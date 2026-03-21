Dhurandhar 2: અસલી ધુરંધરનું ઉરી ફિલ્મ સાથે ખાસ કનેકશન, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ સીન જુઓ તમે પણ
Dhurandhar 2 URI Connection : ધુરંધર 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર કમાણીના રેકોર્ડ સર્જી રહી છે તેની ચર્ચાની સાથે આદિત્ય ધરે ફિલ્મમાં જે ડિટેલીંગ દેખાડી છે તેના પણ વખાણ થઈ રહ્યા છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મમાં જે અસલી ધુરંધર નીકળે છે પાત્રનું ઉરી સાથેનું કનેકશન જોઈ લોકો પાગલ થઈ રહ્યા છે. ઉરી ફિલ્મનો આ સીન જોઈ તમે પણ માથું પકડી લેશો.
Dhurandhar 2 URI Connection : આદિત્ય ધરના વખાણ લોકો ધુરંધર અને ધુરંધર 2 ફિલ્મમાં જે કાસ્ટિંગ થઈ છે તેના માટે થઈ રહ્યા છે અને બીજી તરફ તેના વખાણ તેણે ફિલ્મમાં દેખાડેલી ડિટેલીંગના પણ થઈ રહ્યા છે. આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ઉરી સાથે પણ કેટલાક કેરેક્ટરનું કનેકશન હોવાનું સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાઈ રહ્યું છે. તેવામાં ઉરી ફિલ્મનો એક સીન સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે જેમાં ધુરંધર 2 ના જમીલ જમાલી જોવા મળે છે. એટલે કે ઉરી ફિલ્મમાં જ અસલી ધુરંધરની એક ઝલક દેખાડી દેવામાં આવી હતી.
ધુરંધર 2 ના અસલી ધુરંધરનું ઉરી કનેકશન
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ઉરી ફિલ્મનો એક નાનકડો સીન વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ સીનમાં રાકેશ બેદી જે ધુરંધર ફિલ્મના જમીલ જમાલી છે તે જોવા મળે છે. આ સીનમાં તે કેટલાક પાકિસ્તાની અધિકારીઓને ખખડાવતા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ ફોન પર કેટલાક નંબર્સ અજાણ્યા વ્યક્તિને લખાવે છે. આ સીન ઉરી ફિલ્મમાં તો સામાન્ય લાગ્યો હતો પરંતુ ધુરંધર 2 જોયા પછી આ સીન લોકોને ખાસ લાગવા લાગ્યો છે. આ સીનથી લોકો કહી રહ્યા છે કે ઉરી ફિલ્મ અને ધુરંધરનું કનેકશન છે. આ સાથે જ લોકો આદિત્ય ધર એ ફિલ્મમાં નાની નાની વાતોમાં ડિટેલીંગ આપી છે તેના પણ વખાણ કરી રહ્યા છે.
ધુરંધર 2 ફિલ્મ લોકોને સતત ચોંકાવી રહી છે. ફિલ્મમાં એક પછી એક એવા ખુલાસા થાય છે જેને જોઈને લોકો સિનેમા ઘરોમાં સીટીઓ પાડવા લાગે છે. જેમાં અસલી ટ્વીસ્ટ તો આવે છે જ્યારે ફિલ્મમાં અસલી ધુરંધર એટલે કે જમીલ જમાલીને લઈને ખુલાસો થાય છે. ફિલ્મનો આ ટ્વીસ્ટ જોઈ લોકોએ માથા પકડી લીધા છે. જમીલ જમાલી જે પાકિસ્તાની નેતા તરીકે જોવા મળે છે તે ખરેખર ઈંડિયન એજન્ટ નીકળે છે. જે વર્ષોથી પાકિસ્તાનના રાજકારણમાં રહી ભારત માટે કામ કરે છે. અને આ કનેકશનને આદિત્ય ધર એ ઉરીમાં પણ દેખાડી દીધું હોવાની ચર્ચા લોકો કરી રહ્યા છે.
Aditya Dhar already gave us the spoiler of #DhurandharTheRevenge in URI 😭 pic.twitter.com/dSt6T3631m
— KBP Reviews (@KshitizCritic) March 20, 2026
આ સીન સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા લોકો કહી રહ્યા છે કે ઉરી ફિલ્મનો આ નાનકડો સીન પણ ખાસ મેસેજ આપે છે. આ સીન લોકોને એટલા માટે પસંદ પડી રહ્યો છે કે તેમાં રાકેશ બેદી ફોન પર પોતાની માતા સાથે વાત કરતાં હોય તે રીતે વાત કરતાં કરતાં ભારતમાં કોઈ અજાણી વ્યક્તિને ઈંટેલ આપે છે. એટલે કે ફિલ્મમાં તે પોતે જ ભારતમાં ઈન્ફોર્મેશન આપનાર વ્યક્તિ છે. લોકોનું કહેવું છે કે ઉરી ફિલ્મ અને ધુરંધર ફિલ્મને જોડવા માટે આદિત્ય ધરએ જોરદાર પ્લાનિંગ કર્યું છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
