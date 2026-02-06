Latest OTT release: વેલેન્ટાઈન વીકમાં ઘર બેઠા જુઓ નવી નકોર હિંદી ફિલ્મો, પ્રભાસની ફિલ્મ પણ આવી ગઈ ઓટીટી પર
Valentine Week OTT release: વેલેન્ટાઈન વીકમાં જો તમારે પાર્ટનર સાથે ઘરે મુવી ડેટ પ્લાન કરવી હોય તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ વીકેન્ડમાં કઈ કઈ નવી ફિલ્મ ઓટીટી પર આવી રહી છે. આ ચેક કરી ઘરે પાર્ટનર સાથે કયું મુવી જોશે તે પણ નક્કી કરી લો.
Valentine Week OTT release: ઓટીટી પ્લેટફોર્મનો ક્રેઝ એટલો વધી ગયો છે કે ઘણા લોકો તો અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મના વર્ષના સબસ્ક્રીપ્શન લઈ લેતા હોય છે. કારણ કે સિનેમાં ઘરમાં ફિલ્મ રિલીઝ થાય તેના થોડા સમય પછી અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ કરવામાં આવે છે. જે લોકો સિનેમા ઘરમાં ફિલ્મ જોવા નથી જતા તેઓ ઘર બેઠા આવા ઓટીટી પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ફિલ્મની મજા માણતા હોય છે. જે રીતે સિનેમા ઘરોમાં નવી ફિલ્મ રિલીઝ થવાની હોય તો શુક્રવારે કરવામાં આવે છે તે રીતે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પણ જ્યારે નવી ફિલ્મ રિલીઝ કરવાની હોય તો તેને વિકેન્ડ પર કરવામાં આવે છે. જેથી વધુને વધુ લોકો ઘર બેઠા નવી ફિલ્મોની મજા માણી શકે છે. આ વીકેન્ડ પર પણ કેટલીક નવી હિન્દી ફિલ્મો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ રહી છે.
આ વિકેન્ડથી વેલેન્ટાઈન વીક પણ શરૂ થઈ રહ્યું છે. વેલેન્ટાઈન વીકમાં ઘણા લોકો બહાર જવાનું ટાળી અને ઘરે મૂવી ડેટ પ્લાન કરતા હોય છે. જો તમે પણ આવું કંઈક કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો તમારા માટે ઓટીટી પર એક નહીં અલગ અલગ ઘણી બધી ફિલ્મો જોવાનો ઓપ્શન છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ વીકેન્ડમાં ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનામાં રિલીઝ થયેલી નવી ફિલ્મો સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વેલેન્ટાઈન વીકમાં તમે ઘરે બેસીને કઈ ફિલ્મો જોઈ શકો છો.
રાજાસાબ
પ્રભાસની હોરર કોમેડી ફેન્ટસી ફિલ્મ રાજા સાબ આ વીકેન્ડમાં ઓટીટી પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવી છે. રાજા સાબ ફિલ્મમાં પ્રભાસ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. રાજા સાબ ફિલ્મ 6 ફેબ્રુઆરીથી jio hotstar પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ જાન્યુઆરી મહિનામાં જ રિલીઝ થઈ હતી. પરંતુ ફિલ્મને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ સિનેમા ઘરોમાં ન મળ્યો. આ ફિલ્મ મૂળ તેલુગુ ભાષાની ફિલ્મ છે જેને હિન્દીમાં પણ ડબ કરવામાં આવી છે. આપેલ હવે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ છે અને જોવાનું રહ્યું કે ઓટીટી પર આ ફિલ્મને કેવો પ્રતિસાદ મળે છે.
કિસ કિસકો પ્યાર કરું 2
કોમેડી કરવામાં નંબર વન કપિલ શર્મા એક્ટર તરીકે એટલો સફળ સાબિત નથી થયો. કદાચ લોકોને કપિલ શર્મા સ્ટેજ પર કોમેડી કરે તે જ ગમે છે તેની ફિલ્મોને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળતો નથી. આ વાત તેની તાજેતરમાં આવેલી ફિલ્મ કિસ કિસકો પ્યાર કરું 2 ના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન પરથી કહી શકાય છે. કપિલ શર્માની આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મો પણ jio hotstar પર 6 ફેબ્રુઆરીથી સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મની હાલત બોક્સ ઓફિસ પર એટલી ખરાબ હતી કે તેને બે વખત ઉપરાઉપરી રિલીઝ કરવી પડી તેમ છતાં તેનું ટોટલ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 16.23 કરોડનું જ થયું. કપિલ શર્માની ફિલ્મ સૌથી પહેલા 12 ડિસેમ્બરે રિલીઝ કરવામાં આવી પરંતુ લોકો તરફથી પ્રતિસાદ ન મળતા 9 જાન્યુઆરીએ તેને રી રીલીઝ કરવામાં આવી. હવે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવી છે.
શબદ
આ વિકેન્ડમાં ઝી5 ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પિતા અને પુત્રના સંબંધ દર્શાવતી સુંદર ફિલ્મ શબદ પણ રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ એવા છોકરાની છે જેને બોલવામાં તકલીફ પડે છે અને તેને ફૂટબોલર બનવું છે. જોકે તેના પિતાના સપના કંઈક અલગ છે. શબદ ફિલ્મ ઝી 5 પર રિલીઝ કરવામાં આવી છે.
તું મેરી મે તેરા મે તેરા તુ મેરી
આ ત્રણ ફિલ્મોની મજા તમે આ વિકેન્ડમાં માણી શકો છો. જોકે વેલેન્ટાઈન વીકમાં વધુ એક ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ છે કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડેની તું મેરી મે તેરા મે તેરા તું મેરી. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ક્યારે રિલીઝ થઈ અને ક્યારે ઉતરી ગઈ તે ઘણા લોકોને ખબર પણ નહીં હોય. કારણ કે આ ફિલ્મ ખૂબ જ ખરાબ રીતે ફ્લોપ થઈ હતી. કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડેની આ ફિલ્મ 90 કરોડના બજેટમાં બની હતી અને તેનું ટોટલ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 50 કરોડ રૂપિયા થયું હતું. વેલેન્ટાઈન વીકમાં આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડેની ફિલ્મ 19 ફેબ્રુઆરીથી જોઈ શકાશે.
