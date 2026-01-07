Prev
Tumm Se Tumm Tak: રાજનંદિનીની શોધમાં આર્યના ઘરે પહોંચશે અનુ, આવવાનો છે એક રસપ્રદ વળાંક

Tumm Se Tumm Tak Latest Episode: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' માં એક રસપ્રદ વળાંક આવવાનો છે. અનુ રાજનંદિનીની શોધમાં આર્યના ઘરે પહોંચે છે. જોકે, આર્ય તેને મળવા દેવાનો ઇનકાર કરે છે. આ દરમિયાન, આર્યની માતા ગાયત્રી બંને વચ્ચેના સંબંધો સુધારવાનો પ્રયાસ કરે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:16 PM IST

Tumm Se Tumm Tak Latest Episode: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' ની કહાની એક નવો વળાંક લેવા જઈ રહી છે. આર્યાની માતા ગાયત્રી અનુ અને આર્યવર્ધનને સમાધાન કરાવવાનું કામ કરશે. આ સાથે, અનુ ફરી એકવાર આર્યના ઘરે જશે. પરંતુ આ વખતે, તેનું લક્ષ્ય રાજનંદિનીને શોધવાનું અને તેની માફી માંગવાનું છે. આર્ય આવું થવા દેશે નહીં, અને તે અનુને સંપૂર્ણ સત્ય કહી શકતો નથી. આવી સ્થિતિમાં, આર્યાની માતા ગાયત્રી જ તેમની વચ્ચેનું અંતર દૂર કરશે. આગામી એપિસોડમાં, અનુ અને આર્ય બધી ગેરસમજો ભૂલીને સાથે આવશે.

આર્યના ઘરે પહોંચે છે અનુ 

તાજેતરમાં, આર્યએ પોતે અનુને રાજનંદિની વિશેનું સત્ય જાહેર કર્યું. આર્યએ તેને કહ્યું હતું કે રાજનંદિની તેની પત્ની છે. બંને પ્રેમ સંબંધમાં હતા. આ સત્ય જાણ્યા પછી, અનુ બેહોશ થઈ જાય છે. પરંતુ હવે અનુ આર્યા સાથે એક જ ઓફિસમાં કામ ન કરવાનો નિર્ણય લે છે. તેથી જ તેણે મીરા પાસે નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવા માટે મદદ માંગી. 

આ દરમિયાન, અનુ આર્યાને કહે છે કે તે રાજનંદિનીને મળવા માંગે છે અને માફી માંગવા માંગે છે. આ સાંભળીને, આર્યાને ખૂબ માથાનો દુખાવો થાય છે. અનુ આર્યાને સાંત્વના આપે છે. પરંતુ હવે આર્યાની માતાએ અનુને તેના ઘરે પૂજા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે.

આર્યા તેને રાજનંદિની સાથે પરિચય કરાવવાનો ઇનકાર

અનુ ફરી એકવાર આર્યના ઘરે પહોંચે છે. પરંતુ આ વખતે, આર્ય સમજે છે કે તે કંઈક શોધી રહી છે. આર્ય અનુને પૂછે છે કે શું તે કોઈ કારણસર ઘરે આવી છે. અનુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તે રાજનંદિનીને એકવાર મળવા માંગે છે. તે ફક્ત એક વાર તેને મળવા માંગે છે અને માફી માંગવા માંગે છે. પરંતુ આર્ય ના પાડી દે છે, કહે છે કે તે રાજનંદિની સાથે તેનો પરિચય કરાવી શકતો નથી. આ સાંભળીને, અનુનો ચહેરો નિસ્તેજ થઈ જાય છે અને તે ત્યાંથી નીકળી જાય છે.

ગાયત્રી સમાધાન કરાવશે

નવા એપિસોડમાં, ગાયત્રી બંને વચ્ચે મધ્યસ્થી કરશે અને અનુને જાણ કરશે કે રાજનંદિની હવે જીવિત નથી. આ સત્ય સાંભળીને, અનુ ચોંકી જશે અને પોતાની જાતને કબૂલ કરશે કે તેણે આર્ય વિશે ખોટું વિચાર્યું હતું. આ ખુલાસો અનુ અને આર્ય વચ્ચે મધુર બંધન લાવશે, તેમને નજીક લાવશે.

 

