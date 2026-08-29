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Toxic: ટોક્સિક ફિલ્મના નેગેટિવ રીવ્યુની અસર દેખાઈ, 3 દિવસે બોક્સ ઓફિસ કમાણીમાં અધધ ઘટાડો

Toxic Box Office Collection: ટોક્સિક ફિલ્મ જેવી ગાજી તેવી વરસી નહીં. ફિલ્મનું પ્રમોશન તો જોરદાર રીતે કરવામાં આવ્યું પણ ફિલ્મ જોયા પછી મોટાભાગના લોકો નિરાશ થયા. કેજીએફ સ્ટાર યશ દર્શકોની અપેક્ષા પર ખરો ન ઉતર્યો જેની અસર ફિલ્મની ત્રીજા દિવસની કમાણી પર સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 29, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:20 AM IST
Toxic: ટોક્સિક ફિલ્મના નેગેટિવ રીવ્યુની અસર દેખાઈ, 3 દિવસે બોક્સ ઓફિસ કમાણીમાં અધધ ઘટાડો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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