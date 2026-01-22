Horror Movies: ઓટીટી પર જોવા જેવી બેસ્ટ હોરર ફિલ્મો અને સીરીઝ, જોયા પછી ઘરમાં એકલા રહેવામાં બીક લાગશે
Must Watch Hindi Horror Movies: જો તમને હોરર, થ્રિલર, સસ્પેન્સ ફિલ્મો કે વેબ સીરીઝ જોવાનો શોખ હોય તો આજે તમને 5 એવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ જેના વિશે ચર્ચા ઓછી થઈ છે પરંતુ આ ફિલ્મો બેસ્ટ છે. તમને ઘર બેઠા આ ફિલ્મો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ફ્રી જોવા મળશે. રુંવાડા ઊભા થઈ જાય તેવા થ્રીલનો અનુભવ કરવો હોય તો ચેક કરી લો આ લિસ્ટ.
Must Watch Hindi Horror Movies: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર સૌથી વધુ હોરર, સસ્પેન્સ, થ્રીલર ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ જોવાતી હોય છે. લોકોમાં આ પ્રકારનું કન્ટેન્ટ જોવાનો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે. લોકો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર હોરર અને થ્રીલર ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ સર્ચ પણ કરતા હોય છે. સામાન્ય રીતે એવી ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ વધારે જોવાતી હોય છે જેની ચર્ચા વધુ થઈ હોય અથવા તો જે બોક્સ ઓફિસ પર હિટ સાબિત થઈ હોય. પરંતુ કેટલીક ફિલ્મો અને વેબસીરીઝ એવી પણ છે જેની ચર્ચા વધારે થઈ નથી પરંતુ આ ફિલ્મો હકીકતમાં જોવા જેવી છે જેને બોલીવુડની ભાષામાં અન્ડરરેટેડ કહેવાય છે. આજે તમને સસ્પેન્સ, ડર અને રોમાંચ વધારી દે તેવી ભારતીય હોરર ફિલ્મો અને વેબસીરીઝ વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ એવી છે જેને જોયા પછી તમારા ધબકારા પણ વધી જશે. કેટલીક હોરર ફિલ્મો તો એવી છે જેને જોયા પછી કદાચ તમને તમારા ઘરમાં પણ એકલા રહેવામાં ડર લાગે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ લિસ્ટ.
શેતાન
અજય દેવગન અને આર માધવનની ફિલ્મ શેતાન વર્ષ 2024 માં આવી હતી. આ ફિલ્મ સુપર નેચરલ સાયકોલોજીકલ થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન વિકાસ બહેલે કર્યું હતું. વર્ષ 2023 માં આવેલી ગુજરાતી ફિલ્મ વશની આ હિન્દી રીમેક ફિલ્મ છે. જોકે આ ફિલ્મ જ્યારે થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો પરંતુ આ ફિલ્મને નેટફિક્સ પર જબરદસ્ત રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. આ ફિલ્મમાં જાનકી બોડીવાલાનો અભિનય એવો છે જેને જોઈને તમને પણ ડર લાગશે.
બુલબુલ
એનિમલ ફિલ્મથી તૃપ્તિ ડિમરીને રાતોરાત પ્રસિદ્ધિ મળી. પરંતુ હકીકતમાં જો તૃપ્તિ ડિમરીના અભિનયનો જાદુ જોવો હોય તો નેટફિક્સ પર બુલબુલ ફિલ્મ જોવી. આ ફિલ્મમાં તૃપ્તિ ડીમરીએ જોરદાર પર્ફોર્મન્સ આપ્યું છે. બુલબુલ ફિલ્મ એક સુપર નેચરલ થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન અન્વિતા દત્ત એ કર્યું છે. ફિલ્મમાં તૃપ્તિ ડીમરી સાથે અવિનાશ તિવારી, રાહુલ બોઝ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે.
ઘૌલ
ઘૌલ એક ઇન્ડિયન હોરર મીની સિરીઝ છે. આ સીરીઝમાં રાધિકા આપ્ટે મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. આ આ સિરીઝ જોયા પછી તમને પણ ડરનો અનુભવ થશે. આ સિરીઝ એટલી જોરદાર છે કે પહેલો એપિસોડ જોયા પછી ડર લાગતો હોવા છતાં તમે સિરીઝ પૂરી જરૂરથી કરશો.
પરી
અનુષ્કા શર્માને સ્ક્રીન પર જોઈને દિલ ખુશ થઈ જાય છે. પરંતુ એક વખત જ્યારે તમે અનુષ્કા શર્માની પરી ફિલ્મ જોઈ લેશો તો તમને અનુષ્કા શર્માથી ડર પણ લાગશે. અનુષ્કા શર્માની આ ફિલ્મ વિશે વધારે ચર્ચા થઈ નથી પરંતુ તેની હોરર ફિલ્મ પરી જોરદાર ફિલ્મ છે. અનુષ્કા શર્માની હોરર ફિલ્મ પરી 2018 માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મમાં દેખાડવામાં આવે છે કે કેવી રીતે અનુષ્કા શર્મા એક શૈતાની રિચ્યુઅલની શિકાર બની જાય છે. આ ફિલ્મ હોરર અને સસ્પેન્સથી ભરપૂર છે.
લુપ્ત
લુપ્ત ફિલ્મ એવી છે જેના વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે. આ ફિલ્મ વર્ષ 2003માં રિલીઝ થયેલી ડેડ એન્ડેડ ફિલ્મનું હિન્દી રિમેક છે. આ ફિલ્મની ચર્ચા વધારે થઈ નથી પરંતુ આઈએમડીબી પર આ ફિલ્મનું રેટિંગ 7 થી વધુ છે. આ ફિલ્મ નેટફિક્સ પર જોઈ શકાય છે. લુપ્ત ફિલ્મ જાવેદ જાફરીની ડરામણી ફિલ્મ છે. જો તમે હોરર ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો એક વખત લુપ્ત ફિલ્મ જોવી જ જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
