Tumm Se Tumm Tak: આર્યના ભૂતકાળ વિશે જાણીને બેહોશ થઈ જશે અનુ, મીરા ચાલશે એક નવી ચાલ
Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ તુમ સે તુમ તકમાં, આર્યા અનુને મળ્યા પછી તેને પ્રપોઝ કરવાની યોજના બનાવે છે. પરંતુ કહાનીમાં એક મોટો વળાંક આવે છે, અને આર્યા પ્રપોઝ કરી શકશે નહીં. આર્યના ભૂતકાળ વિશે સત્ય જાણ્યા પછી અનુ બેહોશ થઈ જશે.
Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ તુમ સે તુમ તકમાં, આર્ય અને અનુ એકબીજા પર ક્રશ થઈ ગયા છે. આર્ય અનુને પ્રપોઝ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે, જ્યારે અનુ પણ પ્રપોઝની રાહ જોઈ રહી છે. પરંતુ વાર્તામાં એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. મીરાને ઠપકો આપ્યા પછી અને ટ્રાન્સફર કર્યા પછી, આર્યએ અનુને ઓફિસ વહેલા આવવા કહ્યું હતું. આર્ય અનુને પ્રપોઝ કરવા માંગતી હતી, પરંતુ તે થાય તે પહેલાં, અનુને આર્યના ભૂતકાળ વિશે ખબર પડે છે.
રાજનંદિનીનું સત્ય
વાસ્તવમાં, અનુ ઓફિસમાં હોય છે જ્યારે તેના સાથીદાર તેના લેપટોપ પર ગાયત્રી માં ના જન્મદિવસના ફોટા બતાવી રહ્યો છે. તે જ સમયે, વર્ધન ગ્રુપની પ્રથમ વર્ષગાંઠ માટેનું એક ફોલ્ડર અનુની સામે ખુલે છે. આ ફોલ્ડરમાં આર્યની સાથે રાજનંદિનીનું નામ લખેલું આમંત્રણ કાર્ડ છે. આ નામ વાંચીને અનુ ચોંકી જાય છે. તે ઝેંડેને તેના વિશે પૂછે છે, પરંતુ તેને કંઈ ખબર નથી. જોકે, અનુને પાછળથી ખ્યાલ આવે છે કે આ કોઈ આર્ય સાથે જોડાયેલી વ્યક્તિ છે.
અનુ બેહોશ થઈ જશે
આશ્રમમાંથી અનુને રાજનંદિની વિશે કોઈ માહિતી મળતી નથી. જોકે, સત્ય જાણવા માટે, તે આર્યની જાણ બહાર આર્યની ઑફિસમાં ઘૂસી જાય છે. આ દરમિયાન, તેને એક દસ્તાવેજ મળે છે જે સાબિત કરે છે કે રાજનંદિની આર્યની પત્ની હતી. તે બેહોશ થઈ જશે, અને આર્ય તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં મદદ કરશે. તણાવમાં રહેલી અનુ હોસ્પિટલમાંથી ભાગી જશે.
શું અનુ વર્ધન પરિવારની વહુ બનશે?
નવા એપિસોડમાં એ પણ બતાવવામાં આવશે કે આર્ય અનુને પોતાનો ભૂતકાળ કેવી રીતે જાહેર કરશે અને તેને પ્રપોઝ કરશે. ગાયત્રી મા પહેલાથી જ અનુને પસંદ કરે છે. તેથી, જો અનુ પરિવારની વહુ બનશે તો તે ખૂબ ખુશ થશે.
