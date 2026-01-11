Tumm Se Tumm Tak: અનુ અને આર્યાનો વીડિયો જોઈ સહન નહીં કરી શકે ગોપાલ શર્મા, આવવાનો છે મોટો વળાંક
Tumm Se Tumm Tak: 'તુમ સે તુમ તક'માં એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. મીરા અનુના પિતાને આર્યવર્ધન સાથેની તેની ખાનગી ક્ષણનો વીડિયો બતાવવાની છે. ગોપાલ પોતાની પુત્રીને આર્ય સાથે પ્રેમમાં જોતા જોઈને ગુસ્સે થશે. અનુ અને આર્યની પ્રેમકથાનો અંત આવશે.
Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સિરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' એક નાટકીય વળાંક લેવા જઈ રહી છે. આ વળાંક અનુ અને આર્યવર્ધનના જીવનને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. છેલ્લા કેટલાક એપિસોડ રાજનંદિનીની વાર્તાની આસપાસ કેન્દ્રિત રહ્યા છે. અનુ રાજનંદિની વિશે સત્ય જાણવા માંગતી હતી, અને આર્યએ પોતે તેને જાહેર કર્યું કે તે તેની પત્ની છે, જે હવે હયાત નથી. આ સત્ય જાણ્યા પછી, અનુએ આર્યને ગળે લગાવી. મીરાએ આ ખાનગી ક્ષણનો વીડિયો તેના ફોન પર રેકોર્ડ કરી લીધો. હવે, તે આ પુરાવાનો ઉપયોગ આર્ય અને અનુના જીવનને બરબાદ કરવા માટે કરી રહી છે.
અનુના પિતાને હાર્ટ એટેક આવશે
આર્યએ અનુને સાડી ભેટમાં આપી અને તેને મળવા બોલાવી છે. આર્યએ કહ્યું હતું કે તે તેની લાગણીઓ તેની સમક્ષ કબૂલ કરવા માંગે છે. સાડી પહેરેલી અનુ પણ આર્યાને મળવા પહોંચે છે. અને આર્યા અનુને વીંટી આપીને પ્રપોઝ કરવા જતો જ હોય છે, ત્યારે તેને બંને માટે સૌથી દુ:ખદ સમાચાર મળે છે. અનુને ખબર પડે છે કે તેના પિતાને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે. પરંતુ જ્યારે તેણીને આખી ઘટના ખબર પડે છે, ત્યારે તે ચોંકી જાય છે.
આવી રહ્યો છે એક મોટો વળાંક
ખરેખર, મીરા અનુના પિતાને અનુ અને આર્યાના ખાનગી ક્ષણોનો વીડિયો બતાવે છે. મીરા દાવો કરે છે કે તેની પુત્રી ભટકી રહી છે અને આર્યા સાથે અફેર કરી રહી છે. આ સાંભળીને, અનુના પિતાને વિશ્વાસ નથી આવતો કે તે જે પુત્રી પર સૌથી વધુ વિશ્વાસ કરે છે તે તેની પીઠ પાછળ આવું કરી રહી છે.
અનુ અને આર્યાની લવ સ્ટોરી અટકી જશે
મીરા તેને અનુ અને આર્યાનો વીડિયો પણ બતાવે છે. આ બધું સાંભળ્યા પછી, અનુના પિતાને હાર્ટ એટેક આવે છે. આનાથી અનુ અને આર્યાની પ્રેમકથા અટકી જાય છે. વધુમાં, નવા એપિસોડમાં એક નવું પાત્ર રજૂ કરવામાં આવશે. આ નવું પાત્ર વાર્તામાં મોટો વળાંક લાવશે.
