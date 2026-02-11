Tumm Se Tumm Tak Spoiler: આર્યાની સામે આવશે ડૉ. મોહિતનું સત્ય, અનુને બચાવવા માટે કરશે આ કામ
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: ટીવી સિરિયલ તુમ સે તુમ તકમાં અનુ અને આર્યના અલગ થવાની કહાની દેખાડવામાં આવી રહી છે, અનુ ડૉ. મોહિત સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. આર્યએ અનુના રોકાને પણ જોયો હતો. શું પુષ્પા મોહિત અને તેની ફેમેલી વિશે સત્ય શોધી કાઢશે?
Trending Photos
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: ટીવી સિરિયલ "તુમ સે તુમ તક"માં, આર્યનું દિલ અનુથી અલગ થયા પછી પણ અનુ સાથે જ રહે છે. જ્યારે આર્યને ખબર પડે છે કે અનુ આજે તેના રોકા કાર્યક્રમમાં છે, ત્યારે આર્ય અનુને બીજા કોઈ સાથે રોકા કરતા જુએ છે અને ચાંદની ચોક તરફ દોડી જાય છે. આ સિરીયલ તમે Zee 5 પર જોઈ શકો છો, તેના માટે તમારે Zee 5 એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે.
આર્ય તેની નજર સામે જુએ છે અને પછી જવા લાગે છે. જો કે, ડૉ. મોહિત ઘરમાંથી બહાર નીકળે છે અને બધાને મીઠાઈઓ વહેંચવાની ઓફર કરે છે. અનુ મીઠાઈઓ આપવા માટે સફેદ સાલ પહેરેલા માણસ પાસે જાય છે, ત્યારે તેને ખ્યાલ આવે છે કે તે આર્ય સર છે. તે તેમની પાછળ દોડે છે. તેમની સામે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આર્ય ત્યાંથી નીકળી જાય છે, તેને દુઃખ થાય છે કે અનુ હવે કોઈ બીજાની છે.
અનુ ડૉ. મોહિત સાથે ડેટ પર જશે
અનુ અને ડૉ. મોહિત પણ આઈસ્ક્રીમ ડેટ પર જાય છે. અનુ અને આર્યા વરસાદમાં ભીંજાઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમની આઈસ્ક્રીમ ડેટ યાદ કરે છે. અનુ જૂની યાદોમાં ખોવાઈ જાય છે. આ દરમિયાન, આર્ય અનુને બીજા કોઈ સાથે જોઈને દુઃખી થાય છે. પરંતુ કહાનીમાં એક મોટો વળાંક આવવાનો છે.
મોહિતનું સત્ય બહાર આવશે
આવનારા એપિસોડમાં, અનુની માતા, પુષ્પા, મોહિતના વર્તન પર શંકા કરશે. તેણીને ખબર પડશે કે મોહિત અને તેની માતા ચાલાક અને જુઠ્ઠા છે. મોહિતે દર્દીઓની દવાઓ અને રિપોર્ટ સાથે ચેડાં કર્યા છે. આર્યાને મોહિતનું સત્ય પણ ખબર પડશે.
એપિસોડ થોડો લાંબો હશે
આર્ય અનુને આ માણસ સાથે લગ્ન ન કરવા દેવા માટે નિર્ણય લે છે. એક અહેવાલ સૂચવે છે કે આર્ય પોતે અનુ સાથે લગ્નના મંડપમાં બેસશે જેથી ડૉ. મોહિત તેનું જીવન બરબાદ ન કરે. જો કે, બીજી થિયરી એ છે કે જ્યારે ગોપાલ મોહિતનું સત્ય જાણશે, ત્યારે તે લગ્ન તોડી નાખશે અને તેની પુત્રી અનુનો હાથ આર્યાના હાથમાં આપશે. જો કે, આ એપિસોડ થોડો લાંબો હશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે