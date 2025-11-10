Prev
પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની તબિયત અત્યંત નાજુક, દીકરીઓને પણ અમેરિકાથી બોલાવાઈ

Dharmendra Health Updates : બોલીવુડ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર હાલમાં મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમના પરિવારના સભ્યો પણ હોસ્પિટલમાં હાજર છે. તેમની પુત્રીઓને પણ અમેરિકાથી બોલાવવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:29 PM IST

Dharmendra Health Updates : બોલીવુડ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની તબિયત ફરી એકવાર બગડી છે. આ વખતે તેમની તબિયત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અભિનેતાને તાજેતરમાં મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અનુભવાયા બાદ તેમને શરૂઆતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ડોક્ટરોની એક ટીમ અભિનેતા પર સતત નજર રાખી રહી છે. જો કે, તેમની સ્થિતિ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી.

તેમની દીકરીઓને પણ યુએસથી બોલાવવામાં આવી

અહેવાલો અનુસાર, ધર્મેન્દ્રના પરિવારના ઘણા સભ્યો હાલમાં હોસ્પિટલમાં છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે તેમની દીકરીઓને પણ યુએસથી બોલાવવામાં આવી છે. ધર્મેન્દ્ર છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો અનુભવ કરી રહ્યા છે.

તેમને 31 ઓક્ટોબરના રોજ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા પછી, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી, જેના કારણે તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 89 વર્ષીય અભિનેતા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તબીબી દેખરેખ હેઠળ હતા અને તેમને ICUમાં રાખવામાં આવ્યા હતા.

તાજેતરમાં તેમની આગામી ફિલ્મ "21"નું ટ્રેલર રિલીઝ થયું હતું

એ નોંધવું જોઈએ કે ધર્મેન્દ્રની ફિલ્મી કારકિર્દી 1960માં શરૂ થઈ હતી. તેઓ સેંકડો ફિલ્મોમાં કામ કરી ચૂક્યા છે અને આજે પણ એક્ટિવ છે. તાજેતરમાં જ તેમની આગામી ફિલ્મ "21" નું ટ્રેલર રિલીઝ થયું હતું, જેમાં તેમના અભિનયની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી.

