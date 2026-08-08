/The Traitors 2: રિયાલીટી શોમાં શ્વેતા તિવારીનો ધડાકો, કહ્યું પતિઓને ચીટીંગ કરતાં રંગેહાથ પકડ્યા હતા

The Traitors 2 Shweta Tiwari:ઓટીટી પર એક પછી એક નવા નવા રિયાલિટી શો શરૂ થઈ રહ્યા છે. જેમાં હવે ટ્રેટર્સ સિઝન 2 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ વખતે ટ્રેટર્સ શોમાં ફિલ્મ અને ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીની જાણીતી હસ્તીઓ ભાગ લઈ રહી છે. ટ્રેટર્સ 2 નું ટ્રેલર પણ રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેલર રિલીઝ થયા પછી શ્વેતા તિવારીના 2 લગ્ન તૂટવાનું કારણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે કારણ કે ટ્રેલરમાં શ્વેતા તિવારી એવું કહેતી જોવા મળે છે કે તેણે પોતાના પતિઓને ચીટીંગ કરતા પકડ્યા હતા.
ટીવી અભિનેત્રી શ્વેતા તિવારી અવારનવાર પોતાની પર્સનલ લાઇફને લઈને વિવાદોમાં રહે છે. હવે શ્વેતા તિવારી ધ ટ્રેટર્સ સીઝન 2 માં જોવા મળશે. શ્વેતા તિવારીના બે લગ્ન થયા હતા. બે લગ્નથી તેને બે બાળકો છે અને હાલ શ્વેતા તિવારી તેના બંને બાળકો સાથે અલગ રહે છે. ટ્રેટર્સ 2 માં શ્વેતા તિવારી એવો ખુલાસો કરે છે કે તેણે તેના બંને પતિઓને ચીટીંગ કરતા પકડ્યા હતા એટલે તેમના ડિવોર્સ થયા.
શ્વેતા તિવારીના પહેલા લગ્ન
ટીવી અભિનેત્રી શ્વેતા તિવારીના પહેલા લગ્ન 1998 માં રાજા ચૌધરી સાથે થયા હતા. 2018માં લગ્ન કર્યા પછી 2007માં રાજા ચૌધરી અને શ્વેતા તિવારી અલગ થઈ ગયા. ઘરેલું હિંસા, ઝઘડાના કારણે 2007માં શ્વેતા તિવારી પતિથી અલગ થઈ અને 2012માં બંનેએ સત્તાવાર રીતે ડિવોર્સ લીધા. પહેલા લગ્નથી શ્વેતા તિવારીને દીકરી છે જેનું નામ પલક તિવારી છે.
શ્વેતા તિવારીના બીજા લગ્ન
2012 માં ડિવોર્સ પછી શ્વેતા તિવારીએ 2013માં અભિનવ કોહલી સાથે બીજા લગ્ન કર્યા. બીજા લગ્નથી શ્વેતા તિવારીને રેયાંશ નામનો દીકરો છે. જો કે શ્વેતા તિવારીના બીજા લગ્ન પણ લાંબો સમય ન ટક્યા. 2019 માં અભિનવ કોહલી અને શ્વેતા તિવારીના સંબંધો બગડ્યા અને બંને અલગ થયા. આ વખતે પણ શ્વેતા તિવારીએ પતિ પર ઘરેલુ હિંસાના આરોપ લગાવ્યા હતા.
જોકે ટ્રેટર્સ સીઝન 2 ના પ્રોમોમાં શ્વેતા તિવારી લગ્ન તૂટવાનું કારણ પતિની ચીટીંગ ગણાવતી હોય તેવું લાગે છે. પ્રોમોમાં તે એવું કહે છે કે તેણે પોતાના પતિઓને ચીટીંગ કરતા પકડ્યા હતા. બીજી તરફ તાજેતરમાં જ રાધા ચૌધરીએ એક મુલાકાત દરમિયાન શ્વેતા તિવારી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. શ્વેતા તિવારીના પહેલા પતિ રાજા ચૌધરીએ એવું કહ્યું હતું કે, શ્વેતા તિવારી જ્યારે ટીવીમાં કામ કરતી હતી ત્યારે તેના કો એક્ટર સાથે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હતું. રાજા ચૌધરીએ તો ત્યાં સુધી કહી દીધું હતું કે શ્વેતા તિવારીના અલગ અલગ લોકો સાથે સંબંધ રહ્યા છે. રાજા ચૌધરીએ એવું પણ કહ્યું હતું કે શ્વેતા તિવારી જેની સાથે કામ કરતી હતી તેના ઘરમાં રહેતી પણ હતી.