'એક રાત સૂવાના 50 લાખ', 'વડાપાવ ગર્લ' પાસે અશ્લીલ માંગ, કરોડપતિ બિઝનેસમેને રાખી હતી શરત

વડાપાવ ગર્લ ફરી ચર્ચામાં છે. તેણે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેનો દાવો છે કે બિઝનેસમેન, ડાયરેક્ટર, પ્રોડ્યુસરે તેની સામે ગંદી ડિમાન્ડ રાખી હતી. તેની પાસે તેના પુરાવા પણ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:05 AM IST
  • વડાપાવ ગર્લ ચંદ્રિકાનો મોટો ખુલાસો
  • કહ્યું- એક રાત સૂવાની થઈ હતી ઓફર
  • પતિના અફેર પર પણ કરી સ્પષ્ટ વાત
     

વડાપાવ ગર્લ ઉર્ફે ચંદ્રિકા દીક્ષિતના લગ્ન જીવનમાં ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. ચંદ્રિકા પોતાના પતિ યુગમ ગેરાથી અલગ થઈ ગઈ છે. ચંદ્રિકાનો દાવો છો કે તેના પતિના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ચાલી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે ચંદ્રિકાએ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેણે જણાવ્યું કે બિઝનેસમેન, ડાયરેક્ટર્સ અને પ્રોડ્યુસર્સ પાસેથી તેને કંપ્રોમાઇઝ કરવાની ઓફર્સ મળી ચુકી છે.

શું બોલી ચંદ્રિકા?
હકીકતમાં ચંદ્રિકાએ એક જૂના વીડિયોમાં દાવો કર્યો હતો કે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા માટે તેને મોટી રકમ ઓફર થઈ હતી. હવે સિદ્ધાર્થ કન્નન સાથે ઈન્ટરવ્યુમાં ચંદ્રિકાને તે વિશે પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે સાચુ છે કે તેને એક રાત સૂવા માટે 50 લાખ ઓફર થયા હતા?

તેના પર વાત કરતા ચંદ્રિકાએ હા પાડી. તેણે કહ્યું કે તેણે મેલ પણ ચેક કરાવ્યો હતો. તેની પાસે પુરાવા પણ છે. તેણે કહ્યું કે એક મોટા બિઝનેસમેને કહ્યું હતું કે- સ્થિતિ તમારી, કંડીશન તમારી, પરંતુ જગ્યા મારી હશે. હું તને 50 લાખ ઓફર કરી રહ્યો છું. બાકી તું જણાવે તું શું ઈચ્છે છે.

ચંદ્રિકાને મળી આ ઓફર્સ
ચંદ્રિકા અને તેના મિસ્ટ્રી મેન સૈફીએ આગળ જણાવ્યું કે તેને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની ઓફર પ્રોફેશનલી મળી હતી. સૈફીએ જણાવ્યું કે ચંદ્રિકાને કેટલાક ડાયરેક્ટર્સ અને પ્રોડ્યુસર્સ પણ કોલ કરી કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની ઓફર આપી ચૂક્યા છે. કોઈ તેને દુબઈ પણ બોલાવી રહ્યું હતું.

ચંદ્રિકાએ પણ તે દાવો કર્યો કે ઓફર આપનારે તેને કહ્યું હતું- જો આગળ વધવું છે તો આ બધું કરવું પડશે. બાકી કરિયરમાં આગળ વધી શકીશ નહીં.

પતિનું ચાલી રહ્યું છે અફેર
આ સિવાય ચંદ્રિકાએ પતિ યુગમ ગેરાને લઈને દાવો કર્યો કો તેના પતિના એક નહીં, પરંતુ બે મહિલાઓ સાથે અફેર ચાલી રહ્યું છે. ચંદ્રિકાએ કહ્યું કે તેના પતિએ તેને ખુદ આ વિશે જણાવ્યું હતું. પતિના અફેર વિશે વાત કરતા તે ભાવુક થઈ ગઈ હતી.

પતિ વિશે તે બોલી- તે મારો પ્રેમ છે, હું તે નહીં કહું કે તે મારો પ્રેમ હતા. હું તેના જીવનની સૌથી પ્રથમ યુવતી હતી, જેણે તેનો હાથ પકડ્યો હતો, જે તેની બાઇકની પાછળ બેસતી હતી. જેની સાથે તે પોતાની દરેક વાત શેર કરતા હતા. પરંતુ અચાનક તે કોઈ અન્ય સાથે પોતાની વસ્તુ શેર કરી રહ્યો છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

