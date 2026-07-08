/TMKOC સેટ પર તોડફોડ! ગોકુલધામ સોસાયટીની આ હાલતથી ચાહકો ચિંતિત, જાણો શું છે આખો મામલો

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TMKOC સેટ પર તોડફોડ! 'ગોકુલધામ સોસાયટી'ની આ હાલતથી ચાહકો ચિંતિત, જાણો શું છે આખો મામલો

Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah: લોકપ્રિય ટીવી શો "તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" વર્ષોથી સમાચારમાં છે. નિર્માતા અસિત મોદીના શોએ દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે. હવે ગોકુલધામ સોસાયટીમાં તોડફોડ થતી દર્શાવતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ચાહકો હવે ચિંતિત છે. ચાલો જાણીએ કે આખો મામલો શું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:21 PM IST
TMKOC સેટ પર તોડફોડ! 'ગોકુલધામ સોસાયટી'ની આ હાલતથી ચાહકો ચિંતિત, જાણો શું છે આખો મામલો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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