/TMKOC સેટ પર તોડફોડ! ગોકુલધામ સોસાયટીની આ હાલતથી ચાહકો ચિંતિત, જાણો શું છે આખો મામલો

Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah: તારક મહેતા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી લોકોનું મનોરંજન કરી રહ્યું છે, ત્યારે તારક મહેતાના સેટ પર તોડફોડનો વીડિયો જોતા દર્શકો નિરાશ થઈ ગયા હતા, જો કે આ બાબતે અસિત મોદીએ જવાબ આપ્યો છે.
શોના પાત્રોએ દિલ જીતી લીધા
સોની સબ ટીવીનો લોકપ્રિય અને પોપ્યુલર શો તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા રોજિંદા વાર્તાઓને રમૂજી રીતે રજૂ કરે છે. શોના પાત્રો, જેઠાલાલ, ભીડે, ઐયર, પોપટલાલ અને ડૉ. હાથીએ વર્ષોથી દર્શકોને મોહિત કર્યા છે.
ચાહકોનો તણાવ વધ્યો
હવે, એક વાયરલ વીડિયોએ ચાહકોનો તણાવ વધાર્યો છે. વીડિયોમાં શોના ગોકુલધામ સોસાયટીના સેટ પર તોડફોડ થતી બતાવવામાં આવી છે. આનાથી ચાહકોનો તણાવ વધ્યો છે, અને દરેક વ્યક્તિ વિચારી રહ્યા છે કે શું શો બંધ થઈ રહ્યો છે.
અસિત મોદીએ સ્પષ્ટતા કરી
શોના સેટને લગતા ઘણા વીડિયો સામે આવતા રહે છે, પરંતુ આ સમય દરમિયાન, શૂટિંગ નહીં, પરંતુ બાંધકામનું કામ જોવા મળ્યું. ચાહકોની વધતી ચિંતા જોઈને, શોના નિર્માતા, અસિત મોદીએ વાયરલ વીડિયો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે અને બાંધકામનો ખુલાસો કર્યો છે.
આખો મામલો શું છે?
અસિત મોદીએ જણાવ્યું કે ગોકુલધામ સોસાયટીને કાયમ માટે તોડી પાડવામાં આવી રહી છે. આનો અર્થ એ નથી કે શો સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, પરંતુ તેનું નવીનીકરણ થઈ રહ્યું છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, જુઓ, જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે સારા માટે છે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે ગોકુલધામને તેના નવા અવતારમાં માણો.
શો ક્યારે શરૂ થયો?
આ ટીવી શો 2008માં પ્રીમિયર થયો હતો. ત્યારબાદ, તે એટલો લોકપ્રિય બન્યો કે તેણે બધાના દિલ જીતી લીધા. આ જ કારણ છે કે તે ટીવી શોની યાદીમાં ટોચ પર છે. આજે પણ, આ શોના ઘણા ચાહકો છે, જેઓ તેને જોવાનો આનંદ માણે છે.