 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. ફિલ્મને હિન્દીમાં ડબ કરવામાં આવી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 21, 2025, 04:56 PM IST



Indian Film: આજે, 21 ડિસેમ્બરે, પાકિસ્તાનમાં નેટફ્લિક્સ પર એક ભારતીય ફિલ્મ નંબર 1 પર ટ્રેન્ડિંગમાં છે. નંબર 1 પર ટ્રેન્ડિંગમાં રહેલી ફિલ્મ હિન્દીમાં રિલીઝ થયેલી તેલુગુ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મે ભારતમાં 17.5 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મ 7 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ભારતમાં રિલીઝ થઈ હતી.

નંબર 1 પર ટ્રેન્ડિંગમાં 

આપણે જે ફિલ્મ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તેનું નામ ધ ગર્લફ્રેન્ડ છે. www.netflix.com/tudum મુજબ, આ ફિલ્મ પાકિસ્તાનમાં નંબર 1 પર ટ્રેન્ડિંગમાં છે. તેમાં રશ્મિકા મંદન્ના, અનુ ઇમેન્યુઅલ અને દીક્ષિત શેટ્ટી છે.

ભારતમાં ફિલ્મે કેટલી કમાણી કરી?

sacnilk.com મુજબ, ફિલ્મે પહેલા અઠવાડિયામાં ભારતમાં 11.3 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. બીજા અઠવાડિયામાં, ફિલ્મે ભારતમાં 6.03 કરોડની કમાણી કરી હતી, જેનાથી તેનું કુલ વિશ્વવ્યાપી કલેક્શન ₹27.75 કરોડ રૂપિયા થયું છે.

ધ ગર્લફ્રેન્ડ સ્ટોરીલાઇન

ધ ગર્લફ્રેન્ડ એક મનોવૈજ્ઞાનિક રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ એક છોકરીની વાર્તા કહે છે જે એક પુરુષ સાથે રિલેશનશિપમાં આવે છે. શરૂઆતમાં, બધું બરાબર લાગે છે, પરંતુ ધીમે ધીમે તેણીને ખ્યાલ આવે છે કે તે કેટલી વ્યવહારમાં ફસાઈ ગઈ છે. જ્યારે તેણી છોડવાનું નક્કી કરે છે, ત્યારે તેનો બોયફ્રેન્ડ તેને ધમકાવતો હોય છે.

આ ભારતીય ફિલ્મો યાદીમાં શામેલ છે:

ધ ગર્લફ્રેન્ડ ઉપરાંત, જોલી એલએલબી 3, સની સંસ્કારીની તુલસી કુમારી, બેન્ડ બાજા બારાત, અને લેડીઝ વર્સિસ રિકી બહલ પણ પાકિસ્તાનમાં નેટફ્લિક્સ ટોપ 10માં ટ્રેન્ડ કરી રહી છે.

Netflixnetflix top 10pakistan netflix top 10the girlfriendpakistan top 10Gujarati Newsentertainment news

