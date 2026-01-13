Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

મુંબઈથી અમદાવાદ આવતા પેસેન્જરોનો જીવ તાળવે ચોટ્યો ! ફ્લાઈટના લેન્ડિંગના બે પ્રયત્ન થયા ફેલ, જયપુરમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ

Flight Emergency Landing: બોલીવુડ અભિનેતા ઇમરાન હાશ્મી મુંબઈથી અમદાવાદની અકાસા એર ફ્લાઇટમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. જોકે, બે પ્રયાસો છતાં, ફ્લાઇટ અમદાવાદમાં ઉતરાણ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:50 PM IST

Trending Photos

મુંબઈથી અમદાવાદ આવતા પેસેન્જરોનો જીવ તાળવે ચોટ્યો ! ફ્લાઈટના લેન્ડિંગના બે પ્રયત્ન થયા ફેલ, જયપુરમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ

Flight Emergency Landing: અભિનેતા ઇમરાન હાશ્મી હાલમાં તેમની આગામી વેબ સિરીઝ "તસ્કરી" માટે સમાચારમાં છે. તેઓ મંગળવારે સવારે સિરીઝના પ્રમોશન માટે મુંબઈથી અમદાવાદ જઈ રહ્યા હતા. જોકે, કંઈક એવું બન્યું કે ફ્લાઇટને જયપુરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની ફરજ પડી. ઇમરાન અકાસા એર ફ્લાઇટ QP 1781માં સવાર હતા, જે બોઇંગ 737 મેક્સ 8 એરક્રાફ્ટ દ્વારા સંચાલિત હતી.

ફ્લાઇટને લેન્ડ કરવાનો પ્રયાસ

Add Zee News as a Preferred Source

અહેવાલો અનુસાર, ફ્લાઇટ સવારે 8:40 વાગ્યે મુંબઈથી રવાના થઈ હતી અને લગભગ 10 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદમાં ઉતરવાની હતી. જોકે, જ્યારે ફ્લાઇટ લેન્ડ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી, ત્યારે સમસ્યાઓ ઊભી થઈ. 

બે પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ લેન્ડિંગ નિષ્ફળ ગયું. પરિણામે, ફ્લાઇટને તાત્કાલિક ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી અને જયપુર લઈ જવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટનું જયપુરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ઇમરાન હાશ્મી માટે અમદાવાદ પહોંચવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, અને તે પહોંચી ગયા હતા.

ઇમરાન હાશ્મી 'સુક્કારી' રિલીઝ તારીખ

ઇમરાન હાશ્મીની સિરીઝ 'સુક્કારી' 14 જાન્યુઆરીએ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવાની છે. ઇમરાન આ સિરીઝના પ્રમોશન માટે અમદાવાદ ગયો છે. તે વહેલી સવારે મુંબઈથી રવાના થયો હતો. જોકે, જ્યારે ફ્લાઇટ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લેન્ડ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ, ત્યારે ફ્લાઇટને ફરીથી ઉડાન ભરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, અને તે સુરક્ષિત રીતે જયપુરમાં ઉતરી ગઈ. ઇમરાનનું અમદાવાદમાં આગમન થોડું મોડું થયું હતું, પરંતુ તેઓ સુરક્ષિત રીતે પહોંચ્યા હતા.

'સુક્કારી'માં ઇમરાન હાશ્મીની ભૂમિકા

'સુક્કારી'નું દિગ્દર્શન નીરજ પાંડે દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેમણે અગાઉ 'ખાકી' અને 'સ્પેશિયલ ઓપ્સ' જેવી સિરીઝનું ડાયરેક્શન કર્યું છે. ફિલ્મમાં ઇમરાન હાશ્મી કસ્ટમ અધિકારીની ભૂમિકા ભજવશે. ટ્રેલર થોડા સમય પહેલા રિલીઝ થયું હતું અને તેને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. હવે જોવાનું એ છે કે તે આ સિરીઝથી દર્શકોને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે.

"તસ્કરી" ઉપરાંત, ઇમરાનની બીજી એક ફિલ્મ હાલમાં નેટફ્લિક્સ પર ટ્રેન્ડ કરી રહી છે. યામી ગૌતમ અભિનીત "હક" 7 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. તે 2 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ હતી.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
emraan Hashmi flighttaskaree web series actorAhmedabadjaipurmumbai Ahmedabad FlightEmergency landinggujarat newsGujarati News

Trending news