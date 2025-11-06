'હું બેડ પર હતી અને તે મારી...', ફરાહ ખાને જણાવી, જ્યારે ડાયરેક્ટરે તોડી નાંખી હતી તમામ હદો...
Farah Khan: બોલિવૂડ ફિલ્મમેકર ફરાહ ખાને હાલમાં જ એક જૂનો કિસ્સો જાહેર કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે એક ડિરેક્ટરે તેમની સાથે બધી હદો પાર કરી દીધી હતી, ત્યારે તેમણે શું કર્યું હતું?
Farah Khan: બોલિવૂડ ફિલ્મમેકર ફરાહ ખાન અવારનવાર તેમના કુકિંગ વ્લોગ્સ (રસોઈના વીડિયો) ને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. હવે ફરી એકવાર ફરાહ ખાન ચર્ચામાં આવી છે. આ વખતે તેમના વ્લોગ માટે નહીં પણ એક ચોંકાવનારા ખુલાસાને કારણે ફરાહ ચર્ચામાં છે. તાજેતરમાં, ફરાહ ખાન અને અનન્યા પાંડે ટ્વિંકલ ખન્ના અને કાજોલના ટૉક શો 'ટૂ મંચ' માં મહેમાન બનીને પહોંચ્યા હતા. શોમાં ફિલ્મમેકરે પોતાના એક જૂના કિસ્સાનો ખુલાસો કરતાં જણાવ્યું કે કેવી રીતે એકવાર એક ડિરેક્ટર તેમના રૂમમાં ઘૂસી ગયો હતો. ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે ફરાહ ખાને ટૉક શોમાં શું કહ્યું.
ફરાહ ખાને કિસ્સો કર્યો જાહેર
ફરાહ ખાને એક જૂનો કિસ્સો યાદ કરતાં ટ્વિંકલને કહ્યું કે, "તને તે કિસ્સો યાદ છે જ્યારે એક ડિરેક્ટર રૂમમાં ઘૂસી આવ્યો હતો." આના પર ટ્વિંકલે સહમતિ દર્શાવતા કહ્યું કે, "હા, તે સમયે હું તારી સાથે જ હાજર હતી." ટ્વિંકલે આગળ કહ્યું કે, "તે ડિરેક્ટર ફરાહ ખાનની પાછળ પડ્યો હતો." આના પર ફરાહની સાથે બેઠેલી અનન્યા પાંડેએ પણ કહ્યું કે, "અમે પણ આ કિસ્સો સાંભળવા માંગીએ છીએ, આખરે શું થયું હતું તે વિગતવાર જણાવો."
શું કહ્યું કોરિયોગ્રાફરે?
કિસ્સો શેર કરતાં ફરાહે જણાવ્યું હતું કે, "એક ડિરેક્ટર મારા રૂમમાં આવી ગયો હતો. તે કોઈ ગીત પર ચર્ચા કરવા માટે મારા રૂમમાં આવ્યો હતો અને હું મારા બેડ પર બેઠી હતી. વાતો કરતાં કરતાં તે પણ મારા બેડ પર આવ્યો અને મારી પાસે બેસી ગયો. તે સમયે મને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે મેં તેને લાત મારીને મારા રૂમમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો." આના પર ટ્વિંકલે પણ હા પાડીને કહ્યું કે, ફરાહ ખાને ડિરેક્ટરનો સારો ઇલાજ કરી દીધો હતો.
ક્યારે કરી હતી કરિયરની શરૂઆત?
જણાવી દઈએ કે ફરાહ ખાને પોતાના કરિયરની શરૂઆત કોરિયોગ્રાફર તરીકે કરી હતી. ત્યારબાદ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેમણે શાહરૂખ ખાન સાથે ફિલ્મ 'મેં હું ના' થી પોતાનું ડિરેક્ટોરિયલ ડેબ્યૂ (દિગ્દર્શનમાં શરૂઆત) કર્યું હતું. વર્ષ 2004માં આવેલી આ ફિલ્મે બૉક્સ ઑફિસ પર શાનદાર કમાણી કરી હતી. વળી, આ પછી વર્ષ 2007માં ફરાહની ફિલ્મ 'ઓમ શાંતિ ઓમ' આવી હતી અને તે પણ સુપરહિટ સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મથી દીપિકા પાદુકોણે પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. આ જ ફિલ્મથી દીપિકા તેની ડેબ્યૂ ફિલ્મથી જ સ્ટાર બની ગઈ હતી. શાહરૂખ ખાન અને દીપિકાની જોડીને દર્શકોએ ખૂબ પસંદ કરી હતી.
