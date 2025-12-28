Tumm Se Tumm Tak: આર્યાના ભૂતકાળ વિશે જાણી રહી છે અનુ, ટૂંક સમયમાં થશે એક મોટો ખુલાસો
Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક'માં, અનુ ઝીન્ડે અને આર્યા વચ્ચેની બધી વાતો સાંભળે છે. તેણીને ખાતરી થઈ જાય છે કે રાજનંદિની કોઈ સાડી બ્રાન્ડ નથી પણ આર્યાના ભૂતકાળ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિ છે. જોકે, આર્યા સત્ય છુપાવવા માટે આ પગલું ભરે છે.
Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' હાલમાં અનુના રિજલ્ટ, મીરાની ચાલાકી અને આર્યવર્ધનના ભૂતકાળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. તાજેતરમાં, અનુ તેની નિષ્ફળતા વિશે સાંભળીને ચોંકી ગઈ અને આર્યા સામે રડવા લાગી. જોકે, આર્યાને ખાતરી થઈ ગઈ કે અનુ ફેલ ન થઈ શકે. તેથી, આર્યાએ તપાસ કરી અને કોલેજના પ્રિન્સિપાલને સત્ય જાહેર કર્યું. હકીકતમાં, અનુ ફેલ થઈ ન હતી, તે મીરાની ચાલાકીને કારણે ફેલ થઈ હતી. આર્યાને મીરાની ચાલાકી વિશે ખબર પડી. મીરા હવે બીજી ઓફિસમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે.
અનુ માટે એક ખાસ આશ્ચર્ય
જ્યારે અનુ કોલેજ પાસ કરી, ત્યારે આર્યાએ તેને ફૂલોનો સૌથી મોટો ગુલદસ્તો આપીને અભિનંદન આપ્યા. તે એવો પણ સંકેત આપે છે કે તેના ભવિષ્યમાં બધું જ અદ્ભુત થવાનું છે. આર્ય પાસેથી આ બધું સાંભળીને, અનુ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે. પરંતુ તે દરમિયાન, અનુ પણ આર્યના ભૂતકાળ વિશે જાણવાની તૈયારીમાં છે.
આર્યની વાતચીત સાંભળે છે અનુ
ઓફિસમાં કામ કરતી વખતે, અનુને વર્ધન ગ્રુપની પહેલી વર્ષગાંઠ માટેનું આમંત્રણ કાર્ડ મળે છે. કાર્ડ પર શ્રી અને શ્રીમતી વર્ધન લખેલા હોય છે, અને રાજનંદિનીનું નામ પણ હોય છે. અનુને ખ્યાલ આવે છે કે રાજનંદિની ફક્ત સાડી બ્રાન્ડ નથી, પરંતુ એક વ્યક્તિ છે. તેઓ ઓફિસમાં આ વિશે ચર્ચા કરે છે. ઝીન્ડે સમજે છે કે અનુ આર્યના ભૂતકાળ વિશે જાણી રહી છે. તે આર્યને બધું કહે છે. અનુ આ વાતો સાંભળે છે. તેનો શંકા વિશ્વાસમાં ફેરવાઈ જાય છે, અને તે રાજનંદિનીના આશ્રમની શોધમાં નીકળી પડે છે.
પોતાનો ભૂતકાળ છુપાવવા માંગે છે આર્ય
બીજી બાજુ, અનુ રાજનંદિનીને શોધવા આશ્રમમાં પહોંચે છે. પરંતુ અનુ સત્ય જાણે તે પહેલાં, જ આર્ય રાજનંદિનીના ફોટાને આગ લગાવી દે છે. અનુને ખબર નથી કે આ રાજનંદિની કોણ હતી. જોકે, એવું માનવામાં આવે છે કે તે આર્યાનો પહેલો પ્રેમ હતો. આ વિશેની વિગતો નવા એપિસોડમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
