/Twisha Sharma: ટ્વિશા શર્માની છેલ્લી ફિલ્મ OTT પર કરી રહી છે ટ્રેંડ, અભિનેત્રી છેલ્લી ફિલ્મ પણ હતી મર્ડર મિસ્ટ્રી

Twisha Sharma Last Film On OTT: અભિનેત્રી, મોડલ ટ્વિશા શર્માના મોતની ઘટના પછી તેની છેલ્લી ફિલ્મ ટ્રેંડ કરવા લાગી છે. જોગાનુજોગ ટ્વિશા શર્માની છેલ્લી ફિલ્મ પણ એક મર્ડર મિસ્ટ્રી થ્રિલર ફિલ્મ છે. 2021 માં આવેલી આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર ટ્રેંડ થઈ રહી છે.
Twisha Sharma Last Film On OTT: 12 મે 2026 ના રોજ એક્ટ્રેસ અને મોડલ ટ્વિશા શર્મા તેના પતિના ઘરમાં મૃત અવસ્થામાં મળી આવી હતી. 33 વર્ષીય ટ્વિશા શર્માનું મોત કેવી રીતે થયું તે મામલે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે. ટ્વિશા શર્માના પરિવારનો આક્ષેપ છે કે તેનો પતિ સમર્થ સિંહ અને સાસુ ગીરીબાલા સિંહ તેને દહેજ મામલે માનસિક ત્રાસ આપતા હતા. આ સમગ્ર ઘટનામાં વચ્ચે ઓટીટી પર ટ્વિશા શર્માની છેલ્લી ફિલ્મ ટ્રેન્ડ કરવા લાગી છે. જોગાનુંજોગ ટ્વિશા શર્માની છેલ્લી ફિલ્મ પણ મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ છે.
મિસ પુણે રહી ચૂકેલી ટ્વિશા શર્માએ લગ્ન પછી ફિલ્મો છોડી કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ટ્વિશા શર્માએ તેના ફિલ્મી કરિયરમાં વધારે ફિલ્મો તો નથી કરી પરંતુ તેની છેલ્લી ફિલ્મ 2021 માં આવી હતી. આ ફિલ્મ તેલુગુ ભાષાની ફિલ્મ હતી. ટ્વિશા શર્માની છેલ્લી ફિલ્મનું નામ મુગ્ગુરુ મોનાગલ્લૂ છે. આ એક કોમેડી થ્રીલર મર્ડર મિસ્ટ્રી છે. આ ફિલ્મમાં ટ્વિશા શર્મા સાથે દીક્ષિત શેટ્ટી, શ્રીનિવાસ રેડ્ડી, વેન્નેલા રામારાવ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા હતા.
2021 માં આવેલી મુગ્ગુરુ મોનાગલ્લૂ ફિલ્મ પહેલા ટ્વિશા શર્માએ વર્ષ 2018માં જરા સંભાલ કે ફિલ્મથી પોતાના એક્ટિંગ કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. જરા સંભાલ કે ફિલ્મ કોઈ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ નથી પરંતુ 2021 માં આવેલી ફિલ્મ ઓટીટી પર ઉપલબ્ધ છે. ટ્વિશા શર્માના મોત પછી આ ફિલ્મ ટ્રેન્ડ કરવા લાગી છે. જો તમે પણ ટ્વિશા શર્માની છેલ્લી ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો આ ફિલ્મ પ્રાઇમ વીડિયો પર અને youtube પર જોઈ શકાય છે.
ટ્વિશા શર્માના મોતની ઘટના
મહત્વનું છે કે ટ્વિશા શર્માનું મોત 12 મે 2026 ના રોજ થયું હતું. રિપોર્ટ અનુસાર ટ્વિશા શર્માની લાજ ભોપાલના તેના પતિના ઘરમાં ફંદાથી લટકેલી મળી આવી હતી. ટ્વિશા શર્માએ સમર્થ સિંહ સાથે ડિસેમ્બર 2025 માં લગ્ન કર્યા હતા. લગ્નના થોડા જ મહિના પછી ટ્વિશા શર્માનું મોત થયું છે. ટ્વિશા શર્માના પરિવારનો આક્ષેપ છે કે તેનો પતિ અને સાસુ લગ્ન પછી તેને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા અને દહેજ માટે હેરાન કરતા હતા. પરિવારની ફરિયાદ પછી પોલીસે ટ્વિશા શર્માના પતિ સમર્થ અને સાસુ વિરુદ્ધ મામલો નોંધ્યો છે. જોકે આ મામલે સમર્થ સિંહ ફરાર છે જ્યારે તેની સાસુને આગોતરા જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ટ્વિશા શર્માના મોત મામલે તેના સાસરાવાળાનું કહેવું છે કે શર્માને નશાની લત હતી અને તેની માનસિક સ્થિતિ બરાબર ન હતી જેની સારવાર ચાલી રહી હતી. જો કે ટ્વિશા શર્મા પર લાગેલા આ આરોપોની અધિકારિક પુષ્ટિ થઈ નથી.