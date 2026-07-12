/ટીવી એક્ટર Rohit Chandel ના ચાહકોને મોટો ઝટકો, એક્ટરે કબુલ્યો સગીરા સાથે કરેલો ગુનો

Actor Rohit Chandel: ટીવી એક્ટર રોહિત ચંદેલના ચાહકોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પંડ્યા સ્ટોર, કાશીભાઈ સહિતના શોમાં જોવા મળેલા ટીવી એક્ટર રોહિત ચંદેલની પોલીસે પોકસો એક્ટ અંતર્ગત ધરપકડ કરી હતી. આ મામલે હજુ પણ તપાસ ચાલી રહી છે. પરંતુ જાણકારી એવી સામે આવી છે કે ઘાટકોપર પોલીસે એ વાતની પુષ્ટિ કરી છે કે રોહિત ચંદેલે એ વાત સ્વીકારી લીધી છે કે તેણે સગીરાનો પીછો કર્યો હતો. પોલીસે રોહિત ચંદેલને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરીને પછી તેની ધરપકડ કરી લીધી છે.
રોહિત ચંદેલે કરી સગીરાની છેડતી
રોહિત ચંદેલ કેસમાં જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર 10 જુલાઈ અને શુક્રવારે પોલીસે રોહિત ચંદેલની પોક્સો એક્ટ અંતર્ગત નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે ધરપકડ કરી હતી. સગીરાની ફરિયાદ પર પોલીસે રોહિત ચંદેલ ની પૂછપરછ કરી હતી. રોહિત ચંદેલ પર આરોપ હતો કે તેને 16 વર્ષની સગીરાને તેની બિલ્ડીંગ પાસે રોકી, તેની સાથે બોલાચાલી કરી ત્યાર પછી સગીરાને અપશબ્દ કહ્યા અને તેની સાથે મારપીટ પણ કરી. એક્ટર પર એવો પણ આરોપ છે કે સગીરાએ તેના નંબર બ્લોક કરી દીધા તો રોહિત ચંદેલ એ અલગ અલગ નંબરથી વારંવાર તેને ફોન કરીને પરેશાન કરી.
રોહિત ચંદેલ મામલે પોલીસે શું કહ્યું ?
રોહિત ચંદેલના મામલે ઘાટકોપર પોલીસના સિનિયર પીઆઇ એ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે એક્ટરની ધરપકડ કરીને તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાંથી કોટે તેને જેલ મોકલી દીધો છે. એક્ટર સગીરાનો પીછો કરી રહ્યો હતો. એક્ટર કેટલા સમય સુધી જેલમાં રહેશે તે કોર્ટ નક્કી કરશે. પોલીસનું કહેવું છે કે રોહિત ચંદેલે આ વાતથી ઇન્કાર કર્યો નથી. તેણે માન્યું કે તે સગીરાને મળવા જતો હતો. પોલીસ તરફથી એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને કો એક્ટર હતા. સગીરાએ ફરિયાદમાં એવું લખાવ્યું છે કે એક્ટર તેના પર પ્રેશર કરી રહ્યો હતો. એક્ટર દહીસર વિસ્તારમાં રહેતો હતો પરંતુ ત્યાંથી ઘાટકોપર આવતો જતો. સગીરા એ તેને બ્લોક કરી દીધો તેમ છતાં એક્ટર તેને ફોન કરતો.
રોહિત ચંદેલના ટીવી શો
રોહિત ચંદેલના એક્ટિંગ કરિયરની શરૂઆત અકબર બીરબલ શોથી થઈ હતી. ત્યાર પછી તે યમ હે હમ અને તમન્ના જેવા શોમાં પણ જોવા મળ્યો હતો. રોહિત ચંદેલ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, શક્તિ જેવા શોમાં પણ કામ કરી ચૂક્યો છે. જોકે તેને ઓળખ મળી કાશીબાઈ શો થી. આ શોમાં તેણે બાજીરાવનો રોલ કર્યો હતો. ત્યાર પછી રોહિત ચંદેલ પંડ્યા સ્ટોર શોમાં જોવા મળ્યો હતો. હાલ રોહિત ચંદેલ રોમેન્ટિક ડ્રામા સૈરાબમાં મુખ્ય ભૂમિકા નિભાવી રહ્યો છે. જોકે હવે રોહિત ચંદેલ પર કેસ થયા પછી એક્ટરને બદલી દેવામાં આવશે તેવી ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)