Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /The Traitors 2: રિયાલીટી શોમાં શ્વેતા તિવારીનો ધડાકો, કહ્યું પતિઓને ચીટીંગ કરતાં રંગેહાથ પકડ્યા હતા

The Traitors 2: રિયાલીટી શોમાં શ્વેતા તિવારીનો ધડાકો, કહ્યું પતિઓને ચીટીંગ કરતાં રંગેહાથ પકડ્યા હતા

The Traitors 2 Shweta Tiwari: રિયાલીટી શો ટ્રેટર્સ 2 ધમાકેદાર રહેશે તેવું લાગી રહ્યું છે. ખાસ કરીને લોકોની નજર શ્વેતા તિવારી પર રહેવાની છે. કારણ કે આ શોમાં શ્વેતા તિવારી ખુલાસો કરશે કે તેણે તેના પતિઓને ચિટીંગ કરતાં રંગેહાથ પકડ્યા હતા. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 08, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:22 PM IST
The Traitors 2: રિયાલીટી શોમાં શ્વેતા તિવારીનો ધડાકો, કહ્યું પતિઓને ચીટીંગ કરતાં રંગેહાથ પકડ્યા હતા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFOએ 8 PF નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર! પૈસા ઉપાડવા, નોમિનેશન અને ક્લેમ પર આવ્યું અપડેટ
2
3
4
5