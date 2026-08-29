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કંગના રનૌતના સપોર્ટમાં આવી ઉર્વશી રૌતેલા, કૃતિ સેનન પર સાધ્યું નિશાન, બ્રેલેટ પહેરવા બદલ ઉઠાવ્યા સવાલ

Urvashi Rautela On Rakshabandhan AD: કૃતિ સેનનની રક્ષાબંધનની એડને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ હજુ પણ ચાલુ છે. કંગના રનૌત પછી, ઉર્વશી રૌતેલાએ હવે કૃતિ સેનન પર નિશાન સાધ્યું છે અને તેના પોશાક પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 29, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:44 PM IST
કંગના રનૌતના સપોર્ટમાં આવી ઉર્વશી રૌતેલા, કૃતિ સેનન પર સાધ્યું નિશાન, બ્રેલેટ પહેરવા બદલ ઉઠાવ્યા સવાલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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