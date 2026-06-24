TMKOC ફેમ 'બાઘા' પર તૂટ્યો દુ:ખોનો પહાડ, પિતા અરવિંદ વેકરિયાએ દુનિયાને કર્યું અલવિદા

'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા' સીરિયલમાં બાઘાના પાત્રથી ખુબ ધમાલ મચાવનારા ગુજરાતી કલાકાર તન્મય વેકરિયાના પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. ગુજરાતી રંગભૂમિના જાણીતા પીઢ કલાકાર અરવિંદ વેકરિયાનું નિધન થયું છે. અરવિંદ વેકરિયા પોતાની આગવી અભિનય શૈલીના કારણે જાણીતા હતા. ગુજરાતી નાટકો અને થિયેટર ક્ષેત્રે દાયકાઓ સુધી મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું.
અનેક દાયકાઓથી હતા કાર્યરત
અરવિંદ વેકરિયા ગુજરાતી રંગભૂમિ અને અભિનય ક્ષેત્રે દાયકાઓથી કાર્યરત હતા. દાયકાઓ સુધી ગુજરાતી નાટકો, ટીવી સિરીયલો અને મનોરંજન ક્ષેત્રે તેમણે નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું. તેઓ ખાસ કરીને ગુજરાતી થિયેટરના અનુભવી અને લોકપ્રિય કલાકાર તરીકે ઓળખાતા હતા. તમણે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા સિરીયલમાં એક કેમિયો રોલ પણ કર્યો હતો. જેમાં તેઓ ઝવેરીના પાત્રમાં જોવા મળ્યા હતા.
તેમના કેટલાક લોકપ્રિય નાટકો
અરવિંદ વેકરિયા પુત્રને આપી ગયા અભિનયનો વારસો
અરવિંદ વેકરિયાએ ગુજરાતી થિયેટરને સમૃદ્ધ બનાવવામાં મોટો ફાળો આપ્યો અને નવી પેઢીના કલાકારોને ઉમદા પ્રેરણા પણ આપી. તેઓ ખાસ કરીને હાસ્ય અને કૌટુંબિક નાટકો માટે જાણીતા હતા. અરવિંદ વેકરિયાના પુત્ર તન્મય વેકરિયાએ પણ મનોરંજન ક્ષેત્રે અભિનયના અજવાળા પાથર્યા છે. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા સીરિયલમાં બાઘાનું પાત્ર ભજવીને તેમણે ચાહકોના દિલમાં એક વિશેષ સ્થાન મેળવ્યું છે.