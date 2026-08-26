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Toxic Twitter Review: 500 કરોડી 'ટોક્સિક' દર્શકોને કેવી લાગી? ક્યાં પૈસા વસૂલ અને ક્યાં લાગી નિરાશાજનક...ખાસ જાણો

Toxic Twitter Review: કન્નડ સુપરસ્ટાર યશ અને કિયારા અડવાણીની ફિલ્મ ટોક્સિક આખરે આજે થિયેટરોમાં આવી ગઈ અને આ  ફિલ્મ વિશે દર્શકો શું અભિપ્રાય આપી રહ્યા છે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 26, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:07 AM IST
Toxic Twitter Review: 500 કરોડી 'ટોક્સિક' દર્શકોને કેવી લાગી? ક્યાં પૈસા વસૂલ અને ક્યાં લાગી નિરાશાજનક...ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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