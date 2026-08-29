/Toxic: ટોક્સિક ફિલ્મના નેગેટિવ રીવ્યુની અસર દેખાઈ, 3 દિવસે બોક્સ ઓફિસ કમાણીમાં અધધ ઘટાડો

Toxic Box Office Collection: KGF યશની ટોક્સિક રિલીઝ થવાની હતી તેના એક વીક પહેલાથી આવી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી કે આ ફિલ્મ કમાણીની બાબતમાં તબાહી મચાવી દેશે. પરંતુ ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી દર્શકો આ ફિલ્મને જ તબાહી કહેવા લાગ્યા. સુપર સ્ટાર યશ પાસેથી દર્શકોને જેવી ફિલ્મની અપેક્ષાઓ હતી તે પૂરી ન થઈ અને યશની ફિલ્મ ટોક્સિકને પોઝિટિવ કરતાં નેગેટિવ રિવ્યુ વધારે મળ્યા. લોકોના નેગેટિવ રિવ્યુની અસર બોક્સ ઓફિસ કમાણી પર પણ દેખાવા લાગી છે. પહેલા દિવસે ઓપનિંગ કલેક્શનના રેકોર્ડ તોડ્યા પછી બીજા દિવસે જ ફિલ્મની કમાણીમાં 60% સુધીનો ઘટાડો થઈ ગયો અને આ ઘટાડો ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત રહ્યો. પહેલા દિવસની સરખામણીમાં યશની ફિલ્મની કમાણી ઘટી છે તેમ છતાં દુનિયાભરમાં આ ફિલ્મની કમાણી 200 કરોડ ની નજીક પહોંચી ગઈ છે.
યશની ફિલ્મ ટોક્સિકની કમાણી
ટોક્સિક ફિલ્મ આ વર્ષની સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલી ફિલ્મ છે. ફિલ્મી રિલીઝ ડેટ ઘણી વખત ટાળવામાં આવી જેના કારણે લોકોને આતુરતા અને અપેક્ષા ફિલ્મને લઈને વધી ગઈ હતી. જે રીતે ફિલ્મને પ્રમોટ કરવામાં આવી હતી તેને જોતા લાગતું હતું કે આ ફિલ્મ ધુરંધરથી પણ જોરદાર હશે. પરંતુ ફિલ્મને ઘણી બધી બાબતમાં નેગેટિવ રિવ્યુ મળ્યા. જેના કારણે બીજા દિવસથી જ ટોક્સિક ફિલ્મની કમાણીમાં ઘટાડો દેખાવા લાગ્યો. યશની ફિલ્મની ત્રણ દિવસની કમાણી પર નજર કરીએ તો આ ફિલ્મે પહેલા દિવસે જ 100 કરોડથી વધુને કમાણી કરી લીધી હતી.
યશની ફિલ્મ ટોક્સિકનું પહેલા દિવસનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ભારતમાં 101 કરોડથી વધારે હતું. પરંતુ બીજા જ દિવસે બોક્સ ઓફિસ કમાણીમાં 60% થી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો. યશ માટે ચિંતાની વાત તો એ છે કે રક્ષાબંધનની રજાનો ફાયદો પણ ફિલ્મને ન મળ્યો. ત્રીજા દિવસે પણ યશની ફિલ્મની કમાણીમાં ઘટાડો નોંધાયો. ત્રીજા દિવસે બોક્સ ઓફિસ કમાણીમાં 29% નો ઘટાડો થઈ ગયો.
આ રીતે ફિલ્મે કરી 200 કરોડથી વધુની કમાણી
પહેલા દિવસનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 101 કરોડથી વધારેનું હતું અને બીજા જ દિવસે ફિલ્મની કમાણી 37.65 કરોડ નોંધાઈ. ત્રીજા દિવસે એટલે કે શુક્રવારે ટોક્સિક ફિલ્મની કમાણી માત્ર 26.60 કરોડ જેટલી નોંધાઈ હતી. આ આંકડા પરથી યશની ફિલ્મ ટોક્સિક દર્શકોને પસંદ નથી પડી તે વાત પણ સામે આવે છે. જોકે પહેલા દિવસની બમ્પર કમાણી પછી ભારતમાં યશની ફિલ્મ કુલ 165 કરોડથી વધુનું કલેક્શન કરી ચૂકી છે. જ્યારે દુનિયાભરમાં આ ફિલ્મની કમાણી 220 કરોડથી વધારેની થઈ છે.
હિન્દી ભાષામાં સૌથી વધુ કમાણી
યશની ફિલ્મ ટોક્સિક હિન્દી સહિત અલગ અલગ ભાષાઓમાં રિલીઝ થઈ છે જેમાં સૌથી વધુ કમાણી હિન્દી ડબ વર્ઝનમાં જ થઈ રહી છે અન્ય ભાષાઓમાં ફિલ્મની કમાણી ખૂબ જ ઓછી નોંધાય છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે ટોક્સિક તેની મૂળ ભાષા એટલે કે કન્નડ ભાષા કરતા પણ હિન્દી ભાષામાં વધુ જોવાઈ રહી છે.
ફિલ્મની બોક્સ ઓફિસ કમાણીના આંકડા જે રીતે ઘટી રહ્યા છે તને જોઈને કહી શકાય છે કે આ ફિલ્મ દર્શકોને રાજી કરવામાં સફળ ન રહી. ટોક્સિક ફિલ્મને 4 બાબતોમાં સૌથી વધુ નેગેટિવ રિવ્યુ મળ્યા છે.
ટોક્સિક ફિલ્મના 4 વીક પોઈન્ટ
1. દર્શકોનું કહેવું છે કે ફિલ્મનો સ્ક્રીન પ્લે અને સોરી ખૂબ જ વીક છે. દર્શકો ફિલ્મની સ્ટોરી સાથે કનેક્ટ થઈ શકતા નથી.
2. ફિલ્મની લંબાઈ અને સ્લો સ્ટોરી કંટાળાનો અનુભવ કરાવે છે.
3. ઘણા રિવ્યુમાં ટોક્સિક ફિલ્મના એડીટીંગ અને બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિકની પણ આલોચના કરવામાં આવી. દર્શકોનું કહેવું હતું કે મ્યુઝિક એટલું વધારે હતું કે ડાયલોગ પણ બરાબર રીતે સાંભળી ન શકાય.
4. ટોક્સિક ફિલ્મને સૌથી વધારે જે બાબતમાં નેગેટિવ રિવ્યુ મળ્યા છે તે છે ફિલ્મમાં મહિલાઓનું ચિત્રણ અને વધારે પડતી અશ્લીલતા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)