ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentTV Serial Spoilers: અનુપમાની જિંદગીમાં થશે જૂની દુશ્મનની એન્ટ્રી? કરણ-નંદિની વચ્ચે થશે જબરદસ્ત ઝઘડો

TV Serial Spoilers: અનુપમાની જિંદગીમાં થશે જૂની દુશ્મનની એન્ટ્રી? કરણ-નંદિની વચ્ચે થશે જબરદસ્ત ઝઘડો

TV Serial Spoilers: રૂપાલી ગાંગુલીની સીરિયલ 'અનુપમા'માં નવા પાત્રોની એન્ટ્રી અને જૂના દુશ્મનો સાથેનો ટકરાવ જોવા મળશે. બીજી તરફ 'ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી'માં કરણ અને નંદિની વચ્ચે કંકાસની સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ આવનારા દિવસોમાં ટીવી સીરિયલ્સની દુનિયામાં શું નવું થવાનું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:33 PM IST

TV Serial Spoilers: અનુપમાની જિંદગીમાં થશે જૂની દુશ્મનની એન્ટ્રી? કરણ-નંદિની વચ્ચે થશે જબરદસ્ત ઝઘડો

TV Serial Spoilers: રૂપાલી ગાંગુલીની સીરિયલ 'અનુપમા'માં ઘણા ટ્વિસ્ટ આવવાના છે. શોમાં નવા પાત્રો જોડાઈ રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં જ અનુપમા તેની જૂની દુશ્મન સામે ટકરાતી જોવા મળશે. 'ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી'માં કરણ અને નંદિનીના લગ્નજીવનમાં કલેશ થવાનો છે, જ્યારે 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'માં પણ નવા હીરોની એન્ટ્રી થવાની છે. નવા પાત્ર સાથે ગોકુલધામ સોસાયટીમાં અરાજકતા ફેલાશે.

'અનુપમા'માં દુશ્મનની એન્ટ્રી
'અનુપમા' સીરિયલનો નવો પ્રોમો રિલીઝ થયો છે, જેમાં એક યુવતી કારમાંથી નીચે ઉતરતી જોવા મળે છે. તેની પાસે અનુજની તસવીર પણ છે. ત્યારબાદ તે રાહીને મળે છે, જેને જોઈને અનુપમા હેરાન રહી જાય છે. ચર્ચા છે કે મેકર્સ શોમાં શ્રુતિની વાપસી કરાવી રહ્યા છે. અગાઉ આ રોલ સુકીર્તિ કાંડપાલે ભજવ્યો હતો. જો શ્રુતિ પાછી આવશે, તો અનુપમા અને તેની વચ્ચેનો મુકાબલો જોવો રસપ્રદ રહેશે.

ભંગ થશે તુલસીની શાંતિ
'શાંતિ નિકેતન'માં નોઈનાના ગયા પછી પણ શાંતિ જળવાઈ રહેશે નહીં. તુલસી અને મિહિરના ઘરમાં નવો ડ્રામા શરૂ થવાનો છે. નંદિની અને કરણના સંબંધોમાં ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે, જેની જાણ હજુ તુલસીને નથી. તુલસી અને મિહિર વચ્ચે રોમાન્સ શરૂ થયો જ હતો કે કરણ-નંદિનીનો કલેશ તેમની ખુશીઓ પર પાણી ફેરવી દેશે.

'તારક મહેતા'માં મચશે ધમાલ
અસિત મોદીના શો 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'માં હાર્દિક સંગાણી, 'મોતી' બનીને ગોકુલધામ સોસાયટીમાં એન્ટ્રી કરશે. માનવામાં આવે છે કે હાર્દિકના આવવાથી શોમાં મનોરંજનનો ડોઝ વધશે. તે પોતે પણ આ નવા પાત્ર માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. ચાલો જોઈએ કે તે શોમાં શું વળાંક લાવે છે.

જેલમાં જશે માયરા!
'યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ'માં મોટો વળાંક આવવાનો છે. અભીરાની દીકરી માયરા મેહરના મર્ડર કેસમાં ફસાઈ ગઈ છે. નિર્દોષ હોવા છતાં પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે અને તેને જેલના સળિયા ગણવા પડશે. બીજી તરફ કૃષ વિલન બની જશે. શું માયરા પોતાની નિર્દોષતા સાબિત કરી શકશે? તે જાણવા માટે પ્રેક્ષકોએ આગામી એપિસોડ્સ જોવા પડશે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

