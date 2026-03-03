Tumm Se Tumm Tak News: પુષ્પાની સામે આવશે આર્યનું સત્ય, પોતે જ તોડી નાખશે અનુનું ઘર, જાણો
Tumm Se Tumm Tak News: ટીવી સીરિયલ તુમ સે તુમ તકમાં, પુષ્પા તેની પુત્રી અને આર્યા વચ્ચેનો સંબંધ તોડવાની છે. પુષ્પા આર્યા વિશે એક મોટું સત્ય શોધવાની છે, જે અનુને આર્યાથી દૂર કરવા તરફ લઈ જશે. આ વળાંક કહાનીને બદલવા જઈ રહ્યો છે.
Tumm Se Tumm Tak News: ટીવી સીરિયલ તુમ સે તુમ તકમાં, આર્યવર્ધન અને મીરા દ્વારા મોકલવામાં આવેલા પહેલવાન વચ્ચે કુસ્તીનો મુકાબલો શરૂ થયો છે. સ્પોર્ટ્સ ડે પર, આર્યાએ ગોપાલને ખુશ કરવા માટે બધી રમતોમાં ભાગ લીધો. આર્યાએ બધી જીતી લીધી. પરંતુ અંતે, રઘુવીર આર્યાને તેના લાવેલા પહેલવાનનો સામનો કરવા પડકાર ફેંકે છે.
આર્યા, વિચાર કર્યા વિના, પહેલવાન સામે લડવા માટે સંમત થાય છે. પરંતુ લડાઈ ખરાબ શરૂઆત સુધી પહોંચે છે. આ દરમિયાન, અનુની માતા, પુષ્પા, આવનારા એપિસોડમાં અનુના આર્યા સાથેના લગ્નનો ઇનકાર કરવા જઈ રહી છે.
પહેલવાન સામે મુકાબલો
આર્ય અને પહેલવાન વચ્ચેનો મુકાબલો શરૂ થાય છે. શરૂઆતમાં, પહેલવાન આર્યાને હરાવવા માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, આર્યાને પણ ઘાયલ કરે છે. પછી અનુ બધાની સામે તેના આર્યા સરને ગળે લગાવે છે. અનુ કહે છે કે તેને આ બધું કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ હવે જ્યારે આર્યએ પડકાર સ્વીકારી લીધો છે, ત્યારે તે પાછળ હટવા માંગતો નથી. જાહેરમાં આર્યને ભેટતો જોવો પડોશીઓને વિચિત્ર લાગે છે. તેઓ અનુ અને ડૉ. મોહિતના લગ્ન તૂટવાનું કારણ કદાચ આર્ય હતો.
ગોપાલનું દિલ જીતે છે આર્ય
આ દરમિયાન, આર્ય તેના મગજનો ઉપયોગ કરે છે અને શક્તિશાળી કુસ્તીબાજને હરાવે છે. અનુ અને પુષ્પા ખુશ થાય છે. પરંતુ ગોપાલ સૌથી ખુશ અને ગર્વિત છે, વ્યક્તિગત રીતે આર્યને ટ્રોફી રજૂ કરે છે. ગોપાલ માનવાનું શરૂ કરે છે કે તેણે આર્ય દ્વારા આપવામાં આવેલી 7-દિવસની ચેલેન્જ જીતી લીધી છે. તે તેના પરિવારને આ જીત વિશે કહેવાનો છે. ગોપાલ હવે આર્ય અને અનુના પ્રેમને વશ થઈ જશે અને તેમના લગ્ન માટે સંમત થશે. પરંતુ તેઓ મળે તે પહેલાં, એક મોટો વળાંક આવવાનો છે.
શું આર્યએ રાજનંદિનીની હત્યા કરી હતી?
આવનારા એપિસોડમાં, જલંધર પ્રવેશ કરશે, અને પુષ્પાને ખબર પડશે કે આર્ય સરે તેની પહેલી પત્ની રાજનંદિનીની હત્યા કરી હતી. તે અનુને આ વાત જણાવે છે અને આર્યને કહે છે કે તે તેની પુત્રીના લગ્ન કોઈ ખૂની સાથે નહીં કરે. આર્ય પોતાના પક્ષનો બચાવ કરશે અને કહેશે કે તેણે હત્યા કરી નથી અને તેના પર ખોટો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. જો કે, પુષ્પા સાંભળવાનો ઇનકાર કરે છે. હવે, અનુ અને આર્ય ફરીથી અલગ થવાના છે.
