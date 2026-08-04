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4થી 9 ઓગસ્ટ વચ્ચે નેટફ્લિક્સ, હોટસ્ટાર અને પ્રાઈમ પર રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ, જલસો પડશે

અત્યારનો સમય એવો છે કે મોટાભાગના લોકો થિયેટરમાં જઈને ફિલ્મો જોવાની જગ્યાએ ઘરે બેસીને જ વેબ સિરીઝ અને ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરે છે. 4 ઓગસ્ટથી લઈને 9 ઓગસ્ટ વચ્ચે કઈ કઈ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ રિલીઝ થઈ રહી છે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 04, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:48 PM IST
4થી 9 ઓગસ્ટ વચ્ચે નેટફ્લિક્સ, હોટસ્ટાર અને પ્રાઈમ પર રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ, જલસો પડશે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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4થી 9 ઓગસ્ટ વચ્ચે નેટફ્લિક્સ, હોટસ્ટાર અને પ્રાઈમ પર રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો અને વેબ સિરી
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