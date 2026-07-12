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ટીવી એક્ટર Rohit Chandel ના ચાહકોને મોટો ઝટકો, એક્ટરે કબુલ્યો સગીરા સાથે કરેલો ગુનો

Actor Rohit Chandel: ટીવી એક્ટર રોહિત ચંદેલની 10 જુલાઈના રોજ સગીરાનો પીછો કરી, તેને હેરાન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હવે વાત એવી સામે આવી છે કે એક્ટરે પોલીસની પુછપરછમાં પોતે કરેલો ગુનો કબુલ્યો છે. એટલે કે એક્ટરે સ્વીકાર્યું છે કે તેણે સગીરાનો પીછો કરી તેને હેરાન કરી હતી. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:17 PM IST
ટીવી એક્ટર Rohit Chandel ના ચાહકોને મોટો ઝટકો, એક્ટરે કબુલ્યો સગીરા સાથે કરેલો ગુનો
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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