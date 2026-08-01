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બહુ મોડું થઈ જાય તે પહેલા આ કોકરોચને ફેંકી દો, PM મોદીને ગાળો આપવા પર ભડક્યા શક્તિમાન, જુઓ Video

Mukesh Khanna Video: મુકેશ ખન્ના ભલે ફિલ્મો કે ટીવી શોથી દૂર હોય, પરંતુ તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહે છે. હવે, તેમણે પીએમ મોદીને ગાળો આપનારા બાળકો વિશે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:15 PM IST
બહુ મોડું થઈ જાય તે પહેલા આ કોકરોચને ફેંકી દો, PM મોદીને ગાળો આપવા પર ભડક્યા શક્તિમાન, જુઓ Video

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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