/કંગના રનૌતના સપોર્ટમાં આવી ઉર્વશી રૌતેલા, કૃતિ સેનન પર સાધ્યું નિશાન, બ્રેલેટ પહેરવા બદલ ઉઠાવ્યા સવાલ

Urvashi Rautela On Rakshabandhan AD: કૃતિ સેનનની રક્ષાબંધનની એડ બધા પ્લેટફોર્મ પરથી દૂર કરવામાં આવી છે. વધતા વિવાદને કારણે બ્રાન્ડે તેને દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો. જો કે, જાહેરાત દૂર કરવા છતાં, કૃતિના પોશાકને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ હજુ પણ ચાલુ છે. કંગના રનૌત પછી, ઉર્વશી રૌતેલાએ હવે કૃતિ સેનનને તેની રાખડીની એડમાં બ્રેલેટ પહેરવા બદલ નિશાન સાધ્યું છે.
ઉર્વશી રૌતેલાએ શું કહ્યું?
એક સમાચાર એજન્સી સાથેની વાતચીતમાં ઉર્વશીએએ કહ્યું કે, મારું માનવું છે કે ક્રિએટીવીટીના નામે સાંસ્કૃતિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવી જોઈએ નહીં. હું કોઈના પોશાક કે કપડાંના આધારે કોઈનો ન્યાય કરતી નથી. મને લાગે છે કે સ્વતંત્રતા અને ક્રિએટીવીટીની ઉજવણી કરતી વખતે, આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે રક્ષા બંધન એક ખૂબ જ સંવેદનશીલ વિષય છે, પછી ભલે તે કોઈપણ બ્રાન્ડનો પ્રચાર કરી રહી હોય.
ઉર્વશીએ આગળ કહ્યું કે, લાખો લોકો આ તહેવાર ઉજવે છે. આપણને આપણી પરંપરાઓ પર ગર્વ છે. તેથી, આપણે જાગૃત અને સતર્ક રહેવું જોઈએ કે આપણે ક્રિએટીવીટી અને રક્ષાબંધન જેવા પવિત્ર તહેવારને ભેળવી ન શકીએ, જે ભારતીય પરંપરામાં આટલું મહાન સાંસ્કૃતિક મહત્વ ધરાવે છે, અને આમ તેને જોખમમાં મૂકી શકીએ નહીં.
મહિલાઓ વિશે શું કહ્યું?
ઉર્વશીએ આગળ કહ્યું કે, મને ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે ખૂબ માન છે. આ ભાઈ-બહેનના સંબંધનો એક સુંદર તહેવાર છે. મને લાગે છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ તેની સીમાઓ નક્કી કરવાની જરૂર છે. હું માનું છું કે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા છે. તેઓ શક્તિશાળી છે. તેઓ સ્વતંત્રતામાં માને છે, પરંતુ તેમને તેના વિશે જાગૃત રહેવાની પણ જરૂર છે. આપણે બધા ભારતીય છીએ, અને આપણે આપણા દેશનો આદર કરવો જોઈએ. ઉર્વશીએ તેના નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે કૃતિનું નામ લીધું ન હતું, પરંતુ તેણે આડકતરી રીતે કૃતિના કપડાં પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.