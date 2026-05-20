/Gullak 5 Trailer: સોની લિવ પર ફરીથી આવી રહ્યો મિશ્રા પરિવાર, જોઈ લો ગુલ્લક સીઝન 5 નું ટ્રેલર અને રિલીઝ ડેટ

Gullak Season 5 Trailer: ટીવીએફની લોકપ્રિય વેબ સીરીઝ ગુલ્લકના ચાહકો માટે ગુડ ન્યુઝ છે. ગુલ્લક વેબ સીરીઝની પાંચમી સિઝનનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે અને સાથે જ આ સીરીઝ ક્યારથી જોવા મળશે તેની તારીખ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. જણાવી દઈએ કે સોની લીવની વેબ સીરીઝ ગુલ્લક ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ વેબ સિરીઝની અત્યાર સુધીમાં 4 સિઝન રિલીઝ થઈ ગઈ છે અને ચાર સિઝન સુપરહિટ રહી છે. હવે આ ફેમિલી એન્ટરટેનર વેબ સિરીઝની પાંચમી સિઝન ઓનએર થવાની છે.
Sonyliv ના instagram પેજ પર ગુલ્લક સીઝન 5 નું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે જ વેબ સિરીઝ ક્યારથી જોવા મળશે તે પણ જણાવી દેવામાં આવ્યું છે. Sonyliv પર ગુલ્લક સીઝન ફાઈવ 5 જૂનથી સ્ટ્રીમ થશે. ગુલ્લક વેબ સીરીઝ મિશ્રા પરિવારના ચાર સભ્યોની આસપાસ ફરે છે. મિશ્રા પરિવાર એક સામાન્ય પરિવાર છે જે જીવનમાં આવતી અલગ અલગ પ્રકારની પરેશાનીઓનો સાથે મળીને સામનો કરે છે.
ગુલ્લક વેબ સિરીઝની પાંચમી સિઝનમાં એક મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. આ વખતે અન્નુના પાત્રમાં વૈભવ ગુપ્તાના બદલે અનંત જોશી જોવા મળશે. થોડા સમય પહેલા જ ગુલ્લકમાં થયેલા આ ફેરફાર અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ગુલ્લકના અન્નુ ભૈયાનું પાત્ર બદલી ગયું છે તેને જોઈને ઘણા દર્શકો નિરાશ થયા હતા. વૈભવ રાજગુપ્તા સિવાય ગુલ્લક વેબ સિરીઝના પાત્રમાં કોઈ જ ફેરફાર નથી. આ વખતે પણ વેબ સીરીઝમાં જમીલ ખાન, ગીતાંજલિ કુરકર્ણી, સુનીતા રાજવાર સહિતના પાત્રો ફરીથી જોવા મળશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ટીવીએફની વેબ સિરીઝ ગુલ્લક તેની સાદગી અને રીયલ સ્ટોરી માટે લોકપ્રિય છે. આ વેબ સિરીઝના દરેક એપિસોડમાં એવી વાત રજૂ કરવામાં આવે છે જે દરેક સામાન્ય વ્યક્તિને સ્પર્શતી હોય છે. આ વેબ સિરીઝમાં મિડલ ક્લાસ પરિવારની ખુશીઓ સમસ્યાઓ અને સંબંધોને સુંદર રીતે દેખાડવામાં આવે છે. હવે ફરી એક વખત મિશ્રા પરિવાર 5 જૂનથી સોની લીવ પર લોકોને એન્ટરટેઈન કરવા માટે આવી રહ્યો છે.