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Karan Kundrra એ મને કિસ કરી અને પછી મને મારી, એક્ટ્રેસ Saanvi Talwar નો એક્ટર પર ગંભીર આરોપ, જાણો શું છે મામલો?

Karan Kundrra: ટીવી એક્ટ્રેસ સાન્વી તલવારે એક દાયકા જૂના કિસ્સાની વાત કરીને કરન કુંદ્રા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. અભિનેત્રીનું કહેવું છે કે કરન કુંદ્રાએ તેની મરજી વિના તેને કિસ કરી અને પછી તેના પર હાથ પણ ઉપાડ્યો હતો. આ ઘટના કયા સમયની છે અને સમગ્ર મામલો શું છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:43 PM IST
Karan Kundrra એ મને કિસ કરી અને પછી મને મારી, એક્ટ્રેસ Saanvi Talwar નો એક્ટર પર ગંભીર આરોપ, જાણો શું છે મામલો?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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