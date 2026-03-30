TMKOC: દિશા વાકાણી સેટ પર હતા, ત્યારે શું થયું હતું? જેનિફર કહ્યું: તેણી અને અસિત મોદી વચ્ચે..."
TMKOC News: દર્શકો હજુ પણ આશા રાખી રહ્યા છે કે દિશા વાકાણી દયાની ભૂમિકા ભજવવા માટે પાછી ફરશે. આ ઇચ્છા પૂરી થશે કે નહીં તે તો સમય જ કહેશે. દયા ભાભી છેલ્લા કેટલાય સમયથી શોથી દૂર છે અને અસિત મોદી પણ અનેક વાર દયાભાભીને લાવવાની વાત કરી ચુક્યા છે, પણ હજી પણ તેઓ શોમાં પરત ફર્યા પણ નથી અને તેમની જગ્યાએ બીજા કોઈને પણ દયાભાભી તરીકે લાવ્યા નથી.
TMKOC News: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં દયા ભાભી આ શોનું મોટું નામ છે અને જેઠાલાલ સાથે તેમને જે અભિનય કર્યો છે તે ચાહકોને ખુબ પસંદ આવ્યો છે અને તેના કારણે જ શો છોડ્યાના આટલા સમય બાદ પણ લોકો તારક મહેતા સિરીયલમાં દયાભાભી એટલે કે દિશા વાકાણીને મિશ કરી રહ્યા છે.
'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા' એક એવો શો છે જે વર્ષોથી દર્શકોના હૃદયમાં ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. માત્ર વાર્તા જ નહીં, પરંતુ તેના પાત્રો પણ દર્શકોને મોહિત કરે છે.
શોમાં આવું જ એક પાત્ર રોશન સોઢી હતું. આ ભૂમિકા જેનિફર મિસ્ત્રીએ ભજવી હતી. હાલમાં, જેનિફર હવે શોનો ભાગ નથી. જેનિફરે શોના નિર્માતા અસિત મોદી પર ઘણા ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે.
તેના તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુમાં, જેનિફરે શો અને તેના કલાકારો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. શોના હાર્ટ દયા બેનની વાપસી વિશે જેનિફરે જે કહ્યું તે સાંભળીને તમને આશ્ચર્ય થશે.
દિશા વાકાણી 2021માં સેટ પર જોડાઈ હતી
જેનિફરે સમજાવ્યું કે દયા, જેને દિશા વાકાણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે 2021માં શોમાં પાછા ફરવાની જાહેરાત કર્યા પછી સેટ છોડીને ચાલી ગઈ હતી. બીજા દિવસે તેનું શૂટિંગ હતું. તેણે તેના ડ્રેસ પણ ચેક કર્યા, પરંતુ તે પછી શું થયું તે ખબર નથી.
પરિવારે આ બાબતો પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા હતા
જેનિફરે એ પણ સમજાવ્યું કે અમે સાંભળ્યું છે કે તેના પરિવારે તેના પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા હતા, જેમાં તે રવિવારે, રાત્રિના શૂટિંગમાં અથવા લાંબા સમય સુધી શૂટિંગ નહીં કરે તે પણ સામેલ છે.
તેણીએ તેના ઘરે શૂટિંગ કરવાની વાત કરી હતી
હવે, થોડુંક કરી શકાય છે, પરંતુ કોઈ તે કેવી રીતે કરી શકે? જો કે, મેં અને સોનાલિકા અસિત જીને કહેવાનું વિચાર્યું હતું કે દિશાએ આ શોમાં ઘણું બધું આપ્યું છે, અને દયા એક એવું પાત્ર છે, આપણે શૂટિંગ કરવા માટે તેના ઘરે જવું જોઈએ.
ઈગો વચ્ચે આવી ગયો
પણ અમને લાગે છે કે તેનો અહંકાર આડે આવ્યો, અને કહ્યું, આપણે તેના ઘરે શૂટિંગ માટે કેમ જઈએ? શો મારો છે, તો પછી આપણે તેના ઘરે શૂટિંગ માટે કેમ જઈએ?
ચાહકો દયાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
જો કે, ચાહકો હજુ પણ આશા રાખી રહ્યા છે કે દિશા વાકાણી દયાની ભૂમિકા ભજવવા માટે પાછી આવશે. આ ઇચ્છા સાચી પડશે કે નહીં તે તો સમય જ કહેશે.
