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Toxic: ધુરંધર અને એનિમલ ફિલ્મ કરતાં પણ ખતરનાક છે યશની ફિલ્મ ટોક્સિક, એક્શન અને બોલ્ડ સીનમાં 5 સ્ટાર રેટિંગ

Toxic Movie Rating : યશની ફિલ્મ ટોક્સિક રિલીઝ થાય તે પહેલા જ ઈંટરનેટ પર છવાઈ ગઈ છે. ટોક્સિક ફિલ્મ એનિમલ અને ધુરંધર કરતાં પણ એક્શન અને બોલ્ડ સીનમાં આગળ છે. ડાર્ક થીમ અને બોલ્ડ કંટેન્ટના કારણે ફિલ્મને યૂકે સેંસર બોર્ડે 18 પ્લસ સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 20, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:38 PM IST
Toxic: ધુરંધર અને એનિમલ ફિલ્મ કરતાં પણ ખતરનાક છે યશની ફિલ્મ ટોક્સિક, એક્શન અને બોલ્ડ સીનમાં 5 સ્ટાર રેટિંગ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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