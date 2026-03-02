Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Tumm Se Tumm Tak: આર્યને હરાવવા માટે મીરા ખતરનાક પ્લાન, ગોપાલને અનુની પસંદગી પર થશે ગર્વ, જાણો

Tumm Se Tumm Tak News: "તુમ સે તુમ તક" સીરિયલમાં, મીરા ફરી એકવાર આર્ય અને અનુની પ્રેમ વચ્ચે આવી છે. મીરા રમતમાં આર્યને હરાવવા માટે એક પ્લાન બનાવી રહી છે, પરંતુ અંતે, તે પોતે જ તેના પ્લાનમાં ફસાઈ જશે.

Mar 02, 2026
  • તુમ સે તુમ તક સીરિયલમાં, મીરા ફરી એકવાર આર્ય અને અનુની પ્રેમ વચ્ચે આવી છે.
  •  મીરા રમતમાં આર્યને હરાવવા માટે એક પ્લાન બનાવી રહી છે
  •  પરંતુ અંતે, તે પોતે જ તેના પ્લાનમાં ફસાઈ જશે.

Tumm Se Tumm Tak: આર્યને હરાવવા માટે મીરા ખતરનાક પ્લાન, ગોપાલને અનુની પસંદગી પર થશે ગર્વ, જાણો

Tumm Se Tumm Tak News: ટીવી સીરિયલ "તુમ સે તુમ તક" ની કહાની હવે આર્યવર્ધન અને ગોપાલની આસપાસ ફરે છે. આર્યએ ગોપાલને મનાવવા માટે સાત દિવસનો ચેલેન્જ સ્વીકાર્યો છે. હવે ચેલેન્જનો અંતિમ તબક્કો શરૂ થયો છે. આર્યએ સિમરનની મદદથી કોલોની સ્પોર્ટ્સ ડેનું આયોજન કર્યું. રમત શરૂ થઈ ગઈ છે. 

આર્ય રમત જીતવા માટે શક્ય તેટલો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. પરંતુ મીરા પાછી ફરી છે અને રઘુવીર સાથે મળીને રમતમાં આર્યને હરાવવા માટે એક કુસ્તીબાજ મોકલ્યો છે. મીરાને વિશ્વાસ છે કે આર્ય કુસ્તીબાજ સામે ટકી શકશે નહીં અને ગોપાલનો ચેલેન્જ હારી જશે.

મીરાનો પ્લાન

જ્યારે મીરાને ખબર પડે છે કે આર્ય ગોપાલને ખુશ કરવા માટે સ્પોર્ટ્સ ડે સ્પર્ધા જીતવા માંગે છે, ત્યારે તે પર્સનલી રીતે ગોપાલનો સંપર્ક કરે છે. મીરા કહે છે કે ગમે તે થાય, તે આર્ય અને અનુના લગ્ન માટે સંમત થશે નહીં. આ સાંભળીને, ગોપાલને આર્યના શબ્દો યાદ આવે છે જે તેણે તેને ખોટી રીતે અફેર વિશે જણાવ્યું હતું. 

ગોપાલ સમજે છે કે આ મીરાનો પ્લાન છે. તે મીરાને પૂછે છે કે તે તેની પુત્રીના લગ્ન નથી ઇચ્છતો કારણ કે તે અનુનો પિતા છે, પરંતુ આર્ય અને અનુના લગ્નમાં તેને શું સમસ્યા છે? ગોપાલ આગળ કહે છે કે તેને દુનિયાદારીની વધુ સમજ છે.

આર્ય પહેલવાનને હરાવશે

નવા એપિસોડમાં હવે આર્ય અને કુસ્તીબાજો વચ્ચે સ્પર્ધા બતાવવામાં આવશે. શરૂઆતમાં, બધાને લાગે છે કે આર્ય હારી જશે. પરંતુ પછીથી, જ્યારે આર્ય પોતાની શક્તિ સાથે મગજનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે તે કુસ્તીબાજને હરાવે છે. આ જોઈને, અનુ ખૂબ ખુશ થશે. ગોપાલને પણ આર્ય પર ખૂબ ગર્વ થશે. તે વિચારશે કે આ માણસ, જે તેને તેની વૃદ્ધાવસ્થા વિશે ટોણો મારતો રહ્યો હતો, તેણે એકલા હાથે કુસ્તીને હરાવ્યો.

ગોપાલને આર્ય પર ગર્વ થશે

ગોપાલ ગર્વથી વિજેતા આર્યને ટ્રોફી રજૂ કરશે. અનુ અને પુષ્પા ખૂબ ખુશ થશે. પરંતુ મીરા આ જીતને પચાવી શકતી નથી. તે રઘુવીરને ટોણો મારે છે અને કુસ્તીબાજોને પૈસા આપવાનો ઇનકાર કરે છે. આર્યાની મહેનતથી પ્રભાવિત થઈને, ગોપાલ તેમના સંબંધ માટે સંમત થાય છે. પરંતુ સીરિયલમાં નવો વળાંક આવવા જઈ રહ્યો છે. આર્ય અને અનુના લગ્ન એટલા સરળ રીતે નહીં થાય.

