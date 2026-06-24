Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /TMKOC ફેમ બાઘા પર તૂટ્યો દુ:ખોનો પહાડ, પિતા અરવિંદ વેકરિયાએ દુનિયાને કર્યું અલવિદા

TMKOC ફેમ 'બાઘા' પર તૂટ્યો દુ:ખોનો પહાડ, પિતા અરવિંદ વેકરિયાએ દુનિયાને કર્યું અલવિદા

Arvind Vekaria Passes Away: ગુજરાતી રંગભૂમિના જાણીતા કલાકાર અને તારક મહેતા...સીરિયલમાં બાઘાનું પાત્ર ભજવનારા તન્મય વેકરિયાના પિતા અરવિંદ વેકરિયાનું નિધન થતા મનોરંજન જગતમાં શોકની લહેર ફરીવળી છે. આગવી અભિનય શૈલીથી તેઓ ખુબ જાણીતા હતા અને બહોળો ચાહકવર્ગ ધરાવતા હતા. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:55 PM IST
TMKOC ફેમ 'બાઘા' પર તૂટ્યો દુ:ખોનો પહાડ, પિતા અરવિંદ વેકરિયાએ દુનિયાને કર્યું અલવિદા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ખૂબ જ ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છું, પદ્મ ભૂષણ અલકા યાજ્ઞિકે વ્યક્ત કરી તકલીફ
Alka Yagnik51 min ago
2
OPS News1 hr ago
3
Ambalal Patel1 hr ago
4
fifa world cup 20261 hr ago
5
Timepass Relationship1 hr ago