આ TV એક્ટ્રેસે કરી આત્મહત્યા, મોત પહેલાં પતિ સાથે વીડિયો કોલ પર થયો હતો ઝઘડો

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Subashini Balasubramaniyam Dies : ટીવી અભિનેત્રી સુભાષિની બાલાસુબ્રમણ્યમે તેના જન્મદિવસના છ દિવસ પહેલા જ આત્મહત્યા કરી લીધી છે. અભિનેત્રીના મોતથી સમગ્ર તમિલ ટીવી ઉદ્યોગ શોકમાં ડૂબી ગયો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:53 PM IST
  • TV અભિનેત્રી સુભાષિની બાલાસુબ્રમણ્યમનું નિધન
  • છ દિવસ પછી અભિનેત્રીનો જન્મદિવસ હતો
  • અભિનેત્રી મૂળ શ્રીલંકાની વતની હતી

Subashini Balasubramanyam Dies : TV ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જાણીતી અભિનેત્રી સુભાષિની બાલાસુબ્રમણ્યમનું નિધન થયું છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કૌટુંબિક વિવાદના કારણે અભિનેત્રીએ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, સન ટીવી પર પ્રસારિત થતી ટીવી સિરિયલ 'કાયલ'માં તેણીએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેના મોતથી સમગ્ર તમિલ ટીવી ઉદ્યોગ શોકમાં ડૂબી ગયો છે. પોલીસે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. આત્મહત્યા પહેલા તેનો પતિ સાથે ઝઘડો થયો હોવાનો આરોપ છે. દંપતી વચ્ચેનો ઝઘડો કથિત રીતે કૌટુંબિક મુદ્દાને કારણે થયો હતો.

ફોન પર પતિ સાથે ઝઘડો

શ્રીલંકન મૂળની સુભાષિની ચેન્નાઈના ઈયપ્પંથંગલમાં એક એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ તે જગ્યા છે જ્યાં અભિનેત્રીએ આત્મહત્યા કરી હતી. પોલીસ અધિકારીઓએ તેના મૃતદેહને તબીબી તપાસ માટે મોકલી દીધો છે. હાલમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, સુભાષિનીનો તેના પતિ સાથે વીડિયો કોલ દરમિયાન ઝઘડો થયો હતો. અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે તેણીએ માનસિક તકલીફને કારણે આ પગલું ભર્યું હોઈ શકે છે.

છ દિવસ પછી અભિનેત્રીનો જન્મદિવસ હતો

સુભાષિનીએ તેના જન્મદિવસના થોડા દિવસ પહેલા જ આ દુનિયાને વિદાય આપી હતી. તે 12 એપ્રિલે તેનો જન્મદિવસ ઉજવવાની હતી. વધુમાં આ જ મહિનાની 21 એપ્રિલે તેની બીજી લગ્ન વર્ષગાંઠ હતી. સુભાષિની સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ એક્ટિવ હતી અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 4,00,000થી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતી હતી. 

અભિનેત્રી મૂળ શ્રીલંકાની વતની હતી

શ્રીલંકાની વતની સુભાષિની અગાઉ તેના પતિ પિપિન સાથે બેંગલુરુમાં રહેતી હતી. જોકે, તે શૂટિંગના કારણે ચેન્નાઈના પોરુરમાં રહેતી હતી. તેણે ગઈકાલે રાત્રે તેના પતિ સાથે વીડિયો કોલ પર વાત કરી. આ વાતચીત દરમિયાન દંપતી વચ્ચે કૌટુંબિક બાબતોને લઈને વિવાદ થયો. પરિણામે અભિનેત્રી માનસિક તકલીફથી પીડાતી હોવાનું કહેવાય છે અને ત્યારબાદ તેણે આત્મહત્યા કરી લીધી.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

TV actressSubashini BalasubramaniyamSubashini Balasubramaniyam Dies

