/Karan Kundrra એ મને કિસ કરી અને પછી મને મારી, એક્ટ્રેસ Saanvi Talwar નો એક્ટર પર ગંભીર આરોપ, જાણો શું છે મામલો?

Karan Kundrra: ટીવીની દુનિયામાં ફરી એકવાર કરન કુંદ્રાના નામનો વિવાદ શરુ થયો છે. એક દાયકા પહેલાની ઘટના ફરીવાર ચર્ચાનો વિષય બની છે. એક્ટ્રેસ સાન્વી તલવારે ફરી એકવાર વર્ષ 2015 ની ઘટનાની યાદો તાજી કરી છે જેના કારણે કરન કુંદ્રા સાથે જોડાયેલી વાત પ્રકાશમાં આવી છે. આ મામલો શું છે તેના વિશે જો તમને ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ કરન કુંદ્રાની કિસ કોન્ટ્રોવર્સી વિશે.
યે કહાં આ ગયે હમ ટીવી શો
આ ઘટના વર્ષ 2015 આસપાસની છે જ્યારે કરન કુંદ્રા એક્ટ્રેસ સાન્વી તલવાર સાથે યે કહાં આ ગયે હમ ટીવી શોનું શૂટિંગ કરી રહ્યો હતો. આ સમયે મોટો વિવાદ થયો હતો. એક્ટ્રેસ સાન્વીએ દાવો કર્યો હતો કે એક સીન દરમિયાન ડિરેક્ટર સીન શૂટ કરવાનું શરુ કરે તે પહેલા જ કરન કુંદ્રાએ એક્સ્ટ્રેસને કિસ કરી લીધી. આ વાતના રિએકશનમાં સાન્વીએ કરન કુંદ્રાને થપ્પડ મારી દીધી હતી. ત્યારબાદ કરન કુંદ્રાએ પણ તેને મારી અને તેના પરિવારને ગાળો દીધી હતી.
ફરી એકવાર એક્ટ્રેસે વાતનો કર્યો ઉલ્લેખ
આ ઘટના ફરીવાર ચર્ચામાં એટલા માટે છે કે સાન્વી તલવારે ઈંડિયા ફોરમ્સ સાથે વાતચીત દરમિયાન આ વાતનો ફરીવાર ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેણે કહ્યું કે તે ઘટના પછી તે ડિપ્રેશનમાં હતી. કરન કુંદ્રાએ તેને કિસ કરી પછી તેણે કરનને થપ્પડ મારી ત્યારબાદ કરન કુંદ્રાએ તેને એટલી જોરથી થપ્પડ મારી હતી કે તે નીચે પડી ગઈ હતી. ત્યારબાદ કરણ કુંદ્રાએ તેના પરિવારને ગાળો આપી. સાન્વીએ એવો દાવો પણ કર્યો કે તે સમયે અનુષા દાંડેકરને ડેટ કરતો હતો એટલે તેણે અનુષાને પણ આ વાત કરી હતી. જ્યારે સાન્વીએ કરનના ઈરાદા વિશે અનુષાને જણાવ્યું ત્યારબાદ અનુષા સેટ પર આવવા લાગી. એક્સ્ટ્રેસ એવો પણ દાવો કર્યો કે સેટ પર થયેલી આ ઘટનાની જાણ એકતા કપૂરને થઈ તો એકતા કપૂરે એક્ટ્રેસની માફી માંગી હતી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ ઘટના અત્યારે નથી બની વર્ષ 2015 માં યે કહાં આ ગયે હમ ટીવી શોના શૂટિંગ સમયે થઈ હોવાનો દાવો અભિનેત્રીએ કર્યો હતો. આ ઘટના પર કરણ કુંદ્રાએ કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)