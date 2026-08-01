/બહુ મોડું થઈ જાય તે પહેલા આ કોકરોચને ફેંકી દો, PM મોદીને ગાળો આપવા પર ભડક્યા શક્તિમાન, જુઓ Video

Mukesh Khanna Video: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ દરમિયાન, કેટલાક બાળકોએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો હતો. અભિનેતા મુકેશ ખન્નાએ પણ આ ભાષા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. હવે, ફરી એકવાર મુકેશ ખન્નાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તેમણે કહ્યું છે કે જો આ જેન-જી લોકો દેશની જવાબદારી પોતાના ખભા પર ઉઠાવશે, તો દેશની હાલત બગડશે.
મુકેશે કહ્યું: કોકરોચને ફેંકી દો
મુકેશે અપશબ્દો વાપરનારા બાળકોને કહ્યું કે તે તેમની કારકિર્દી બગાડશે અને તેમને નોકરીઓ મળતા અટકાવશે. અભિનેતાએ આવા લોકોને કોકરોચ કહ્યા અને તેમને તેમના ઘરમાંથી બહાર ફેંકી દેવા કહ્યું.
મુકેશે કહ્યું કે, બસ બે દિવસ પહેલા, મેં એક રીલ પોસ્ટ કરી હતી જેમાં મેં ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે જો આ આપણા યુવાનો અને જનરેશન ઝેડ લોકો છે, તો જો આગામી 25 વર્ષમાં દેશ તેમના ખભા પર રહેશે તો આપણા દેશનું શું થશે? મને સમજાયું છે, અને હું જે જોઉં છું તેના પરથી, આ આપણા વિદ્યાર્થીઓ નથી જે NEET પેપર લીક પર ચર્ચા કરવા માટે આગળ આવ્યા હતા. તેમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કેટલાક લોકો તેમનો દુરઉપયોગ કરીને સરકારને ગાળો અપાવી રહ્યા છે. તેઓ રાત્રે પાર્ટી કરે છે, અને આ લોકો આગળ આવતા નથી. વિદ્યાર્થીઓ સફર કરી રહ્યા છે.
તમારી કારકિર્દી બરબાદ થઈ જશે: મુકેશ
વિડિઓમાં, મુકેશ ખન્નાએ આગળ કહ્યું કે, મને લાગે છે કે આ ખરેખર કોકરોજ છે, જો તેઓ આપણા ઘરમાં આવે છે, તો અમે તેમને ઉપાડીને ફેંકી દઈએ છીએ. હું ઈચ્છું છું કે કેમેરા પર બોલનારાઓને દૂર કરવામાં આવે. તેમને દૂર કરવા જોઈએ. આ NEET માટે વિરોધ નહોતો. આ બહારના પૈસાથી ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલો વિરોધ હતો.
વિદ્યાર્થીઓએ ક્યારેય આવી ગંદી ભાષાનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. આ બધા વેચાઈ ગયેલા જયચંદ અને મીરા જાફર્સ છે. હું બાળકોને કહીશ કે તમે જે કંઈ કહ્યું છે તે તમારા ભાવિ જીવનને અસર કરશે. તેમનાથી દૂર રહો અને દૂર રહો; આ લોકો તમારો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તમને નોકરી પણ નહીં મળે, અને તમને પોલીસ કે સરકાર તરફથી કોઈ મદદ મળશે નહીં." તમારી કારકિર્દી બરબાદ થઈ જશે.
મુકેશે કહ્યું કે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમના ચુંગાલમાંથી છૂટવું શ્રેષ્ઠ
મુકેશ ખન્નાએ કેપ્શનમાં લખ્યું કે તેમણે આ કોકરોચને ખૂબ મોડું થાય તે પહેલાં ફેંકી દેવા જોઈએ. તેમણે લખ્યું કે, જ્યારે કકતોો આપણા ઘરમાં આવે છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે તેમને શોધીએ છીએ, પકડીએ છીએ, ઉપાડીએ છીએ અને ફેંકી દઈએ છીએ. આ લોકો સાથે પણ આવું જ કરો. જે બાળકોને તેમના દ્વારા ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા છે અને તેમના ઉત્સાહમાં ખૂબ જ અયોગ્ય વાતો કહી છે, હું તમને ચેતવણી આપું છું: તમારું નિવેદન ઇતિહાસમાં નોંધાઈ ગયું છે.
તમે તમારા સંગઠન દ્વારા ગંદા ગટરના જંતુ બની ગયા છો. તમે તેના પરિણામો ભોગવશો. કોઈ પોલીસ તમને મદદ કરશે નહીં. ઘણા લોકો તમને નોકરી આપવામાં અચકાશે. સરકારી સહાય બંધ થઈ જશે. તમને ઘણા વિઝા પણ નહીં મળે. તમે તમારા પરિવારની નજરમાં નીચે આવી ગયા છો. તેથી, શક્ય તેટલું જલ્દી તેમના ચુંગાલમાંથી બહાર નીકળવું વધુ સારું છે.