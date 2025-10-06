Prev
665 કરોડની નેટવર્થ સાથે ભારતનો સૌથી અમીર યૂટ્યૂબર બન્યો આ કોમેડિયન, સમય રૈના અને કૈરી મિનાટી પણ રહી ગયા પાછળ

Richest Indian Youtuber: ભારતના સૌથી અમીર યૂટ્યૂબર્સના નામનું લિસ્ટ જાહેર થયું છે. જેમાં સમય રૈના, કૈરી મિનાટી, ભુવન બામ સહિતના કોમેડિયનને પાછળ છોડી આ યુટ્યૂબરે નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:52 PM IST

Richest Indian Youtuber: યૂટ્યુબરની સંખ્યા સંખ્યા ભારતમાં જ નહીં દુનિયાભરમાં વધતી જાય છે. યુટ્યુબ પર કોઈ લાઈફસ્ટાઈલ તો કોઈ કોમેડી બ્લોગને લઈને ઓડિયન્સને એન્ટરટેઇન કરતાં જોવા મળે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતના કયા 10 યૂટ્યુબર સૌથી વધુ અમીર છે ? આ 10 યૂટ્યુબરની કમાણી 80 કરોડથી લઈને 665 કરોડ સુધીની છે. જેમાં નંબર વન પર કોમેડિયન તન્મય ભટ્ટ આવે છે જેની નેટવર્થ 665 કરોડની છે. 

તન્મય ભટ્ટ પોતાની કોમેડી, પોડકાસ્ટ અને કોલાબ્રેશન માટે ફેમસ છે.  ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર તેનું કન્ટેન્ટ ખૂબ પસંદ કરવામાં આવે છે. તન્મય ભટ્ટ પછી બીજા નંબર પર ટેકનિકલ ગુરુજી છે જેની નેટવર્થ 365 કરોડ રૂપિયા છે. 140 કરોડની નેટવર્થ સાથે ત્રીજા નંબર પર સમય રૈનાના આવે છે. 

ભારતમાં સૌથી અમીર યૂટ્યુબરની યાદીમાં ચોથા નંબર પર કેરી મિનાટી આવે છે જેની નેટવર્થ 131 કરોડ રૂપિયા છે જ્યારે પાંચમા નંબર પર બીબી કી વાઈન્સ આવે છે જેની નેટવર્થ 122 કરોડ રૂપિયા છે. ત્યાર પછી 6 થી 10 નંબરમાં અનુક્રમે અમિત ભડાના, ટ્રિગર્ડ ઇન્સાન, ધ્રુવ રાઠી, બીયર બાયસેપ્સ એટલે કે રણવીર શો અને દસમા ક્રમે સૌરવ જોશી બ્લોગનો સમાવેશ થાય છે. જેમની નેટવર્થ 80 કરોડથી લઈને 50 કરોડ સુધીની છે. 

665 કરોડની નેટવર્થ સાથે ભારતમાં સૌથી અમીર યુટ્યુબર બનેલા તન્મય ભટ્ટનો જન્મ 23 જૂન 1987 માં થયો હતો.. તન્મય ભટ્ટ યુટ્યુબર સાથે કોમેડિયન, એક્ટર, પર્ફોર્મર, પ્રોડ્યુસર અને સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર પણ છે. તે એક કંપનીનો કો ફાઉન્ડર પણ છે. તન્મય ભટ્ટ સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી પણ કરે છે અને અલગ અલગ શોમાં કામ પણ કરે છે. થોડા સમય પહેલા જ તન્મય ભટ્ટ કોન બનેગા કરોડપતિ શો માં પણ જોવા મળ્યો હતો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

