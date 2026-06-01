/Actress Nehal Vadoliya: રાજસ્થાન રોયલ્સનો એક ક્રિકેટર કરતો એવા મેસેજ કે બ્લોક કરવો પડ્યો.. તારક મેહતા ફેમ નેહલનો વધુ એક ધડાકો

TMKOC Fame Actress Nehal Vadoliya: તારક મહેતા સીરીયલમાં બબીતાજીની મિત્રના પાત્રમાં જોવા મળેલી અભિનેત્રી નેહલ વાડોલીયા ફરી એક વખત ચર્ચામાં છે. થોડા સમય પહેલા જ ગુજરાતી ફિલ્મ લાલોના એક્ટરે instagram પર આપત્તિજનક મેસેજ કર્યા નહીં વાતનો ધડાકો કરીને નેહલ વાડોલિયા રાતોરાત સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગઈ હતી. જ્યારે હવે નેહલ વાડોલિયાએ એક પોડકાસ્ટ દરમિયાન ખુલાસો કર્યો કે તેને એક ક્રિકેટર પણ મેસેજ કરતો. તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે તેણે સોશિયલ મીડિયા પર ક્રિકેટરને બ્લોક કરવો પડ્યો હતો.
એક્ટ્રેસ નેહલ વાડોલિયા છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચર્ચાનો વિષય બની છે. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા સીરીયલમાં નેહલ વાડોલીયા જોવા મળી હતી. જોકે તે સમયે તો તેની વધારે ચર્ચા ન થઈ પરંતુ નેહલ વાડોલીયા જે રીતે સોશિયલ મીડિયા પર ધડાકા કરી રહી છે તેના કારણે તેની ચર્ચા જોરશોરથી થઈ રહી છે. સુનો ઇન્ડિયાના એક પોડકાસ્ટમાં પણ નેહલ વાડોલીયા એ વધુ એક ધડાકો કર્યો હતો. આ વખતે તેણે ક્રિકેટર વિશે વાત કરી હતી.
પોડકાસ્ટ દરમિયાન નેહલને પૂછવામાં આવ્યું કે ક્યારે એવું બન્યું છે કે કોઈ ક્રિકેટરે તેને મેસેજ કર્યા હોય. આ વાતનો જવાબમાં નેહલ વાડોલિયા એ તુરંત કહ્યું કે રાજસ્થાન રોયલ ટીમનો એક ક્રિકેટર જે ડિવોર્સી છે તે કોન્ટેક વધારવા મેસેજ કરતો હતો. જ્યારે નેહલને આ અંગે વધારે પૂછવામાં આવ્યું તો તેણે કહ્યું કે ક્રિકેટર તેની સોશિયલ મીડિયા સ્ટોરી પર કોમેન્ટ કરતો હતો અને તેની સુંદરતાના વખાણ કરતા મેસેજ કરતો. રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમનો આ ક્રિકેટર અભિનેત્રીને હોટ, સુંદર અને પ્યારી કહીને મેસેજ કરતો હતો. જોકે નેહલ વાડોલિઆ આગળ એવું કહ્યું કે તેને ક્રિકેટર સાથે વાતચીત આગળ વધારવામાં રસ ન હતો તેથી તેણે ક્રિકેટરને કોઈ રીપ્લાય ન કર્યા તેમ છતાં ક્રિકેટર મેસેજ કરતો. અભિનેત્રીએ એવો ખુલાસો કર્યો કે ત્યારપછી તેણે ક્રિકેટરને બ્લોક કરી દીધો હતો.
નેહલ વાડોલિયાની આ ક્લીપ વાયરલ થયા પછી તેના પર લોકો કોમેન્ટ કરીને આ ક્રિકેટર કોણ છે તેનો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે.. લોકો દ્વારા કરેલી કોમેન્ટમાં અલગ અલગ નામ લખવામાં આવ્યા છે જેમાં શિમરોન હેટમાયર, તુષાર દેશપાંડે અને યજુવેન્દ્ર ચહેલના નામનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં મોટાભાગના લોકો યજુવેન્દ્ર ચહેલનું નામ લે છે. કારણ કે યજુવેન્દ્ર ચહેલ ડિવોર્સી છે અને તે રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમમાં હતો.
મહત્વનું છે કે નેહલ વાડોલિયા આ પહેલા લાલો ફિલ્મ ફેમ ગુજરાતી એક્ટર કરણ જોશી સાથેના વિવાદના કારણે ચર્ચામાં આવી હતી. નેહલ વાડોલીયા એ સોશિયલ મીડિયા પર ધડાકો કર્યો હતો કે ગુજરાતી અભિનેતા કરણ જોશી તેને instagram પર આપત્તિજનક મેસેજ મોકલે છે. તેના સ્ક્રીનશોટ અને વિડિયો પણ તેને શેર કર્યા હતા. નેહલ વાડોલિયાના આક્ષેપ પછી ગુજરાતી એક્ટર કરણ જોશી એ બચાવમાં ઈંસ્ટાગ્રામ હૈક થયાની અને મેસેજ તેના મિત્રએ કર્યા હોવાની બે વાતો કરી હતી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)