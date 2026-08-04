/4થી 9 ઓગસ્ટ વચ્ચે નેટફ્લિક્સ, હોટસ્ટાર અને પ્રાઈમ પર રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ, જલસો પડશે

ઓટીટી પર એકથી એક ચડિયાતી ફિલ્મ અને સિરીઝ રિલીઝ થાય છે. આવામાં લોકો થિયેટર જવાનું ઓછું પસંદ કરે છે અને ઘરે બેસીને જ મોટા ટીવી પર ફિલ્મ અને સિરીઝ જોવાનું પસંદ કરે છે. 4 ઓગસ્ટથી 9 ઓગસ્ટ વચ્ચે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ પર અનેક ફિલ્મો અને સિરીઝ રિલીઝ થશે.
ઉયિર
જો તમને સસ્પેન્સ અને થ્રિલર ફિલ્મ પસંદ પડતી હોય તો તમે મલિયાલમ ફિલ્મ જોઈ શકો છો. ફિલ્મ 4 ઓગસ્ટના રોજ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ જિયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થઈ રહી છે. ફિલ્મની વાર્તા એક સબ ઈન્સ્પેક્ટરની છે જે પ્રોબેશન પર હોય છે. તે એક અજાણી મહિલાના રહસ્યમયી મોતની તપાસ કરી રહ્યો છે. શરૂઆતમાં તો મામલો સીધો લાગે છે પરંતુ ધીરે ધીરે કહાનીમાં સસ્પેન્સ આવે છે.
ટેડ લૈસો સીઝન 4
ઓટીટી પ્લેટફોર્મ એપ્પલ ટીવી પર 5 ઓગસ્ટના રોજ સ્પોર્ટ્સ કોમેડી સિરીઝ રિલીઝ થશે. આ સિરીઝમાં મનોરંજનની સાથે સાથે તમને શીખવા પણ મળશે.
મૈ વાપસ આઉંગા
ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર 7 ઓગસ્ટના રોજ મૈ વાપસ આઉંગા રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મને લોકોએ ઘણી પસંદ કરી છે અને હવે ઓટીટી પર આ ફિલ્મ ધમાલ મચાવી શકે છે. મૈ વાપસ આઉંગા ફિલ્મ ભારત અને પાકિસ્તાનના ભાગલા પર છે. ફિલ્મમાં અધૂરી લવ સ્ટોરીને દેખાડવામાં આવી છે.
ઓપરેશન સફેદ સાગર
7 ઓગસ્ટના રોજ નેટફ્લિક્સ ઓપરેશન સફેદ સાગર રિલીઝ થશે. 1999 કારગિલ યુદ્ધની સાચી ઘટના પર આધારિત છે. ઓપરેશન સફેદ સાગરમાં પ્રાજક્તા કોલી, મિહિર આહૂજા સ્ટારર કહાની ભારતીય વાયુસેનાના મિશન પર આધારિત છે.
આવર સ્ટિકી લવ
7 ઓગસ્ટના રોજ નેટફ્લિક્સ પર આવર સ્ટિકી લવ રિલીઝ થશે. જો તમને રોમેન્ટિક કોમેડી પસંદ હોય તો તમે તેને જોઈ શકો છો. આ રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મમાં બે અજાણ્યાની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવશે. અચાનક મુલાકાત વચ્ચે બંને વચ્ચે રોમાન્સ શરૂ થઈ જાય છે.
માય લાઈફ વીથ ધ વોલ્ટર બોયઝ સીઝન 3
6 ઓગસ્ટના રોજ તમે નેટફ્લિક્સ પર માય લાઈફ વિથ ધ વોલ્ટર બોયઝ સીઝન 3 જોઈ શકો છો. આ સીઝનમાં પરિવારના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યા જોવા મળશે. સિરીઝમાં જોવા મળશે કે કોલ, જેકી અને એલેક્સ પોતાના ગૂંચવાયેલા સંબંધોને ઠીક કરવાની કોશિશ કરે છે.
સ્ટર્લિંગ પોઈન્ટ
સ્ટર્લિંગ પોઈન્ટ સિરીઝ 5 ઓગસ્ટના રોજ પ્રાઈમ વીડિયો પર રિલીઝ થશે. મેગન પાર્કના ડાયરેક્શન પર બનેલી સિરીઝની કહાની 17 વર્ષના એનીની આસપાસ ઘૂમે છે. એની અચાનક કેનેડાના દૂરના વિસ્તારમાં મોટા વિસ્તારની માલકીન બની જાય છે. એની પોતાના નવા ઘરમાં ઝાય છે. આ ઘરમાં લાંબા સમયથી દબાયેલા રહસ્યો બહાર આવે છે.