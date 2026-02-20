Prev
Box Office Clash: બોક્સ ઓફિસ પર ટકરાશે યશ અને રણવીર સિંહ, 19 માર્ચે એક સાથે રિલીઝ થશે ટોક્સિક અને ધુરધંર 2

Toxic Dhurandhar 2 Box Office Clash: 19 માર્ચનો દિવસ ફિલ્મ ચાહકો માટે ખાસ બનવાનો છે. આ દિવસે એક સાથે 2 ધમાકેદાર ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. 19 માર્ચે રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2 સાથે કન્નડ સુપરસ્ટાર યશની ફિલ્મ ટોક્સિક પણ રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મો એક સાથે રિલીઝ કરવા પાછળ પણ કારણ છે. ચાલો તમને તે કારણ વિશે જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 20, 2026, 01:28 PM IST
  • 19 માર્ચ માટે બોલીવુડની અન્ય ફિલ્મો પણ લાઈનઅપ હતી.
  • ધુરંધર ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ હતી.
  • 19 માર્ચે બોક્સ ઓફિસ પર બે દમદાર એક્ટરની ફિલ્મો ટકરાશે. 

Toxic Dhurandhar 2 Box Office Clash: કન્નડ સુપરસ્ટાર યશની ફિલ્મ ટોક્સિકનું ટીઝર તાજેતરમાં રિલીઝ થયું છે અને ટીઝર સાથે ફિલ્મના મેકર્સે ટોક્સિક ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ કંફર્મ કરી દીધી છે. ટોક્સિક ફિલ્મ 19 માર્ચે જ રિલીઝ થશે. આ વાતથી ફિલ્મ ચાહકોને પણ આંચકો લાગ્યો છે કારણ કે આ દિવસે રણવીર સિંહની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ધુરધંરની સીક્વલ ફિલ્મ ધુરંધર 2 ધ રિવેન્જ રિલીઝ થઈ રહી છે. ધુરંધર ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ હતી અને એવું અનુમાન હતું કે ફિલ્મની સફળતાને ધ્યાનમાં રાખી ટોક્સિક ફિલ્મના મેકર્સ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ બદલી દેશે પરંતુ આવું થયું નહીં. ટોક્સિક ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ બદલવામાં ન આવી એટલે હવે 19 માર્ચે બોક્સ ઓફિસ પર બે દમદાર એક્ટરની ફિલ્મો ટકરાશે. 

યશની ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ 1 વર્ષથી કંફર્મ

19 માર્ચે બોક્સ ઓફિસ પર જે 2 ફિલ્મો ટકરાશે તેની પાછળ ઈગો અને નારાજગી પણ જવાબદાર હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. જો તમને ન ખબર હોય તો જણાવી દઈએ કે યશની ફિલ્મ ટોક્સિક માટે 19 માર્ચ 2026 ની તારીખ એક વર્ષ પહેલા જ કંફર્મ કરી દેવામાં આવી હતી. ફિલ્મની રિલીઝ ડેટને લઈ ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા પ્લાન તૈયાર કરી લેવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેમ છતાં ધુરંધર ફિલ્મની સફળતા પછી ધુરંધર 2 માટે 19 માર્ચ 2026 ની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી. ધુરંધર 2 ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ 5 ડિસેમ્બર 2025 માં જાહેર થઈ. ટોક્સિક ફિલ્મ માટે 19 માર્ચ ફાઈનલ હોવા છતાં ધુરંધર 2 માટે પણ સેમ તારીખ પસંદ કરવામાં આવી તેનાથી ટોક્સિક ફિલ્મના મેકર્સ અને યશ નારાજ હોવાનું પણ સામે આવે છે. જેના કારણે ટોક્સિફ ફિલ્મના મેકર્સે પણ રિલીઝ ડેટ ન બદલવાનું નક્કી કરી લીધું. જેના કારણે હવે 19 માર્ચે બિગેસ્ટ બોક્સ ઓફિસ ક્લેશ થશે.

19 માર્ચ 2026 માટે આ ફિલ્મો પણ હતી લાઈનઅપ

હવે તો કંફર્મ થઈ ગયું છે કે 19 માર્ચ 2026 ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર ધુરંધર 2 અને ટોક્સિક એક સાથે રિલીઝ થશે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે 19 માર્ચ માટે બોલીવુડની અન્ય ફિલ્મો પણ લાઈનઅપ હતી. યશની ફિલ્મ ટોક્સિકની રિલીઝ ડેટ ફાઈનલ થઈ તેના 6 મહિના પહેલા સંજય લીલા ભણસાલીએ તેની ફિલ્મ લવ એન્ડ વોર અનાઉન્સ કરી હતી અને આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ 19 માર્ચ 2026 નક્કી કરી હતી. સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ લવ એન્ડ વોરમાં રણબીર કપૂર, આલિયા ભટ્ટ અને વિક્કી કૌશલ મુખ્ય ભુમિકામાં છે. જો કે આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ટળી ગઈ છે. આ સિવાય બોલીવુડની કોમેડી ફ્રેન્ચાઈઝીની ફિલ્મ ધમાલ 4 માટે પણ 19 માર્ચ 2026 ની ડેટ નક્કી કરવામાં આવી હતી. જો કે હવે આ 2 ફિલ્મોની રિલીઝ ડેટ ટળી ગઈ છે. જણાવી દઈએ કે 19 માર્ચ 2026 નો સમય ઈદનો સમય હશે તેથી આ સમયે ફિલ્મ રિલીઝ કરવા માટે ફિલ્મ મેકર્સ આતુર છે.

ધુરંધર 2 v/s ટોક્સિક બજેટ

વાત કરીએ ધુરંધર 2 અને ટોક્સિકના બજેટની તો યશ સ્ટારર ફિલ્મ ટોક્સિક 600 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ છે. આ ફિલ્મ યશની સાથે કિયારા અડવાણી, નયનતારા, તારા સુતારિયા, હુમા કુરેશી જોવા મળશે. જ્યારે ફિલ્મ ધુરંધર અને ધુરંધર 2 બંને ફિલ્મોનું બજેટ 300 કરોડ જેટલું છે. ધુરંધર ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 1300 કરોડ જેટલું હતું. ધુરંધર 2 ફિલ્મ આ વખતે હિંદી, તમિલ, તેલેગુ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં પણ રિલીઝ થશે. જ્યારે યશની ફિલ્મ અંગ્રેજી, કન્નડ, હિંદી, તેલુગુ, તમિલ અને મસલાયમ ભાષામાં રિલીઝ થશે. તો હવે રાહ જોવાની છે 19 માર્ચ 2026 ની. 19 માર્ચ 2026 નો દિવસ નક્કી કરશે બોક્સ ઓફિસ પર કોણ રાજ કરશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

