/નેટફ્લિક્સ પર ચાર મહિનાથી ટોપ 10માં છવાઈ છે આ સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મ, દરેક સીનમાં જોવા મળશે એક જોરદાર ટ્વિસ્ટ !

Suspense Thriller On Netflix: આ ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ ખૂબ જ સફળ રહી હતી. હાલમાં, તે OTT પ્લેટફોર્મ Netflix પર ધૂમ મચાવી રહી છે. આ ફિલ્મને IMDb તરફથી પણ મજબૂત રેટિંગ મળ્યું છે.
Suspense Thriller On Netflix: 2025માં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી હતી. દર્શકોએ તેને પ્રેમ અને સમર્થનથી વધાવી હતી. આ એક જાસૂસી થ્રિલર છે જે ખૂબ જ સફળ રહી છે. તે છેલ્લા ચાર મહિનાથી OTT પ્લેટફોર્મ Netflix પર ટોપના 10માં ટ્રેન્ડ કરી રહી છે. આપણે જે ફિલ્મ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે આદિત્ય ધર દ્વારા દિગ્દર્શિત "ધુરંધર" છે. આ ફિલ્મમાં રણવીર સિંહે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જો કે, હવે ધુરંધરની સિક્વલ "ધુરંધર ધ રીવેન્જ" પણ OTT પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે.
"ધુરંધર" OTT પર ક્યારે રિલીઝ થઈ હતી?
રણવીર સિંહ ઉપરાંત, ફિલ્મ "ધુરંધર" માં આર. માધવન, અર્જુન રામપાલ, સારા અર્જુન, સૌમ્યા ટંડન, સંજય દત્ત, રાકેશ બેદી અને અક્ષય ખન્ના અભિનય કરે છે. અક્ષય ખન્નાનો અભિનય ખૂબ વખાણવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, ફિલ્મના ગીતો પણ ખૂબ લોકપ્રિય થયા હતા. આ ફિલ્મ 30 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ OTT પ્લેટફોર્મ Netflix પર રિલીઝ થઈ હતી. વિનાશક થિયેટર રિલીઝ પછી, ફિલ્મ Netflix પર નંબર 1 પર ટ્રેન્ડિંગ કરી રહી હતી. વધુમાં, તે ઘણા મહિનાઓ સુધી ટોચના 5 માં રહી.
IMDb પર "ધુરંધર" નું રેટિંગ શું છે?
એ નોંધવું જોઈએ કે "ધુરંધર" છેલ્લા ચાર મહિનાથી ટોચના 10 યાદીમાં શાસન કરી રહ્યું છે. 3 કલાક અને 25 મિનિટના રન સમય સાથે, તે હાલમાં Netflix પર ધૂમ મચાવી રહ્યું છે. કમાણીની દ્રષ્ટિએ પણ ફિલ્મનું વર્ચસ્વ હતું. ફિલ્મે વિશ્વભરમાં ₹1,300 કરોડની કમાણી કરી હતી, જ્યારે તેની સ્થાનિક કમાણી ₹1,144 કરોડ હતી.
જોકે, ગલ્ફ દેશોમાં તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો, નહીં તો તે કમાણીના સંદર્ભમાં ઘણા રેકોર્ડ તોડી શક્યું હોત. જો તમે ફિલ્મ જોઈ નથી, તો તમે નેટફ્લિક્સ પર "ધુરંધર" જોઈ શકો છો. IMDb પર આ ફિલ્મનું પ્રભાવશાળી રેટિંગ 8.3 છે.