Tumm Se Tumm Tak: ડો. મોહિત વિશે થવા જઈ રહ્યો છે મોટો ખુલાસો, અનુ-આર્યાની છેલ્લી મુલાકાત બાદ આવશે ટ્વિસ્ટ !
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' માં, અનુ અને આર્યવર્ધનની અંતિમ મુલાકાત થઈ છે. આર્યએ અનુને વચન આપ્યું છે કે તે તેના લગ્નમાં ક્યારેય દખલ નહીં કરે અને તેના જીવનભરના દરેક નિર્ણયમાં તેની સાથે રહેશે. આ સાંભળ્યા પછી, અનુએ આંસુઓથી વિદાય આપે છે.
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: 'તુમ સે તુમ તક'ના હાલના એપિસોડમાં અનુ અને આર્યના અલગ થવાની કહાની દર્શાવવામાં આવી છે. તાજેતરમાં, આર્ય અને ગાયત્રીની સામે, અનુની ડૉ. મોહિત સાથે સગાઈ નક્કી થાય છે. અનુ સ્વેચ્છાએ લગ્ન માટે સંમત થાય છે. આ સાંભળીને, આર્ય તૂટેલા દીલ સાથે ત્યાંથી નીકળી જાય છે. પરંતુ તે સત્ય જાણવા માંગે છે કે અનુએ તેની સાથે આવું કેમ કર્યું. તે અનુને છેલ્લી વાર મળવા માટે બોલાવે છે. અનુ કોઈ બહાનું બનાવી ઓફિસ પહોંચે છે અને સીધી આર્યની કેબિનમાં જાય છે.
આર્ય સાથેની અંતિમ મુલાકાત પછી રડી પડે છે અનુ
આર્ય, અનુને તેની સામે જોઈને, તેણીને તેનું દીલ તોડવાનું કારણ પૂછે છે. અનુ કહે છે કે તે પણ તેને પ્રેમ કરે છે. પરંતુ તેના પિતાના સ્વાસ્થ્યને કારણે, તેણીએ ડૉ. મોહિત સાથે લગ્ન કરવા સંમતિ આપી છે. આર્ય એમ પણ કહે છે કે જો તે આ પરિસ્થિતિમાં હોત, તો તે પહેલા તેની માતાને પસંદ કરત.
આર્ય આગળ કહે છે કે તે દરેક નિર્ણયમાં તેની સાથે રહે છે અને હંમેશા આવું કરશે. આ પછી, બંને અલગ પડે છે. સિદ્ધિ માતાની પણ એન્ટ્રી થવાની છે, જે કહાની બદલી શકે છે.
શું અનુ ડૉક્ટર મોહિત વિશે સત્ય જાણશે?
નવા એપિસોડમાં હવે અનુ અને ડૉક્ટર મોહિતના લગ્નની તૈયારીઓ બતાવવામાં આવશે. હલ્દી સમારંભ દરમિયાન, સિમરન કહેશે કે અનુ ત્રણ જીવન બરબાદ કરી રહી છે. તેણીએ તેના પરિવારને સત્ય કહેવું જોઈએ. જોકે, અનુ વારંવાર તેના પિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે વાત કરે છે અને અયોગ્ય સંબંધમાં પ્રવેશવા માટે સંમત થાય છે.
એક અહેવાલ મુજબ, એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ડૉક્ટર મોહિત પણ સારો વ્યક્તિ નથી. તે આર્ય સાથે બદલો લેવા માટે સાથે લગ્ન કરી રહ્યો છે. નવા એપિસોડમાં ડૉક્ટર મોહિત વિશે સત્ય પણ જાહેર કરવામાં આવશે.
