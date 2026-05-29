/TV Celebrity Breast Cancer: ફેમસ ટીવી સેલિબ્રિટીને થયું બ્રેસ્ટ કેન્સર, પોસ્ટ શેર કરી ફેન્સને કહ્યું, મારા માટે પ્રાર્થના કરો

Pankaj Bhadouria Diagnosed Breast Cancer: ટીવીના જાણીતા સેલિબ્રિટી અને રિયાલીટી શોના વિનર શેફ પંકજ ભદૌરિયાને બ્રેસ્ટ કેન્સર થયું છે. આ વાત પંજક ભદૌરિયાએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કંફર્મ કરી છે. સાથે જ તેણે ઈંસ્ટાગ્રામ સ્ટોરી શેર કરી જણાવ્યું હતું કે 29 મે ના રોજ તેની સર્જરી છે.
Pankaj Bhadouria Diagnosed Breast Cancer: દેશમાં મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરના કેસ દિવસેના દિવસે વધી રહ્યા છે. બ્રેસ્ટ કેન્સર મહિલાઓમાં ઝડપથી ફેલાતી ઘાતક બીમારી છે. ટીવી અને બોલીવુડની ઘણી અભિનેત્રીઓ અને સેલિબ્રિટી બ્રેસ્ટ કેન્સરનો ભોગ બની ચૂકી છે. જેમાં વધુ એક સેલિબ્રિટીનું નામ જોડાઈ ગયું છે. ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીની ફેમસ સેલિબ્રિટી અને રિયાલિટી શો માસ્ટર શેફ ઈંડિયા શો જીતનાર પંકજ ભદોરીયા એ instagram પર પોસ્ટ શેર કરીને જણાવ્યું છે કે તેને બ્રેસ્ટ કેન્સર થયું છે.
માસ્ટર શેફ ઈંડિયા રિયાલિટી શોમાં આવીને પોતાના કુકિંગના કારણે દરેક ઘરમાં ફેમસ થનાર શેફ પંકજ ભદોરીયાને આ ગંભીર બીમારી થઈ છે. પંકજ ભદોરીયા એ તેના instagram પેજ પર આ અંગેની પોસ્ટ પણ શેર કરી છે. જેમાં તેણે જણાવ્યું છે કે તેને બ્રેસ્ટ કેન્સર હોવાની ખબર પડી છે અને હવે તેની સર્જરી થવાની છે.
Instagram પર પંકજ ભદોરીયાએ જે પોસ્ટ શેર કરી છે તેમાં તેનો એક ફોટો જોવા મળે છે. આ ફોટોમાં તે હોસ્પિટલના બેડ પર દર્દીના કપડામાં દેખાય છે. ફોટો સાથે તેણે કેપ્શન લખ્યું છે અને તેમાં તેણે પુષ્ટિ કરી છે કે તેને બ્રેસ્ટ કેન્સર થયું છે. સાથે જ તેણે પોતાના ચાહકોને કહ્યું છે કે તેના માટે પ્રાર્થના કરો. પંકજ ભદોરીયા એ વાતની જાણકારી નથી આપી કે તેને બેસ્ટ કેન્સર કયા સ્ટેજનું છે. તેણે 29 મેના રોજ એક સ્ટોરી પોસ્ટ કરીને એવું જણાવ્યું હતું કે તેની સર્જરી થવાની છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે શેફ પંકજ ભદોરીયાએ 17 મે 2026 ના રોજ એક પોસ્ટ શેર કરી હતી અને તેમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે તે ફુલ બોડી ચેકઅપ માટે પહોંચી છે. સાથે જ તેણે લોકોને પણ એવી સલાહ આપી હતી કે જો તમારી ઉંમર 45 વર્ષથી વધુ નીચે તો દર વર્ષે ફુલ બોડી ચેકઅપ કરાવવું જરૂરી છે. પંકજ ભદોરીયા એ પોતાની પોસ્ટમાં એવું પણ લખ્યું હતું કે હેલ્થ ફક્ત બીમારી થઈ જાય પછી તેને ઠીક કરવાનું નામ નથી પરંતુ તેની શરૂઆત થાય તે પહેલા જ બચાવ કરવાની વાત છે, તેથી રેગ્યુલર હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ જેથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ વિશે જલ્દી ખબર પડી જાય. પંકજ ભદોરીયાએ એવું પણ કહ્યું હતું કે બીમારીના લક્ષણો દેખાય ત્યાં સુધી રાહ ન જુઓ. 17 મેની આ પોસ્ટ પછી તેણે થોડા જ દિવસોમાં પોતાને બ્રેસ્ટ કેન્સર થયું હોવાની પોસ્ટ શેર કરી છે
જણાવી દઈએ કે શેફ પંકજ ભદોરીયા એક પોપ્યુલર સેલિબ્રિટી શેફ છે. તેણે વર્ષ 2010માં કુકિંગ રિયાલિટી શો માસ્ટર શેફ ઈન્ડિયા માં ભાગ લીધો હતો અને આ શો જીત્યો હતો. આ રિયાલિટી શો જીત્યા પછી પંકજ ભદોરીયા દેશ-વિદેશમાં પોપ્યુલર સેલિબ્રિટી બન્યા. જે હવે કેન્સરની સારવાર લઈ રહ્યા છે.
