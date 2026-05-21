/Crime Thriller Movie: રિયલ ક્રાઈમ સ્ટોરી પર આધારિત Zee5 ની સાઈકો થ્રિલર, આ ફિલ્મ જોતાં જોતાં હાથ-પગ ઠંડા પડી જશે

Crime Thriller Movie OTT: જો તમે એવા દર્શકોમાંથી છો જેમને રિયાલિસ્ટિક, ડાર્ક અને મગજના તાર હલાવી દે તેવી સાયકો થ્રિલર ફિલ્મો જોવી પસંદ છે તો તમારા માટે આ ફિલ્મ સૌથી બેસ્ટ છે. જો તમે ખરેખર ક્રાઇમની સત્ય ઘટના પર આધારિત સાયકો થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીન હોય તો બધા જ કામ પડતા મૂકી ઝી5 પ્લેટફોર્મ પર આ ફિલ્મ જુઓ. આ ફિલ્મમાં એક પણ હીરો નથી. ફિલ્મની અસલી હીરો આ ફિલ્મની અભિનેત્રીઓ છે. ફિલ્મમાં અભિનેત્રીઓએ એવો અભિનય કર્યો છે જેને જોઈને હાથ-પગ ઠંડા પડી જશે. અભિનેત્રીઓને જોઈને લાગશે કે ખરેખર તેઓ જ અસલી ક્રિમિનલ છે.
ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મ જોવાની મજા ત્યારે આવે જ્યારે કલાકારો એવો અભિનય કરે જેને જોઈને દર્શકોને પણ લાગે તે હીરો હિરોઈન જ ખરેખર ક્રિમિનલ છે. આવો અનુભવ તમને Zee5 ઉપર પોશમ પા ફિલ્મ જોઈને થઈ શકે છે. પોશમ પા ફિલ્મ Zee5 પર ઘણા સમયથી રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. પરંતુ આ ફિલ્મ સાયકો થ્રિલર ફિલ્મ છે જેથી ખૂબ ઓછા લોકો આ ફિલ્મ વિશે જાણે છે. હકીકતમાં આ ફિલ્મ એટલી દમદાર છે કે તેના જોયા પછી તમારું મગજ પણ ભારે થઈ જશે. Zee5 ની પોશમ પા ફિલ્મ એટલા માટે ખાસ છે કે તે વર્ષ 1996 માં બનેલી હત્યાઓની સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ છે.
પોશમ પા ફિલ્મમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે કે એક ગરીબ મહિલા પોતાનો પરિવાર ચલાવવા માટે લોકોના ઘરમાં કામ કરતી હોય છે. આ મહિલાની 2 દીકરીઓ પણ હોય છે. પરંતુ અચાનક જ મહિલા પોતાની બંને દીકરી સાથે મળીને નાના બાળકોને મોતને ઘાટ ઉતારવાનું શરૂ કરી દે છે. બાળકોની હત્યા માટે બંને દીકરીઓને જેલની સજા થઈ જાય છે. મહિલા અને તેની બે દીકરીઓ આવું શા માટે કરે છે તે જાણીને તમારું મગજ જશે.
Zee5 ની અંડરરેટેડ સાઇકો થ્રિલર ફિલ્મ પોશમ પામાં મુખ્ય ભૂમિકામાં માહી ગિલ, સયાની ગુપ્તા, રાગિણી ખન્ના છે. આ ફિલ્મમાં રાગિણી ખન્ના અને સયાની ગુપ્તાએ જે અભિનય કર્યો છે તેના માટે ક્રિટિક્સ દ્વારા તેમના વખાણ કરવામાં આવ્યા હતા. પોશમ પા ફિલ્મ Zee5 પર જોઈ શકાય છે. આ ફિલ્મ 1.15 મિનિટની જ છે. પરંતુ આ સવા કલાક પછી દિવસો સુધી તમારી આંખ સામેથી સયાની ગુપ્તા અને રાગિણી ખન્નાના ચહેરા હટશે નહીં.