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મોંઢામાં ડૂચો અને બહેનના હાથ બાંધેલા હતા, પિતાએ ૧ રૂપિયામાં બહેનને વેચી દીધી, કંગનાનો દર્દનાક ખુલાસો

એક્ટ્રેસ કંગના શર્માએ હાલમાં જ એક પોડકાસ્ટમાં જણાવ્યું છે કે એનું બાળપણ ખૂબ જ તકલીફોમાં ગયું છે. કંગનાએ કહ્યું કે એમના પિતાએ બહેનને એક રૂપિયામાં વેચી મારી હતી, એના લગ્ન થયા હતા એ પરિવાર વેશ્યાવૃત્તિનો ધંધો કરતો હતો. 

Published: Aug 20, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:29 PM IST
મોંઢામાં ડૂચો અને બહેનના હાથ બાંધેલા હતા, પિતાએ ૧ રૂપિયામાં બહેનને વેચી દીધી, કંગનાનો દર્દનાક ખુલાસો

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