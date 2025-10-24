Prev
Vash Level 2 OTT release: હોરર ફિલ્મ 'વશ લેવલ 2' ઓટીટી પર થઈ રિલીઝ, આ પ્લેટફોર્મ પર તમે જોઈ શકશો

Vash Level 2 OTT release: જાનકી બોડીવાલાની વશ લેવલ 2 ફાઇનલી ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મના ડિજિટલ ડેબ્યુથી દર્શક નિરાશ છે, આવો તેનું કારણ જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:21 PM IST

Vash Level 2 OTT release: હોરર ફિલ્મ 'વશ લેવલ 2' ઓટીટી પર થઈ રિલીઝ, આ પ્લેટફોર્મ પર તમે જોઈ શકશો

Entertainment News: જાનકી બોડીવાલાની સાયકોલોજિકલ હોરર ફિલ્મ 'વશ લેવલ 2'નું નિર્દેશન યશ વૈષ્ણવ અને કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિકે ર્યું છે અને આ ફિલ્મ 2023ની હિટ ગુજરાતી ફિલ્મ વશની સીક્વલ છે. આ હોરર મૂવીને બોક્સ ઓફિસ પર ઠીકૃ-ઠાક પ્રતિક્રિયા મળી હતી પરંતુ તે ધુઆંધાર કમાણી કરવાથી ચૂકી ગઈ હતી. તો હવે વશ લેવલ 2એ ડિજિટલ ડેબ્યૂ કરી લીધું છે. આવો જાણીએ આ હોરર ફિલ્મને ઓટીટીના કયા પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાય છે.

‘વશ લેવલ 2’ ઓટીટી પર ક્યા થઈ રિલીઝ?
સાયકોલોજિકલ હોરર થ્રિલર વશ લેવલ 2ને સિનેમાઘરોમાં સામાન્યથી પોઝિટિવ રિવ્યુ મળ્યા હતા. આ ફિલ્મમાં જાનકી બોડીવાલા, હિતૂ કનોડિયા, મોનલ ગજ્જર અને હિતેન કુમાર મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. તો બોક્સ ઓફિસ પર ડર ફેલાવ્યા બાદ આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. એટલે કે લોકો હવે પોતાની ડિવાઇસ પર આ ફિલ્મ જોઈ શકે છે.

— Netflix India (@NetflixIndia) October 21, 2025

વશ લેવલ 2ના રિલીઝથી ફેન્સ નિરાશ
મહત્વનું છે કે સ્ટ્રીમર પ્લેટફોર્મે જાહેરાત કરી કે આ ફિલ્મ ગુજરાતી (મૂળ) અને હિંદી વર્ઝનમાં પણ ઓટીટી પર રિલીઝ થશે. પરંતુ હિંદી વર્ઝનને રોકી દેવામાં આવ્યું છે, જેનાથી દર્શકો નિરાશ છે. હવે તે આશા કરી શકે છે કે ફિલ્મ એક-બે દિવસમાં રિલીઝ થઈ જશે.

કલ્પેશ સોની અને કૃણાલ સોની દ્વારા નિર્મિત અને પેનોરમા સ્ટુડિયો દ્વારા વિતરિત આ ફિલ્મમાં એન્ડ્રુ સેમ્યુઅલનું સંગીત અને શિવમ ભટ્ટનું એડિટિંગ છે.

'વશ લેવલ 2' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: ભારત અને વિશ્વભરમાં
હોરર થ્રિલર વૅશ લેવલ 2 27 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ. IMDb રેટિંગ 7.9 હોવા છતાં, ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારું પ્રદર્શન કરી શકી નહીં. ઇન્ડસ્ટ્રી ટ્રેકર સેકનિલ્ક અનુસાર, ફિલ્મે ભારતમાં ₹13.64 કરોડની કમાણી કરી છે, જ્યારે તેનું વિશ્વવ્યાપી કલેક્શન અત્યાર સુધી ₹13.8 કરોડ રહ્યું છે.
 

