Toxic Twitter Review: 500 કરોડી 'ટોક્સિક' દર્શકોને કેવી લાગી? ક્યાં પૈસા વસૂલ અને ક્યાં લાગી નિરાશાજનક...ખાસ જાણો

જે ફિલ્મની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા ચાહકો આખરે તે રિલીઝ થઈ ગઈ છે. કન્નડ સુપરસ્ટાર યશની મોસ્ટ અવેટેડ અને હાઈપ્ડ ફિલ્મ 'ટોક્સિક: અ ફેરીટેલ ફોર ગ્રોન-અપ્સ' આજે 26 ઓગસ્ટના રોજ થિયેટરોમાં રિલીઝ ગઈ છે. વર્ષ 2022માં આવેલી બ્લોકબસ્ટર 'કેજીએફ: ચેપ્ટર 2' ફિલ્મ બાદ યશની આ પહેલી ફિલ્મ છે. આ એક મોટા બજેટની ગેંગસ્ટર એક્શન ડ્રામા ફિલ્મ છે. જેમાં યશની સાથે સાથે કિયારા અડવાણી, નયનતારા, તારા સુતરિયા, રુક્મણિ વસંત અને હુમા કુરૈશી જેવા જાણીતા ચહેરા છે. પહેલા દિવસે પહેલો શો જોયા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર રિએક્શનનું જાણે પુર આવી ગયું છે.
અનેકવાર રિલીઝ ડેટ ટળી
લગભગ 500 કરોડ રૂપિયાના ભારે ભરખમ બજેટથી બનેલી આ ફિલ્મ તેની નિર્ધારિત તારીખથી લગભગ 503 દિવસના વિલંબ બાદ થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ શકી. અનેકવાર રિલીઝ ડેટ ટળી. પહેલા આ ફિલ્મ 10 એપ્રિલ 2025ના રોજ રિલીઝ થવાની હતી. પરંતુ શુટિંગ અને પ્રોડક્શનમાં આવેલી સમસ્યાઓના કારણે તેની રિલીઝ ડેટ અનેકવાર બદલાઈ. લાંબા ઈન્તેજાર બાદ આખરે મેકર્સે તેને 26 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સવારથી જ થિયેટરોની બહાર ફેન્સની જબરદસ્ત ભીડ જોવા મળી રહી છે અને લોકો પોતાના ગમતા સ્ટારના કમબેક માટે આતુર જોવા મળી રહ્યા છે.
#Toxic Very Messy 1st Half!
Apart from the technical quality, this one is all over the place so far. Heavy KGF hangover with a very clumsy and tiring screenplay. Even the action feels artificial with excessive mocobot usage, while the BGM is also a major letdown. Only the…
— Venky Reviews (@venkyreviews) August 25, 2026
#Toxic - First Half 🤦♂️
Ultra Stylish Yash & Rich Productions Values r plus. Circus Fight Super. Has Style, Glamour, Violence. But No proper Character Intro, Dialogues, No Emotional Connect. Random Characters and a Clueless screenplay!
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 25, 2026
યશની એન્ટ્રી
સોશિયલ મીડિયા પર આવી રહેલા શરૂઆતી રિવ્યૂઝમાં યશના ખુબ વખાણ થઈ રહ્યા છે. ફિલ્મમાં તેની એન્ટ્રી, સ્ટાઈલિશ લૂક અને જબરદસ્ત સ્ક્રીન પ્રેઝન્સે દર્શકોના મન જીત્યા છે. અનેક લોકોનું કહેવું છે કે યશનું આ લાર્જર ધેન લાઈફ અંદાજ પાછો જોવા મળ્યો છે. જેની આશા કેજીએફ અને કેજીએફ 2 બાદ થઈ રહી હતી. પડદા પર તેનો સ્વેગ અને અંદાજ જોવા જેવો છે. ફેન્સનું માનવું છે કે ફક્ત યશની હાજરી જ દર્શકોને થિયેટર સુધી લાવવા માટે પુરતું છે અને તેનો જલવો આજે પણ યથાવત છે. તેમના ફેન્સ માટે આ કોઈ તહેવારથી કમ નથી.
ક્યાં ઉઠ્યા સવાલ
યશના લૂકના વખાણ છતાં ફિલ્મના પહેલા ભાગને લઈને કેટલીક નિગેટિવ વાતો પણ સામે આવી છે. અનેક દર્શકોએ પહેલા હાફને થોડો ધીમો અને વિખરાયેલો તથા થકાવી નાખે તેવો ગણાવ્યો. સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું કહેવું છે કે ફિલ્મમાં સ્ટાઈલ, ગ્લેમર અને મારધાડ તો ખુબ છે પરંતુ કહાનીમાં એ ઈમોશનલ જોડાણ ગાયબ છે. કેટલાક યૂઝર્સે લખ્યું કે પાત્રોનો યોગ્ય રીતે પરિચય કરાવ્યો નથી અને મજબૂત સ્ક્રીનપ્લે વગર ફિલ્મ આગળ વધતી રહે છે. જેનાથી કહાની જોડે કનેક્ટ કરવું મુશ્કેલ થાય છે. ટેક્નિકલ પહેલુ પર ફિલ્મને ખુબ સારા નંબર મળી રહ્યા છે.
TIRING 1st half #Toxic 1/2.5
It's regressive and seeing a women used as a prop just like PEDDI just to showoff the #Yash dominance is exhausting.. Monotonous Screenplay, Boring interval BREAk!#ToxicTheMovie
— TGM4U (@PanduDrives) August 26, 2026
First half done: #Yash is looking great.
Intro and Action scenes are highlight.
Story is progressing slow. Songs and bgm lyt
I liked the interval. Overall, decent first half.
Expecting a strong 2nd half. #Toxic https://t.co/SNH3H0tlmi
— Legend Prabhas 🇮🇳 (@CanadaPrabhasFN) August 26, 2026
હોલિવુડ લેવલની એક્શન
દર્શકોને ફિલ્મનું વિઝ્યુઅલ ટ્રિટમેન્ટ, કેમેરા વર્ક, અને એક્શન સીન્સ ખુબ પસંદ આવી રહી છે. ખાસ કરીને ઈન્ટરવલના બરાબર પહેલાનો ફાઈટ સીન ખુબ ચર્ચામાં છે. કેટલાક લોકોએ તેને હોલિવુડ સ્તરની એક્શન ગણાવી છે. જેમાં સર્કસવાળો ફાઈલ સીક્વેન્સ સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચે છે. મોટા પડદા પર ફિલ્મનો સ્કેલ અને પ્રોડક્શન ક્વોલિટી સ્પષ્ટપણે ઝલકાય છે. એક્શન પ્રેમીઓ માટે ફિલ્મમાં ભરપૂર મસાલો છે જે તાળીઓ મેળવે છે. એક્શનના વખાણ વચ્ચે કેટલાક દર્શકોએ કોમ્યુટર ગ્રાફિક્સ અને વીએફએક્સના જરૂરિયાત કરતા વધુ ઉપયો અંગે પણ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
કિયારા સાથેની કેમિસ્ટ્રી અને મ્યૂઝિક
કેટલાક યૂઝર્સનું માનવું છે કે અનેક સીન્સ બિલકુલ નકલી લાગે છે જેનાથી મજા ખરાબ થાય છે. જ્યારે ઈન્ટરનેશનલ બ્લોક અંગે પણ લોકોના અભિપ્રાય વહેંચાયેલા છે. કેટલાક લોકોને ઈન્ટરવલનો સીન ખુબ નોર્મલ લાગ્યો જ્યારે કેટલાકનું કહેવું છે કે તેણે બીજા હાફ માટે એક ખુબ જ તગડો બેસ તૈયાર કર્યો છે. હવે બધાની નજર સેકન્ડ હાફની કહાની પર છે. ફિલ્મમાં યશ અને કિયારા અડવાણીની ફ્રેશ જોડીને પણ લોકોએ નોટિસ કરી. બંનેના સાથેના સીન્સને દર્શકોએ ખુબ પસંદ કર્યા. તેમની કેમિસ્ટ્રીના ખુબ વખાણ થઈ રહ્યા છે. આ સાથે જ લોકોને ફિલ્મનું મ્યૂઝિક પણ ગમી રહ્યું છે.
First Half : Story Building😍 Slow And Twisted Narration 🤯
Links for 2nd Half
Second Half : Mass with Yash Double Action Fight
Yash vs Yash 🐉
Tabhahi Song 🔥💥
Verdict : TOXIC BUSTER 🧨💣🤯#Toxic #Yash #ToxicReview
— R E D D Y (@Reddy_Talk) August 26, 2026
Started #TOXIC #toxic .@TheNameIsYash @KvnProductions opening shot is perfect to set the stage #daddyishome . pic.twitter.com/rsVhOW7c9t
— ravish jain (@ravish9370) August 25, 2026
શું કહે છે સોશિયલ મીડિયા
હવે જોવાનું એ રહેશે કે જેમ જેમ દિવસ આગળ વધશે તેમ તેમ દર્શકો ફિલ્મ જોઈને બહાર નીકળ્યાબાદ ઓવરઓલ શું રિવ્યૂ કરે છે. આવનારા દિવસોમાં બોક્સ ઓફિસનું ભવિષ્ય આ જ પબ્લિક રિસ્પોન્સથી નક્કી થઈ શકશે.