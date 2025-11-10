Box Office Kings : આ 15 ગુજરાતી ફિલ્મોએ કરોડોની કમાણીના રેકોર્ડ તોડ્યા
Gujarati Movies Box Office Collection : ગુજરાતી ફિલ્મો હવે બોક્સ ઓફિસો પર ડંકો વગાડી રહી છે, ત્યારે અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મોનો દોર શરૂ થયા બાદ કઈ ગુજરાતી ફિલ્મે કેટલી કમાણી કરી તેના પર નજર કરીએ.
Gujarati Movies : ફિલ્મ ‘લાલો’ એ સાબિત કરી દીધું કે, ગુજરાતી ફિલ્મો પણ હવે બોલિવુડને ટક્કર આપી શકે છે. હાલ આ ફિલ્મે ગુજરાતના તમામ થિયેટરોમાં અડીંગો જમાવ્યો છે, તેના તમામ શો હાઉસફુલ જઈ રહ્યા છે. આવામાં ફિલ્મે વિકેન્ડમાં જોરદાર કમાણી કરી છે. જો કે, અનેક ગુજરાતી ફિલ્મોએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડંકો વગાડ્યો છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સુપરડુપર હીટ થઈને કરોડોની કમાણી કરી છે.
સર્વકાલીન ટોચની 15 સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મો
ક્લાસિકથી લઈને તાજેતરના બ્લોકબસ્ટર સુધી, આ ફિલ્મોએ મનોરંજન કર્યું છે અને ભારતીય સિનેમાના વિકસતા પિક્ચરમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે. અહીં સર્વકાલીન ટોચની 15 સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મો છે:
1. ચાલ જીવી લઈયે (2019)
ચાલ જીવી લઈયે સ્વ-શોધ અને મુક્તિની હૃદયસ્પર્શી વાર્તા છે. તે એક વર્કોહોલિક માણસની સફરને અનુસરે છે જે તેના અલગ થયેલા પિતા સાથે પરિવર્તનશીલ રોડ ટ્રીપ પર નીકળે છે. ફિલ્મની ભાવનાત્મક ઊંડાણ, મનોહર સ્થાનો અને શાનદાર પ્રદર્શને દર્શકોને પ્રભાવિત કર્યા, જે તેને અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવે છે.
- IMDb રેટિંગ: 8.8/10
- દિગ્દર્શક: વિપુલ મહેતા
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: રૂ. 52.14 કરોડ
2. 3 એક્કા (2023)
ગંભીર નાણાકીય કટોકટી દરમિયાન, ત્રણ મિત્રોએ એક સામાન્ય મધ્યમ વર્ગના ઘરને ગુપ્ત જુગારધામમાં ફેરવવાની મૂર્ખ યોજના ઘડી. 3 એક્કા, જેમાં મલ્હાર ઠાકર, યશ સોની, મિત્રા ગાંધી, એશા કંસારા, કિંજલ રાજપરિયાનો સમાવેશ થાય છે, તેણે ગુજરાતમાં બોક્સ ઓફિસ પર શાનદાર શરૂઆતનું સપ્તાહ માણ્યું.
- આઇએમડીબી રેટિંગ: 7.4/10
- દિગ્દર્શક: રાજેશ શર્મા
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: રૂ. 31.20 કરોડ
3. દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ જોયા (1998)
90 ના દાયકાના અંતની ક્લાસિક, દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ જોયા, એક કૌટુંબિક નાટક છે. તે એક NRI પરિવારના ભાવનાત્મક ઉતાર-ચઢાવને શોધે છે કારણ કે તેઓ તેમના વતન પાછા ફરવાની જટિલતાઓને નેવિગેટ કરે છે. આ ફિલ્મની સતત લોકપ્રિયતા તેની વાર્તા કહેવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે.
- IMDb રેટિંગ: 6.9/10
- દિગ્દર્શક: ગોવિંદભાઈ પટેલ
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: 22 કરોડ રૂપિયા
4. શુ થયુ (૨૦૧૮)
શુ થયુ એક મજેદાર કોમેડી ફિલ્મ છે જે એક યુવાનના જીવનનો પ્રેમ પાછો મેળવવાના પ્રયાસમાં ભાગી છૂટવાના કિસ્સાઓની આસપાસ ફરે છે. ફિલ્મના રમુજી રમૂજ અને યાદગાર પાત્રોએ તેને જબરદસ્ત સફળતા અપાવી, સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મોમાંની એક તરીકે તેનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું.
- IMDb રેટિંગ: ૬.૮/૧૦
- દિગ્દર્શક: કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: ૨૧ કરોડ રૂપિયા
5. કહેવતલાલ પરિવાર (૨૦૨૨)
કેવતલાલ પરિવાર સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મોની યાદીમાં તાજેતરમાં એક ઉમેરો થયો છે. તે પ્રતિભાશાળી કલાકારો અને મનોરંજક વાર્તા સાથેની કોમેડી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ટૂંકા ગાળામાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મોની યાદીનો ભાગ બની ગઈ છે.
- IMDb રેટિંગ: 8.1/10
- દિગ્દર્શક: વિપુલ મહેતા
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: રૂ. 19.50 કરોડ
6. છેલ્લો દિવસ: અ ન્યૂ બિગીનિંગ (2015)
છેલ્લો દિવસ એ એક આવનારી યુગની કોમેડી-ડ્રામા છે જે આપણને કોલેજના મિત્રોના જીવનની સફર પર લઈ જાય છે. સંબંધિત પાત્રો અને રમુજી સંવાદો સાથે, આ ફિલ્મ યુવાનોમાં ગુંજતી રહી અને એક મોટી હિટ બની. તેને અત્યાર સુધીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી ગુજરાતી ફિલ્મ તરીકે બિરદાવવામાં આવી છે, જેણે કલ્ટ સ્ટેટસ મેળવ્યું છે. આ ફિલ્મ હિન્દીમાં ડેઝ ઓફ તફરી તરીકે રિમેક કરવામાં આવી હતી.
- આઇએમડીબી રેટિંગ: 8.3/10
- દિગ્દર્શક: કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: રૂ. 18 કરોડ
7. શરતો લાગુ (2018)
શરતો લાગુ એક મનોરંજક રોમેન્ટિક કોમેડી છે જે આધુનિક સમયના સંબંધોની વિચિત્રતાઓ અને પડકારોને શોધે છે. તેના ચતુરાઈભર્યા લેખન અને પ્રિય પાત્રોએ દર્શકોનું મન જીતી લીધું, તેને બોક્સ ઓફિસ સફળતા તરફ દોરી ગયું. કલાકારોમાં મલ્હાર ઠાકર, દીક્ષા જોશી, પ્રશાંત બારોટ, હેમંત ઝા, છાયા વોરા અને અલ્પના બુચનો સમાવેશ થાય છે. આ ફિલ્મ 2017 ની મરાઠી ફિલ્મ ચી વા ચી સો કા નું રૂપાંતર છે.
- IMDb રેટિંગ: 7.4/10
- દિગ્દર્શક: નીરજ જોશી
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: રૂ. 17.50 કરોડ
8. હેલ્લારો (2019)
હેલ્લારો એક પથદર્શક ફિલ્મ છે જે દૂરના ગુજરાતી ગામડાની મહિલાઓના જીવનની શોધ કરે છે. ફિલ્મની અદભુત સિનેમેટોગ્રાફી અને શક્તિશાળી વાર્તાએ તેને શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર, અન્ય પ્રશંસાઓ, જેમ કે સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ગુજરાતી ફિલ્મોમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
- IMDb રેટિંગ: 8.6/10
- દિગ્દર્શક: અભિષેક શાહ
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: રૂ. 16 કરોડ
9. ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ (2015)
ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ એક હાસ્યનો રમખાણ છે જે સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા દ્વારા ભજવાયેલા પ્રિય ગુજ્જુભાઈના દુ:સાહસોને અનુસરે છે. ફિલ્મની રમૂજ અને સંબંધિત કૌટુંબિક ગતિશીલતાએ દર્શકોને આકર્ષ્યા, જેના કારણે તે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મોમાંની એક બની.
- IMDb રેટિંગ: 8.1/10
- દિગ્દર્શક: ઇશાન રાંદેરિયા
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: રૂ. 15 કરોડ
10. નાડી દોષ (2022)
નાડી દોષ હસ્તરેખાશાસ્ત્રના રસપ્રદ ખ્યાલ અને દંપતીના જીવન પર તેની અસરની શોધ કરે છે. તેની અનોખી વાર્તા અને આશાસ્પદ પ્રદર્શન સાથે, તે અત્યાર સુધીની ટોચની 10 સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં ઉભરી આવી છે.
- IMDb રેટિંગ: 7.1/10
- દિગ્દર્શક: કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક, ચિન્મય પરમાર
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: 13.50 કરોડ રૂપિયા
11. ગુજ્જુભાઈ - મોસ્ટ વોન્ટેડ (2018)
ગુજ્જુભાઈ - મોસ્ટ વોન્ટેડ એ ગુજ્જુભાઈ શ્રેણીનો બીજો એક રમુજી ભાગ છે. ફિલ્મના અતિશય રમૂજ અને યાદગાર પાત્રોએ તેને ગુજરાતી સિનેમા ઉત્સાહીઓના હૃદયમાં ખાસ સ્થાન આપ્યું છે.
- IMDb રેટિંગ: 7.2/10
- દિગ્દર્શક: ઇશાન રાંદેરિયા
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: 10 કરોડ રૂપિયા
12. ગોળકેરી (2020)
ગોળકેરી એક હળવી કોમેડી છે જે લિવ-ઇન રિલેશનશિપની ગતિશીલતાને શોધે છે. ફિલ્મની રમુજી મજાક અને સંબંધિત પરિસ્થિતિઓ દર્શકોને ગમી, જેના કારણે તે બોક્સ ઓફિસ પર હિટ બની. વિરલ શાહ અને અમાત્યે ફિલ્મની પટકથા લખી હતી. મલ્હાર ઠાકર અને માનસી પારેખ અભિનીત, આ ફિલ્મ 2017 ની મરાઠી ફિલ્મ મુરંબાનું રૂપાંતર છે.
- IMDb રેટિંગ: 6.9/10
- દિગ્દર્શક: વિરલ શાહ, કુણાલ જાધવ
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: 9 કરોડ રૂપિયા
13. બે યાર (૨૦૧૪)
બે યાર એ અમદાવાદની પૃષ્ઠભૂમિ સામે સેટ કરેલી એક કરુણ ભવિષ્યવાણી છે. આ ફિલ્મ મિત્રતાના સાર અને મોટા થવાના પડકારોને સુંદર રીતે રજૂ કરે છે. આ ફિલ્મને ન્યૂ યોર્ક ઇન્ડિયન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં પ્રદર્શિત કરવાનો સન્માન મળ્યો હતો, જે ફેસ્ટિવલની શરૂઆતની ગુજરાતી ફિલ્મ હોવાના ઐતિહાસિક પ્રસંગને ચિહ્નિત કરે છે.
- IMDb રેટિંગ: ૮.૫/૧૦
- દિગ્દર્શક: અભિષેક જૈન
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: ૮.૫૦ કરોડ રૂપિયા
14. કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝ (૨૦૧૭)
કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝ એક વિચિત્ર રોમેન્ટિક કોમેડી છે જે પાર્કિંગ એટેન્ડન્ટ્સના જીવનને શોધે છે. તેના અનોખા પરિપ્રેક્ષ્ય અને રમૂજે તેને સ્લીપર હિટ બનાવ્યું, દર્શકોને આનંદિત કર્યા. આ એક રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ છે જેમાં નિલય ચોટાઈ અને વૈશાલ શાહ નિર્માતા તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. આ ફિલ્મમાં મયુર ચૌહાણ, દીક્ષા જોશી અને હેમાંગ શાહ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.
- IMDb રેટિંગ: 7.4/10
- દિગ્દર્શક: કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: 8 કરોડ રૂપિયા
15. લવની ભવાઈ (2017)
લવ ની ભવાઈ એક હૃદયસ્પર્શી રોમેન્ટિક ડ્રામા છે જે પ્રેમ અને સંબંધોની જટિલતાઓને ઉજાગર કરે છે. ફિલ્મની સંબંધિત વાર્તા અને ભાવનાત્મક સંગીત દર્શકોને ગૂંજતું રહ્યું, જેના કારણે તે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મોમાંની એક બની.
- IMDb રેટિંગ: 8.2/10
- દિગ્દર્શક: સંદીપ પટેલ
- બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: 8 કરોડ રૂપિયા
